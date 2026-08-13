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Las vacaciones secretas del rey Felipe y la reina Letizia por Grecia, destapadas por el aterrizaje de su Falcon: empieza su descanso de verano

Tras su verano público en Mallorca, comienza el lado privado de las vacaciones de la familia real española

El rey Felipe y la reina Letizia en el palacio de Marivent (Europa Press)
El rey Felipe y la reina Letizia en el palacio de Marivent (Europa Press)
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Todo apunta a que los reyes Felipe y Letizia han vuelto a elegir Grecia para sus vacaciones privadas. Este descanso llega tras una estancia en Mallorca marcada este verano por compromisos institucionales y por las emergencias registradas en España, un contexto que había reducido el descanso real en Baleares a una agenda a medio camino entre lo oficial y lo familiar.

Los registros públicos de navegación aérea sitúan un movimiento clave este 13 de agosto: un vuelo oficial atribuido al Dassault Falcon 900 ha salido de las Islas Baleares a las 12:10 horas y ha aterrizado en Grecia a las 14:30, según ha informado Falcon Despega. Horas después, el mismo avión ha volado de Grecia a Madrid y ha aterrizado a las 18:30 horas.

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Casa Real no informa nunca de manera oficial el destino de estas vacaciones, una pauta que mantiene cada verano cuando termina la fase semipública de Palma de Mallorca con el centro en el Palacio de Marivent. De esta manera, ese segundo tramo del verano queda fuera de la agenda institucional, sin imágenes oficiales y bajo un criterio de reserva que Zarzuela justifica como parte del derecho a la intimidad de la familia.

La familia real española en Mallorca (Europa Press)
La familia real española en Mallorca (Europa Press)

El rey Felipe viaja de Mallorca a Grecia

El monarca siguió el eclipse solar desde Mallorca, de modo que todo apunta a que habría sido el último en llegar al país heleno. Esa organización encaja, además, con las cautelas de seguridad que suelen aplicarse al jefe del Estado y a la heredera. No existe una prohibición pública y absoluta que impida a Felipe VI y a la princesa Leonor compartir avión. Aun así, se procura habitualmente que ambos no coincidan en determinados desplazamientos para preservar la continuidad institucional de la Corona ante un posible incidente.

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No sería la primera vez que la familia escoge Grecia para este paréntesis veraniego. Ya pasó allí parte del verano de 2024 y volvió a hacerlo en 2025, aunque en ambos casos Zarzuela mantuvo la misma discreción que ahora. La elección tiene una dimensión familiar evidente. Grecia es el país natal de la reina Sofía y un lugar ligado a la historia materna de Felipe VI, que mantiene allí vínculos personales que trascienden la simple elección de un destino turístico.

El país ofrece además el tipo de descanso que busca la familia tras los actos públicos en Mallorca: tranquilidad, mar y un entorno con mayor capacidad para preservar la intimidad. Son, de hecho, algunos de los pocos días del año en los que los reyes de España pueden estar con sus hijas sin actos oficiales ni exposición pública. Allí podrían coincidir con los reyes Guillermo y Máxima de Países Bajos, que tiene una residencia en el Peloponeso y en veranos anteriores se ha especulado con la posibilidad de que ambas familias hayan compartido allí algunos días por su cercana amistad.

Apenas unas horas después de la victoria, los jugadores y el cuerpo técnico de La Roja han acudido al Palacio de la Zarzuela para compartir el triunfo con Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía.

El secretismo de las vacaciones de la familia real española

Las vacaciones estivales de la familia real española se dividen así desde hace años en dos etapas. La primera transcurre en Palma de Mallorca, donde se combinan compromisos institucionales, la recepción en Marivent y algunos planes privados y la segunda empieza cuando la agenda oficial queda completamente vacía. Esa configuración responde también al peso que ha tenido la reina Letizia en la defensa de unos días de descanso completamente al margen del protocolo

A lo largo de los años, el destino secreto de sus vacaciones se acaba filtrando, aunque con muy pocos detalles. Entre los lugares conocidos figuran travesías en barco por las islas griegas o la costa croata, también estancias en los Alpes suizos o la campiña italiana y jornadas de navegación en enclaves discretos como el archipiélago de Cabrera.

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