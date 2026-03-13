España Cultura

Todos los cameos en ‘Torrente presidente’: de Vito Quiles y Carlos Herrera a Alec Baldwin y Kevin Spacey

Repasamos todas las apariciones especiales de la nueva película de la saga dirigida y protagonizada por Santiago Segura

Guardar
Taburete con Santiago Segura (Instagram)
Taburete con Santiago Segura (Instagram)

La nueva película de Torrente ya está en los cines, y eso es sinónimo de grandes sorpresas y no pocos cameos. En la que es la sexta entrega de la icónica saga, el director y protagonista Santiago Segura ha querido ponerse muy político, pero también muy nostálgico. Es por ello que la película está plagada de guiños a los partidos políticos, desde Pedro Sánchez a Santiago Abascal, pasando por figuras como Bertrand Ndongo o Pablo Echenique. Incluso el mismísimo Donald Trump y Javier Milei tienen su hueco, en un festival del humor que apunta tanto al fascismo como al socialismo y no deja títere con cabeza.

Es por ello que a continuación te traemos (casi) todos los cameos y apariciones especiales de la película, en la que José Luis Torrente se convierte la nueva cara del partido Nox. Un partido de derechas que apuesta por recuperar los valores tradicionales de España y que está comandada por Jacobo Carrascal, interpretado por Ramón Langa. La mano derecha del partido recae sobre el personaje de Carlos Areces, mientras que también se encuentran como asesores y consejeros el mismísimo Carlos Herrera, Willy Bárcenas, David Guapo, Juan del Val o Francisco Nicolás. Este último se encarga de ser el asesor personal de Torrente, ayudado también por la humorista Susi Caramelo, quien le hace al icónico detective un cursillo acelerado de corrección política. Sin gran éxito, por supuesto. Incluso el actor José María Kimbo hace el papel de Bartolomé, una parodia de Bertrand Ndongo como la única persona negra en Nox, o Brianeitor como una versión de Pablo Echenique.

Fuera del partido, aunque sin olvidar a las juventudes que forman parte de él -entre las que se encuentran el cómico David Suárez- van apareciendo personajes que muestran su apoyo a Torrente en su ascenso al poder. Aun más radicales con El Dandy de Barcelona, Jordi Sánchez y Mariano Peña, estos dos últimos casi interpretando una extensión de sus personajes como Antonio Recio en La que se avecina y Mauricio Colmenero en Aida. Josete, el actor de Campeones, Leo Harlem, el futbolista Dani Güiza -famoso por su afición a la saga- acompañado del relaciones públicas Richy Castellanos. Del mundo de los medios, destaca Vito Quiles interpretándose a sí mismo y aparecen los jueces de Masterchef, los periodistas Iñaki López y Cristina Pardo -quienes moderan el debate en el que participa Torrente- o los presentadores Jordi Évole, Marta Flich y Gonzalo Miró. El expresidente Mariano Rajoy tiene su momento aconsejando a Torrente como ser un buen presidente.

Fernando Esteso hace su última
Fernando Esteso hace su última aparición en 'Torrente presidente'

La cuadrilla clásica de Torrente, con el fallecido Fernando Esteso

Del lado de Torrente reaparecen personajes ya míticos de la saga, como el tabernero Antoñito interpretado pro Cañita Brava, el Señor Barragán de José María Rubio Ibarz o Torrelavega, interpretado por Xavier Deltell. También regresa Fernando Esteso en su última aparición cinematográfica tras su muerte, después de haber sido personaje importante en Operación Eurovegas, la última entrega hasta la fecha de la saga. Otro viejo conocido de la franquicia que aquí reaparece es Gabino Diego, cuyo personaje Cuco acompaña durante buena parte de la película a Torrente. También hacen cameos antiguos personajes como la Amaparito de Neus Asensi, el Rafi de Javier Cámara, Rinrin de Kiko Rivera o el Jesusín de Jesulín de Ubrique.

Esther Cañadas, quien aparecía en el prólogo de Torrente 2: Misión en Marbella, reaparece aquí como una gran donante del partido Nox. Al igual que Yola Berrocal, parte importante en la segunda entrega y quien aquí da vida a una periodista que mantiene relaciones sexuales con Carrascal. Los cameos más internacionales llegan con figuras como Javier Milei, que es en realidad Carlos Latre caracterizado, o Donald Trump, quien es imitado por Alec Baldwin como viene haciendo desde hace años en Saturday Night Live.

Lo mejor se guarda para el final y en el caso de Torrente presidente no es distinto, como José Luis Moreno volviendo a su papel como el excéntrico villano Spinelli y su famoso “Dolor, mucho dolor”, pero también Kevin Spacey, quien da vida al hombre que mueve los hilos. Líder de los Illuminati, del club Bildelberg y del 85% de la riqueza mundial, este gran villano es quien convence a Torrente de convertirse en el nuevo presidente de España. Una aparición internacional de gran nivel en la medida en la que Spacey lleva años desterrado de Hollywood, después de que saliesen a la luz varios casos que lo vinculaban con abusos y agresiones sexuales de los que fue absuelto definitivamente en 2023.

Temas Relacionados

Torrente presidenteSantiago SeguraCine españolCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La actriz con ocho nominaciones al Oscar sin premio, más de cien películas y un próximo trabajo con ‘Los Javis’: “No creo que sea una perdedora”

En casi el siglo de historia de los premios, es la persona que más veces ha sido nominada sin ganar nunca una estatuilla

La actriz con ocho nominaciones

‘Torrente presidente’: el Santiago Segura más político se ríe del fascismo y la corrección política en un gran homenaje a la saga

El director y protagonista apuesta por un festival de chistes hacia todos los bandos en el ascenso de su mítico personaje a las altas esferas políticas

‘Torrente presidente’: el Santiago Segura

En la primera sesión de ‘Torrente: presidente’: estos son todos los secretos y cameos de la última película de Santiago Segura

Vamos a la primera sesión de ‘Torrente: presidente’ para destripar la historia, los cameos y los secretos mejor guardados de la última película de la saga de Santiago Segura

En la primera sesión de

Sara Barquinero publica ‘La chica más lista que conozco’, una novela sobre las miserias del mundo universitario: “No creo que haga muchos amigos con este libro”

La escritora regresa a las librerías con la historia una joven recién ingresada en la Facultad de Filosofía de una universidad de Madrid, donde la arrogancia, los intereses y la opacidad reinan por encima del amor al conocimiento

Sara Barquinero publica ‘La chica

Jane Austen como asesora menstrual: el lado más satírico de ‘Orgullo y prejuicio’ que aspira a ganar un Oscar

Disponible en Movistar Plus+, el corto nominado a mejor cortometraje parodia el drama romántico clásico para hablar con humor de la menstruación

Jane Austen como asesora menstrual:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Madrilucía se cancela entre críticas

Madrilucía se cancela entre críticas por apropiación cultural y problemas logísticos: la versión madrileña de la Feria de Abril se aplaza a 2027

Un hombre se atrinchera en una casa de un pueblo de Burgos tras secuestrar a punta de pistola a un taxista en Madrid

Un tiroteo con 11 disparos, un coche cargado de hachís y un herido fugado: la Guardia Civil resuelve un “vuelco de película” en Cádiz

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, citado como imputado por filtrar datos de periodistas

El CNI busca especialistas “HUMNIT” para la obtención de información de fuentes humanas y no hace falta tener estudios superiores

ECONOMÍA

La energía solar se posiciona

La energía solar se posiciona como la principal fuente eléctrica de España y aminora el impacto del conflicto de Oriente Medio

Un hombre estuvo cobrando 12.000 euros al mes durante dos años bajo diez identidades falsas: fue descubierto por enviar una carta con una dirección incorrecta

Todo lo que debes saber para reclamar la devolución de los gastos de la hipoteca

Abierto el plazo para que particulares y empresas vendan sus casas al Estado: el plan del Gobierno para incorporarlas al parque público

Un empleado de una gasolinera trabaja en su día libre para resolver un problema y es despedido por reclamar cinco horas extra: gana el juicio y recupera su puesto

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence a Cameron

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición

El nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid comienza a revelar sus secretos: la primera curva de la carrera o el podio estilo Monza

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club