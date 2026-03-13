Todos los cameos en ‘Torrente presidente’: de Vito Quiles y Carlos Herrera a Alec Baldwin y Kevin Spacey

Taburete con Santiago Segura (Instagram)

La nueva película de Torrente ya está en los cines, y eso es sinónimo de grandes sorpresas y no pocos cameos. En la que es la sexta entrega de la icónica saga, el director y protagonista Santiago Segura ha querido ponerse muy político, pero también muy nostálgico. Es por ello que la película está plagada de guiños a los partidos políticos, desde Pedro Sánchez a Santiago Abascal, pasando por figuras como Bertrand Ndongo o Pablo Echenique. Incluso el mismísimo Donald Trump y Javier Milei tienen su hueco, en un festival del humor que apunta tanto al fascismo como al socialismo y no deja títere con cabeza.

Es por ello que a continuación te traemos (casi) todos los cameos y apariciones especiales de la película, en la que José Luis Torrente se convierte la nueva cara del partido Nox. Un partido de derechas que apuesta por recuperar los valores tradicionales de España y que está comandada por Jacobo Carrascal, interpretado por Ramón Langa. La mano derecha del partido recae sobre el personaje de Carlos Areces, mientras que también se encuentran como asesores y consejeros el mismísimo Carlos Herrera, Willy Bárcenas, David Guapo, Juan del Val o Francisco Nicolás. Este último se encarga de ser el asesor personal de Torrente, ayudado también por la humorista Susi Caramelo, quien le hace al icónico detective un cursillo acelerado de corrección política. Sin gran éxito, por supuesto. Incluso el actor José María Kimbo hace el papel de Bartolomé, una parodia de Bertrand Ndongo como la única persona negra en Nox, o Brianeitor como una versión de Pablo Echenique.

Fuera del partido, aunque sin olvidar a las juventudes que forman parte de él -entre las que se encuentran el cómico David Suárez- van apareciendo personajes que muestran su apoyo a Torrente en su ascenso al poder. Aun más radicales con El Dandy de Barcelona, Jordi Sánchez y Mariano Peña, estos dos últimos casi interpretando una extensión de sus personajes como Antonio Recio en La que se avecina y Mauricio Colmenero en Aida. Josete, el actor de Campeones, Leo Harlem, el futbolista Dani Güiza -famoso por su afición a la saga- acompañado del relaciones públicas Richy Castellanos. Del mundo de los medios, destaca Vito Quiles interpretándose a sí mismo y aparecen los jueces de Masterchef, los periodistas Iñaki López y Cristina Pardo -quienes moderan el debate en el que participa Torrente- o los presentadores Jordi Évole, Marta Flich y Gonzalo Miró. El expresidente Mariano Rajoy tiene su momento aconsejando a Torrente como ser un buen presidente.

Fernando Esteso hace su última aparición en 'Torrente presidente'

La cuadrilla clásica de Torrente, con el fallecido Fernando Esteso

Del lado de Torrente reaparecen personajes ya míticos de la saga, como el tabernero Antoñito interpretado pro Cañita Brava, el Señor Barragán de José María Rubio Ibarz o Torrelavega, interpretado por Xavier Deltell. También regresa Fernando Esteso en su última aparición cinematográfica tras su muerte, después de haber sido personaje importante en Operación Eurovegas, la última entrega hasta la fecha de la saga. Otro viejo conocido de la franquicia que aquí reaparece es Gabino Diego, cuyo personaje Cuco acompaña durante buena parte de la película a Torrente. También hacen cameos antiguos personajes como la Amaparito de Neus Asensi, el Rafi de Javier Cámara, Rinrin de Kiko Rivera o el Jesusín de Jesulín de Ubrique.

Esther Cañadas, quien aparecía en el prólogo de Torrente 2: Misión en Marbella, reaparece aquí como una gran donante del partido Nox. Al igual que Yola Berrocal, parte importante en la segunda entrega y quien aquí da vida a una periodista que mantiene relaciones sexuales con Carrascal. Los cameos más internacionales llegan con figuras como Javier Milei, que es en realidad Carlos Latre caracterizado, o Donald Trump, quien es imitado por Alec Baldwin como viene haciendo desde hace años en Saturday Night Live.

Lo mejor se guarda para el final y en el caso de Torrente presidente no es distinto, como José Luis Moreno volviendo a su papel como el excéntrico villano Spinelli y su famoso “Dolor, mucho dolor”, pero también Kevin Spacey, quien da vida al hombre que mueve los hilos. Líder de los Illuminati, del club Bildelberg y del 85% de la riqueza mundial, este gran villano es quien convence a Torrente de convertirse en el nuevo presidente de España. Una aparición internacional de gran nivel en la medida en la que Spacey lleva años desterrado de Hollywood, después de que saliesen a la luz varios casos que lo vinculaban con abusos y agresiones sexuales de los que fue absuelto definitivamente en 2023.