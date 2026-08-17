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Rodri aterriza en Barcelona a la espera de que se haga oficial su fichaje: “Es un sueño estar aquí”

El centrocampista aterriza en la ciudad condal durante la tarde del lunes

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Rodri ya se encuentra en Barcelona tras aterrizar en el aeropuerto de El Prat este lunes alrededor de las 20:15, con un retraso respecto al horario inicial debido a la demora sufrida por su vuelo. El centrocampista, que procede del Manchester City, llegó acompañado por miembros de su entorno y fue recibido en la terminal por varios medios de comunicación que aguardaban su llegada. Vestido de manera informal, con camiseta blanca y vaqueros, Rodri no dudó en atender a los medios y dar sus primeras declaraciones públicas mientras se ultiman los trámites para que su fichaje por el Barcelona sea oficial.

En sus primeras palabras, el jugador español admitió que las jornadas previas han sido intensas y cargadas de emoción, pero reconoció sentirse aliviado tras el desenlace de la operación. “Muy contento de llegar, han sido días intensos, pero feliz de que se haya resuelto todo. Jugar en el Barcelona para mí es un sueño, tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros, que ya a muchos los conozco de la selección, así que ahora toca trabajar y dar lo mejor. Vamos a por la Champions y a por todo lo que se ponga por delante”, afirmó el jugador ante la presencia de los periodistas.

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El siguiente paso para Rodri será someterse a la revisión médica, prevista para la mañana del martes. Una vez completado este trámite y firmados todos los documentos necesarios, el Barcelona procederá a anunciar oficialmente su llegada. La operación entre el club catalán y el Manchester City se ha cerrado en una cifra total de 76,5 millones de euros, de los cuales 60 millones corresponden a una cantidad fija y los restantes 16,5 millones dependen de variables. Las negociaciones entre ambas instituciones comenzaron hace poco más de diez días y se intensificaron la última semana, hasta que el domingo por la noche se alcanzó un acuerdo definitivo que permitió a Rodri viajar a la Ciudad Condal para incorporarse de inmediato.

El jugador español Rodri (Europa Press)
El jugador español Rodri (Europa Press)

La incorporación de Rodri refuerza el centro del campo del Barcelona, que continúa sumando efectivos con vistas a la temporada 2026-27. La llegada del mediocentro se produce tras las recientes incorporaciones de Gordon, Adeyemi y Bisiwu, y en paralelo a la de João Cancelo, quien también aterrizó en Barcelona este lunes para iniciar una nueva etapa en el club azulgrana. El futbolista portugués llegó al mediodía y está previsto que se una en breve a los entrenamientos.

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Rodri y Trofeo Gamper

Si no surgen contratiempos de última hora con la documentación, la presentación de Rodri ante la afición culé tendrá lugar el miércoles, durante la celebración del Trofeo Gamper en el Spotify Camp Nou. Este evento servirá para que el público blaugrana conozca a uno de los fichajes más esperados del verano y vea por primera vez al futbolista sobre el césped con la camiseta azulgrana.

Durante la celebración del título, Rodria tomó el micrófono para dedicar unas emotivas palabras a Ferran Torres, defendiéndolo de las críticas y reconociéndolo como 'historia del fútbol español'.

La operación supone uno de los traspasos más relevantes del mercado y refleja la voluntad del Barcelona de reforzar la plantilla con jugadores de experiencia internacional y recorrido en la élite. Rodri, que ya conoce a varios de sus nuevos compañeros y que ha compartido vestuario con ellos en la selección española, afronta esta nueva etapa con ilusión y ambición, como él mismo reconoció en sus declaraciones a la prensa a su llegada a la ciudad. El club espera que su incorporación aporte solidez y calidad al centro del campo, de cara a una campaña en la que los objetivos deportivos volverán a ser máximos tanto en las competiciones nacionales como en Europa.

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