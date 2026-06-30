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Santiago Segura ‘censura’ una escena de ‘Torrente presidente’ y explica por qué: “No ha sido Netflix, he sido yo”

El cambio ha hecho pensar que ha sido una decisión de Netflix, aunque el propio Segura ha explicado que fue idea suya

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Desde su estreno el pasado mes de marzo, Torrente presidente ha puesto patas arriba a la sociedad española. También la taquilla. Tachada de "provocadora e irreverente“, la sexta entrega de la saga creada por Santiago Segura, ha recaudado, según datos del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), más de 27 millones de euros, lo que la convierte en la cuarta película más taquillera de la historia de nuestro país, por debajo de Ocho apellidos vascos, Lo imposible y Ocho apellidos catalanes, respectivamente.

Tras estar más de tres meses arrasando en los cines, la cinta por fin llegó a Netflix el pasado 26 de junio. En esta nueva entrega, el expolicía más corrupto vuelve, esta vez, para meterse en política y fundar un nuevo partido político, NOX. “Como persona miserable, cínica, mentirosa y ruin, Torrente piensa que la política puede ser una buena oportunidad para medrar; curiosamente no está muy desencaminado y comienza a hacer realidad sus delirios de grandeza”, añade la sinopsis.

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Sin embargo, varios espectadores que ya habían visto la película en los cines han señalado en redes sociales que una de sus escenas ha cambiado en la versión disponible en la plataforma. En concreto, se trata de la secuencia que aparece en torno al minuto 42.

La supuesta censura de Netflix

En ella, Carmena (interpretada por Susi Caramelo), una de las asesoras de comunicación de NOX advierten a Torrente de que la oposición ha difundido un supuesto deepfake en el que aparece rodeado de “un travesti y dos prostitutas” mostrando sus partes íntimas. Pero el protagonista aclara que el vídeo no ha sido generado con IA sino que corresponde a la noche anterior. El supuesto montaje no llega a verse hasta la escena siguiente, cuando se lo enseñan a Jacobo Carrascal (Ramón Langa), líder de NOX. Mientras que en los cines podía verse fugazmente el miembro viril del personaje, en la versión de Netflix esa imagen ha sido sustituida por varios emojis de animales.

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Escena 'censurada' de 'Torrente presidente'. (@Aureli_DelPozo/X)
Escena 'censurada' de 'Torrente presidente'. (@Aureli_DelPozo/X)

La modificación ha llevado a dar por hecho que Netflix ha censurado dicha secuencia. Ha sido el propio Santiago Segura quien se ha encargado de desmentirlo.

“Netflix ha censurado algunas partes de ciertas escenas de Torrente Presidente. Santiago Segura no tiene la culpa. Si quieres que distribuyan la peli en esas plataformas, debes pasar por el aro. Sólo los que fuimos al cine, sabemos a qué partes nos referimos”, escribió el usuario @Diegotanaka1551 en X.

El sábado, un día después de su estreno en streaming, Segura quiso aclarar que no había sido una decisión de la plataforma. “Diego no ha sido Netflix, he sido yo, me parecían graciosos los emoticonos en las “partes” que dices“, escribió el cineasta, acompañado precisamente de los mismos emojis que aparecen sobreimpresionados en la película.

Primeras imágenes de 'Torrente presidente', la nueva película de Santiago Segura en la que el famoso expolicía participará en política. (X)

La llegada de Torrente presidente a Netflix supone un nuevo impulso para una película que sigue haciendo historia en la taquilla española. Con más de 27 millones de euros recaudados y cerca de cuatro millones de espectadores, la sexta entrega mantiene vivo el fenómeno creado por Santiago Segura hace ya casi tres décadas.

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