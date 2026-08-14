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La alerta que manda la Guardia Civil a todos los que estén pensando en cruzar a Ceuta a nado desde Marruecos: “Si te lanzas al mar, probablemente morirás”

El Instituto Armado lanza una campaña de disuasión para frenar la movilización en redes sociales que promueve un nuevo cruce masivo a la ciudad autónoma este sábado

La Guardia Civil intenta frenar la convocatoria de cruzar a Ceuta con un mensaje a los migrantes que están en Marruecos. (Instagram/Guardia Civil)
La Guardia Civil intenta frenar la convocatoria de cruzar a Ceuta con un mensaje a los migrantes que están en Marruecos. (Instagram/Guardia Civil)
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A escasas horas del 15 de agosto, la fecha señalada en redes sociales para intentar cruzar de nuevo a Ceuta desde Marruecos, la Guardia Civil ha recurrido al árabe para dirigir un mensaje de advertencia a los ciudadanos que quieran seguir los llamamientos difundidos desde el país vecino. “No te dejes engañar. Todo lo que te prometen es mentira. Si te lanzas al mar, probablemente morirás. Si logras cruzar, habrás accedido ilegalmente y te devolverán”, señala el Instituto Armado en una publicación.

El texto acompaña a la imagen de un agente de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) vigilando el litoral fronterizo. Este movimiento supone un segundo aviso en apenas 72 horas por parte del Instituto Armado, que hace tres días lanzó otra imagen de los buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) instalando boyas junto al espigón con un rótulo en francés y español: “Ni la frontera con España está abierta, ni se abrirá. Hay nuevas barreras de contención. Si las pasas, te devuelven”.

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Esta ofensiva en redes discurre en paralelo al amplio dispositivo policial desplegado en Ceuta para blindar la frontera por tierra, mar y aire. El Ministerio del Interior mantiene reforzado el perímetro con agentes antidisturbios de la Policía Nacional, efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil y especialistas en Extranjería. A esto se suman las nuevas barreras flotantes de contención en el agua y el despliegue de las fuerzas de seguridad marroquíes al otro lado de la frontera.

La nueva barrera flotante de contención de la frontera en Ceuta instalada tras el paso masivo de migrantes. (Marcos Moreno / Europa Press)
La nueva barrera flotante de contención de la frontera en Ceuta instalada tras el paso masivo de migrantes. (Marcos Moreno / Europa Press)

Así funciona la convocatoria del 15 de agosto en redes sociales

La campaña de disuasión en tres idiomas (español, francés y árabe) se produce tras semanas de intensa actividad en plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp y Telegram, donde se han multiplicado los contenidos que animan a replicar el cruce masivo que desbordó la ciudad autónoma a finales de julio. La movilización, que arrancó mediante publicaciones abiertas para viralizar el llamamiento, se ha ido desplazando de forma progresiva hacia canales de mensajería privados desde los que miles de miembros monitorean la valla y el despliegue de las fuerzas de seguridad.

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Algunas publicaciones en redes sociales sobre un supuesto nuevo cruce a Ceuta el próximo 15 de agosto (Redes Sociales)
Algunas publicaciones en redes sociales sobre un supuesto nuevo cruce a Ceuta el próximo 15 de agosto (Redes Sociales)

Según los informes de ciberinteligencia que siguen el rastro de más de 5.000 perfiles en el país vecino, la red opera mediante una estrategia en tres fases —reclutamiento, amplificación y seguridad operativa— respaldada por nodos principales en Facebook. En estas plataformas abiertas, mensajes breves como “Nuestra última oportunidad”, “Todo se verá ese día” o el lema “Quien quiera entrar, bienvenido”, acompañado únicamente por la fecha 15/08/2026, funcionan como escaparate para captar candidatos.

Una vez atraídos los usuarios, el llamamiento da un salto a grupos privados de WhatsApp y Telegram donde se llega a concentrar a miles de personas. Es en estos espacios cerrados donde se coordina la logística en tiempo real: los participantes comparten datos sobre el estado del perímetro fronterizo, se informan sobre los movimientos de patrulleras y patrullas terrestres y debaten sobre posibles cambios de hora o estrategia para intentar esquivar el inédito blindaje policial desplegado en la localidad marroquí de Castillejos (Fnideq).

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