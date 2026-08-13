Juan Manuel Liquindoli, experto en animales, confirma que los perros también pueden pasar un duelo: “Hay evidencias de que esto no es un invento”

Perro triste. (Magnific)

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Los perros son animales capaces de crear vínculos muy estrechos tanto con las personas como con otros animales. Su capacidad para establecer relaciones hace que, cuando uno de los miembros con los que conviven desaparece, puedan producirse cambios en su comportamiento que no siempre resultan fáciles de interpretar.

El duelo es un proceso que habitualmente asociamos a los seres humanos, pero cada vez existen más indicios sobre la forma en la que otros animales pueden reaccionar ante la pérdida de un individuo cercano. En el caso de los perros, determinadas conductas pueden llamar especialmente la atención de sus familias y hacer que surjan dudas sobre qué están experimentando.

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Juan Manuel Liquindoli, experto en comportamiento animal, ha abordado esta cuestión en su cuenta de TikTok (@filosofia.animal) y ha explicado por qué el duelo en los perros no es simplemente una interpretación de sus dueños.

Cómo saber si un perro está pasando un duelo

Cuando un perro pierde a otro animal con el que convivía, puede experimentar diferentes cambios en su comportamiento. Juan Manuel Liquindoli señala que algunos pueden presentar estados emocionales similares a la depresión o atravesar un proceso de duelo, aunque no todos reaccionan de la misma manera ante una pérdida.

Entre las señales que pueden aparecer se encuentran una mayor apatía, falta de energía o pérdida de apetito. El experto explica que estos episodios pueden formar parte del proceso y prolongarse durante un tiempo, por lo que es importante tener paciencia y acompañar al animal durante este periodo.

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Cómo ayudar a un perro durante el duelo

Ante esta situación, lo más importante es acompañar al animal y respetar su proceso. Liquindoli recomienda permanecer cerca de él, ofrecerle afecto y mantener aquellas actividades que disfruta habitualmente. Pasear, jugar o simplemente compartir tiempo puede ayudar a que el perro mantenga sus rutinas y se sienta acompañado.

También es importante entender que cada perro afronta la pérdida de una manera diferente. Algunos pueden mostrar cambios más evidentes, mientras que otros apenas modifican su comportamiento. Por ello, no existe un tiempo concreto para superar el duelo ni una única forma de reaccionar. La paciencia y el cariño son fundamentales durante este periodo, sin obligar al animal a comportarse como lo hacía antes de la pérdida.

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Cuándo acudir al veterinario

Aunque la mayoría de veces estos cambios son momentáneos, es conveniente hacer un seguimiento de su evolución. Si el perro deja de comer durante un periodo prolongado, sigue muy desanimado durante semanas o aparecen otros síntomas físicos, no debería atribuirse automáticamente todo al duelo. Algunas alteraciones pueden tener otras causas que requieren valoración profesional.

Del mismo modo, si el comportamiento del animal cambia de forma muy marcada o la situación se prolonga sin mostrar ninguna mejoría, acude al veterinario. Esto resulta especialmente importante cuando el perro presenta cambios que afectan a su alimentación, descanso o actividad diaria. Una evaluación profesional permitirá determinar si existe algún problema físico y establecer, si fuera necesario, las pautas más adecuadas para ayudar al animal.

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