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Ni ‘Pasapalabra’ ni Mediaset: Christian Gálvez vuelve al mítico formato como presentador de ‘El Rosco’ en Estados Unidos

El madrileño da un salto en su carrera y regresa al programa de forma inesperada después de siete años

Christian Gálvez en 'Pasapalabra' (Mediaset España)
Christian Gálvez en 'Pasapalabra' (Mediaset España)
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El regreso de Christian Gálvez al universo de El rosco marca un giro inesperado en la trayectoria televisiva del presentador. Siete años después de su salida de Pasapalabra y tras múltiples rumores sobre una posible vuelta a Mediaset, Gálvez reaparece, pero esta vez con un desafío internacional: será el encargado de presentar los pilotos de las versiones americanas de Rueda la letra, la adaptación del mítico juego que le dio notoriedad en España.

La decisión, tomada por la productora neerlandesa MCGF, propietaria de los derechos de El rosco, supone un reconocimiento al peso que la imagen de Christian Gálvez tiene para el formato. El presentador viajará a Los Ángeles, donde llevará adelante dos versiones: una dirigida al público anglosajón en Estados Unidos bajo el título Run The Ring, y otra destinada al continente americano en español, que mantendrá el nombre El rosco. Este movimiento no solo representa un salto profesional para Gálvez, sino también una reconfiguración del concurso para audiencias y marcos legales distintos.

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Durante más de una década, Christian Gálvez fue la cara visible de Pasapalabra entre 2007 y 2019. Su continuidad al frente del programa consolidó su imagen en la memoria colectiva de los espectadores españoles, asociando su nombre a la prueba final de El rosco. La oportunidad de volver a este formato, aunque en un contexto diferente, le permite reconectar con el desafío que marcó su carrera y consolidar su perfil como comunicador versátil y experimentado.

La apuesta internacional del formato

La nueva etapa de Gálvez al frente implica la adaptación del formato a dos mercados diferenciados. Por un lado, la versión estadounidense, titulada Run The Ring, está pensada para captar la atención del público anglosajón, con una presentación renovada y mecánicas ajustadas a las expectativas de una audiencia norteamericana. Por otro, la versión en español, bajo el título El rosco, apunta a conquistar al público latinoamericano, aprovechando la familiaridad con el formato y la figura de Gálvez.

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Mediaset España presenta una promoción especial centrada en "El Rosco" de "Pasapalabra", reforzando su apuesta por el icónico concurso. El video destaca la popularidad y el atractivo de esta prueba para la audiencia.

La productora MCGF no puede utilizar la denominación El rosco en España, pero sí ha optado por ese nombre para el mercado en español fuera del país, lo que refuerza la identidad del formato en el continente americano. El rodaje de los pilotos en Los Ángeles evidencia la apuesta por una proyección internacional, con Gálvez como embajador del concurso. Algunas imágenes filtradas de las grabaciones muestran la puesta en marcha de ambos proyectos y anticipan la magnitud de la producción.

Que un presentador español encabece la adaptación de un formato clásico en dos idiomas y para dos mercados tan distintos es un caso poco habitual en la industria televisiva. Este doble rol refuerza la posición de Christian Gálvez como referente, no solo en España, sino ahora también en el panorama internacional de los concursos de televisión.

El recorrido profesional de Christian Gálvez

La etapa de Christian Gálvez en Pasapalabra finalizó abruptamente tras la batalla judicial que obligó a la salida del formato de Telecinco. El presentador se enfrentó entonces al reto de reinventarse en otros espacios de Mediaset, aunque ninguno de esos proyectos alcanzó la repercusión del concurso que lo había convertido en uno de los rostros más conocidos de la pantalla.

Christian Gálvez en 'Pasapalabra' (Mediaset España')
Christian Gálvez en 'Pasapalabra' (Mediaset España')

Durante el periodo posterior, Gálvez se mantuvo en la órbita de la televisión, al frente de diferentes formatos que, pese a su esfuerzo, no lograron consolidarse como éxitos de audiencia. La asociación de su imagen con El rosco seguía siendo tan fuerte que cualquier noticia sobre el futuro del concurso lo situaba de nuevo en el centro de la conversación mediática.

El regreso a la prueba que definió su carrera, aunque en un entorno inédito y bajo circunstancias legales distintas, representa una segunda oportunidad para el presentador. La conducción de las versiones americanas de Rueda la letra le brinda la posibilidad de demostrar su capacidad de adaptación y de conectar con públicos diversos, consolidando así un perfil internacional que trasciende el ámbito español.

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