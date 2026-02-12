Los proyectos que dejó listos James Van Der Beek antes de su muerte: desde la ‘precuela’ de ‘Una rubia muy legal’ a sus memorias

James Van Der Beek se mantuvo activo en redes sociales para hacer conciencia del cáncer colorectal y también ha seguido trabajando profesionalmente. (REUTERS/Eric Henderson)

Los seguidores de James Van Der Beek podrán despedirse del actor a través de sus dos últimas interpretaciones y de la posible publicación de sus memorias.

Tras el anuncio de su fallecimiento este miércoles a los 48 años, se ha confirmado que el intérprete ha dejado trabajos inéditos que verán la luz en fechas próximas.

Uno de los trabajos póstumos más esperados será su aparición en la serie Elle, una ‘precuela’ de la película Una rubia muy legal que Prime Video y Amazon MGM Studios estrenarán el 1 de julio.

En esta producción, Van Der Beek ha dado vida a Dean Wilson, candidato a la alcaldía de la ciudad y actual director del distrito escolar.

Esta ficción, creada por Laura Kittrell, muestra la etapa escolar de la joven Elle Woods, interpretada por Lexi Minetree, y explora los hechos que forjaron su carácter mucho antes de la historia narrada en la célebre película protagonizada por Reese Witherspoon.

Sus últimos trabajos y posibles memorias

Las plataformas responsables del proyecto han querido recordar la trayectoria de Van Der Beek y su implicación en el sector con un comunicado: “James Van Der Beek comenzó su carrera como un querido icono juvenil, y el público ha conectado con la amplitud y profundidad de su trabajo desde entonces. Ha sido esposo, padre, un profesional absolutamente dedicado y, recientemente, un defensor comprometido de la concienciación sobre el cáncer. Nos sentimos orgullosos de haber contado con él como socio creativo en Overcompensating y en la próxima Elle, donde su talento para la comedia ha generado interpretaciones memorables. Lamentamos profundamente su fallecimiento y enviamos nuestras condolencias más sinceras a su familia, sus amigos y sus muchos seguidores”, según ha transmitido Prime Video y Amazon MGM Studios.

James Van Der Beek sufría cáncer de colon (Captura de video/Instagram)

En paralelo, fuentes consultadas por el medio Deadline han indicado que Van Der Beek ha estado trabajando en la redacción de sus memorias, compaginando este proyecto con el rodaje de Elle, sus apariciones en The Masked Singer de la cadena Fox y su participación en la comedia Overcompensating para Prime Video.

Esta labor literaria la ha desarrollado mientras disfrutaba del tiempo junto a su familia y mantenía el contacto con su entorno personal y profesional. Se desconoce el grado de avance del manuscrito o si existe la voluntad de publicarlo de manera póstuma.

Un icono juvenil para toda una generación

Además de su trabajo en televisión, Van Der Beek será también recordado por su interpretación en la película The Gates, cuyo estreno está previsto para el próximo mes de marzo en salasde Estados Unidos bajo el sello Lionsgate Premiere.

El responsable del guion y la dirección, John Burr, ha querido expresar su sentimiento de pesar y su agradecimiento a la familia del actor: “Antes que nada, quiero enviar mi cariño y apoyo a la familia de James; a su esposa, Kimberly, y a sus hijos, Olivia, Annabel, Emilia, Gwendolyn, Joshua y Jeremiah. Doy las gracias por el tiempo tan valioso que nos concedieron con él.”

James Van Der Beek es recordado por su papel en 'Dawson crece'

Burr ha detallado también el grado de implicación de Van Der Beek en el proyecto: “Hemos tenido una fortuna enorme por trabajar con él en esta película. Ha aportado experiencia y una perspectiva única al papel, y ha construido relaciones profundas con sus compañeros de reparto y el equipo técnico. A pesar de su dedicación al papel del antagonista moralmente ambiguo de nuestra historia, fuera de cámara recuperaba de inmediato ese carácter afable y cercano que le caracterizaba.”, ha resaltado Burr en declaraciones recogidas por Deadline.

El director ha recordado también los últimos intercambios personales con el actor: “En los meses recientes, manteníamos contacto por mensajes. Sus palabras transmitían vitalidad y estaban llenas de signos de exclamación, incluso cuando su salud debía de estar ya deteriorada.”

En su última entrevista, el actor explicó que la enfermedad lo llevó a un “viaje de amor propio” y a un enfoque más consciente de la vida. Créditos: YouTube/Today

Van Der Beek alcanzó el reconocimiento internacional con su interpretación en Dawson crece, la exitosa serie adolescente emitida desde 1998 y creada por Kevin Williamson, en la que compartió reparto con Katie Holmes, Michelle Williams y Joshua Jackson durante seis temporadas. También ha participado en películas como Varsity Blues y Las reglas del juego, entre otras. Le sobreviven su esposa, Kimberly, y sus seis hijos. Se ha creado una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para ayudar a la familia con los gastos cotidianos.