Pablo Alborán vuelve a estar “disponible” tras confirmar su ruptura con Juan Sesma: así han acabado después de año y medio de relación

Pablo Alborán y el modelo Juan Sesma (INSTAGRAM).

Junio se presenta como el mes de las rupturas tras la triste noticia de Ana Mena y Óscar Casas, ya que también Pablo Alborán ha confirmado su ruptura con el modelo Juan Sesma al responder en un concierto en Mérida que está “disponible”. La frase ha situado de nuevo en primer plano la vida sentimental del cantante malagueño tras año y medio de relación y varios días de rumores en redes sociales.

La confirmación pública ha llegado esta semana. Primero, por la respuesta del artista a una seguidora durante su actuación en Mérida y, después, por la versión difundida por el periodista Javi de Hoyos en redes sociales, donde ha asegurado que el cantante “vuelve a estar soltero” y que la separación se ha producido en buenos términos.

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Según ha relatado Hoyos, una asistente al concierto le dijo al cantante, bromeando, que quería ser su cuñada y Alborán respondió que estaba “disponible”. El periodista y creador de contenido ha añadido después que “con su ex han acabado las cosas bien, hay buen rollo, pero la vida es así”.

Pablo Alborán y Juan Sesma publican su viaje a Lisboa en Instagram

La ruptura de Pablo Alborán y Juan Sesma

Los rumores habían cobrado fuerza en los últimos días, cuando llamó la atención que Sesma desapareciera de Instagram. Antes, a principios de junio, ya se había interpretado como un posible síntoma de crisis que el modelo hubiera eliminado las fotografías de ambos de su perfil público y dejara de seguir al cantante.

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El movimiento fue más allá de ese gesto inicial. Según se pudo comprobar después, el navarro optó por desaparecer de las redes sociales y cerrar su perfil público, una decisión que reforzó las especulaciones sobre el estado de la relación. Durante el último año y medio, ambos habían mantenido un noviazgo discreto, aunque cada vez menos oculto.

Pablo Alborán y el modelo Juan Sesma (INSTAGRAM).

De hecho, sorprendió que la relación se hizo visible para sus seguidores a través de imágenes compartidas en redes sociales, una exposición poco habitual en el caso de Pablo Alborán, que hasta ahora nunca había revelado públicamente la identidad de ninguna de sus parejas. La confirmación más clara llegó en febrero, cuando el vínculo dejó de ser una simple sospecha.

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El primer novio público de Pablo Alborán

Tanto el cantante como Juan Sesma publicaron imágenes similares del concierto de Nathy Peluso en Madrid, con las que insinuaban que habían acudido juntos, y el modelo también compartió stories paseando a Terral, el labrador retriever del artista. Aquel mismo mes, Sesma mostró varias imágenes de la celebración de su 27º cumpleaños.

En una de las publicaciones aparecía especialmente cómplice con el cantante y el mensaje que acompañaba al carrusel terminaba de despejar cualquier duda: daba las gracias “a mi novio por sacar las velas dos minutos antes de las 00:00”. El romance ya había asomado antes de esa confirmación en redes.

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Pablo Alborán, en los Premios Platino 2025

En una visita a La revuelta, el programa de TVE presentado por David Broncano, el malagueño dejó entrever que atravesaba una etapa sentimental especialmente satisfactoria, aunque sin explicitar entonces la identidad de su pareja. En aquella conversación, al responder a la habitual pregunta sobre sus relaciones sexuales en el último mes, el artista dijo: “Muy bien. De hecho, he venido aquí para decirte que muy bien, en vez de: ‘Uy, me hago pajas a dos manos’”.

Ese cambio de tono resultó llamativo en un cantante tradicionalmente reservado con su intimidad. En los últimos meses, la vida personal del compositor había empezado a ocupar más espacio del habitual, en paralelo a una relación que, sin abandonar la discreción, se hacía cada vez más visible en escapadas, publicaciones y gestos compartidos.

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Javi de Hoyos ha sostenido que la ruptura también se ha producido con la misma discreción con la que comenzó la historia. Según ha explicado tras hablar con personas cercanas al entorno del modelo y el cantante, ambos se siguen guardando aprecio y el tono humorístico de la respuesta de Alborán en el escenario apuntaba precisamente a una separación sin conflicto.