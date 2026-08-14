Dos trenes descarrilan en Inglaterra en menos de 24 horas: el último se sale de las vías en Essex, pero consigue no volcar

Un tren descarrila en Sussex (Inglaterra), 13 de agosto de 2026. (@Crawmo vía Reuters)

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Un segundo tren ha descarrilado este viernes en Inglaterra en menos de 24 horas, esta vez en Essex, al sureste del país, sin que se hayan registrado heridos. El convoy se salió de las vías en torno a las 14:12 al sur de la estación de Wickford. El accidente contrasta con el ocurrido el jueves en East Sussex, donde 20 personas necesitaron atención médica, dos de ellas por lesiones graves.

El convoy afectado pertenece a Greater Anglia y cubría un servicio entre Southend y Londres cuando se produjo el accidente. Los vagones de la parte trasera fueron los que descarrilaron y quedaron fuera de las vías, pero ninguno volcó, según las imágenes difundidas por los medios británicos.

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Los servicios de emergencia se desplazaron hasta la zona del accidente, mientras que la Policía de Transporte británica (BTP) confirmó que no se habían registrado víctimas. La Rail Accident Investigation Branch (RAIB) ha iniciado las pesquisas para determinar qué provocó el descarrilamiento.

El incidente ha obligado a interrumpir parte del tráfico ferroviario en la zona. Las conexiones entre Wickford y Southend Victoria se han visto afectadas, con cancelaciones y retrasos en los servicios de Greater Anglia.

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