España

Bomberos forestales convocan una manifestación para exigir más recursos y una regulación de la jornada: “Hay demasiada improvisación”

La protesta, impulsada por CCOO, tendrá lugar este lunes en Madrid en un contexto de riesgo creciente por las altas temperaturas. El objetivo es reclamar responsabilidades

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Imagen de un incendio forestal que se produjo este mes de junio en la Sierra de Los Bujes, Murcia. (Europa Press)
Imagen de un incendio forestal que se produjo este mes de junio en la Sierra de Los Bujes, Murcia. (Europa Press)

El verano apenas ha comenzado hace unos días y tanto España como buena parte de Europa han registrado ya la primera ola de calor con temperaturas que han batido récords, superando los 40 grados en muchos puntos. Esto aumenta también el riesgo de incendios. Ante este contexto, los bomberos forestales denuncian la falta de compromiso de las administraciones públicas en materia de prevención y extinción y alertan de que “la improvisación autonómica y la falta de personal y medios se suman a la paralización gubernamental del reglamento de prevención de riesgos laborales”. Por ello, han convocado una manifestación este lunes a las 11:00 horas en Madrid frente a la sede del Ministerio de Trabajo y Economía, para recorrer después los ministerios implicados y exigir responsabilidades y medidas de seguridad tangibles antes de que haya que lamentar otra tragedia.

Los bomberos forestales recuerdan que, a pesar de que el Real Decreto 716/2025 obliga a que los servicios de extinción no se limiten a actuar solo durante la temporada de incendios y establece la necesidad de una prevención activa durante todo el año, muchas comunidades autónomas “siguen recurriendo a la contratación de personal y la incorporación de recursos a última hora”, lo que deja al sector expuesto y sin protección adecuada.

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“Sigue habiendo demasiada improvisación cuando ya llevamos años advirtiendo que la temporada de incendios se tiene que afrontar con trabajo de labores preventivas, manteniendo a todo el personal y a todo el dispositivo trabajando todo el año, y eso sigue sin hacerse”, explica a Infobae Carlos Martín, bombero en la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) en Cuenca y representante de Comisiones Obreras. Critica que algunos dispositivos ofrecen cursos de “solo cinco horas y, al día siguiente, consideran al personal apto para combatir unos incendios que son cada vez más complejos y peligrosos”.

Desde el sindicato mencionan el caso de Castilla-La Mancha como ejemplo de lo que ocurre en buena parte del país. Allí, a comienzos de junio, menos del 44% de los equipos de extinción estaban operativos. “Las campañas, que antes duraban cuatro meses, ahora en algunos lugares solo abarcan 90 días. Además, muchas brigadas trabajan con la mitad del personal necesario”, sostiene CCOO.

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Bomberos trabajan en la extinción de un incendio forestal en el monte Galleiro, en Pontevedra. (Elena Fernández/Europa Press)
Bomberos trabajan en la extinción de un incendio forestal en el monte Galleiro, en Pontevedra. (Elena Fernández/Europa Press)

También denuncian que la situación es especialmente preocupante en Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia, donde afrontan la temporada con “retenes incompletos, déficit de efectivos, instalaciones sin habitabilidad básica e incluso falta de equipos de protección individual”.

“La Comunidad de Madrid mantiene a su personal laboral sin categoría profesional y trabajando solo seis meses al año, lo que ha provocado una situación de huelga prolongada desde hace más de un año". A esto se suman “serios problemas de precariedad, alta dependencia de subcontrataciones o falta de complementos salariales por toxicidad y peligrosidad en zonas como Galicia, islas Canarias, islas Baleares o el personal contratado por Tragsa”, añaden.

Jornadas laborales que superan las 12 horas

Martín señala que tampoco existe una regulación específica sobre la duración de las jornadas laborales. Explica que en muchas ocasiones se superan las 12 horas en una jornada y que incluso pueden llegar a 18 horas seguidas en situaciones de emergencia, en un trabajo que resulta especialmente exigente desde el punto de vista físico, por lo que pide que se establezcan límites. Además, añade, tampoco hay normas claras sobre el descanso entre turnos.

CCOO también critica “el inmovilismo institucional tras las reuniones de 2025, manteniendo un bloqueo absoluto desde diciembre y sin respuesta a las exigencias sindicales remitidas”. En paralelo, añaden, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) “evidencia una grave falta de coordinación y comunicación, aprobando normativas como el Real Decreto 38/2026 sobre medidas de coordinación sin debatir con la representación social ni aprovechar para establecer la formación mínima necesaria para estos profesionales”.

Vídeos y fotografías aéreas que muestran las zonas verdes y hectáreas que han sido consumidas por el fuego (Fuente: greenpeace).

Por todo ello, desde CCOO reclaman que el Gobierno legisle de forma decidida para proteger a los bomberos forestales y destacan que, ante la falta de compromiso de algunas comunidades autónomas y la resistencia de asociaciones empresariales, “es necesario obligar a aplicar el Estatuto de Bomberos Forestales y las normas sobre salud laboral y jornadas”.

La manifestación convocada para este lunes partirá del Paseo de la Castellana 63 en Madrid y recorrerá las sedes de los ministerios implicados en estas tareas para “exigir responsabilidades y medidas de seguridad tangibles antes de que haya que lamentar otra tragedia”.

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