Hasta 560 euros por una entrada, 200 por una sudadera y 70 por un “palo de luz”: los desorbitados precios de vivir la experiencia BTS en Madrid

Los desorbitados precios de vivir la experiencia BTS en Madrid. (Montaje Infobae)

El grupo de K-pop BTS actuará por primera vez en España la próxima semana. Los espectáculos, programados para el viernes y sábado en el estadio Riyadh Air Metropolitano, agotaron sus entradas a las pocas horas de salir a la venta. Por ello, actualmente la única forma de acceder es a través de la reventa, donde los precios se han incrementado de forma notable respecto al valor original. Este fenómeno reabre el debate en torno a la especulación en grandes eventos musicales.

Los siete jóvenes surcoreanos que conforman BTS —Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook—, que pausaron temporalmente su carrera en 2022 para cumplir con el servicio militar obligatorio en su país, regresan ahora a los escenarios internacionales con motivo de su décimo álbum. A menos de una semana de su llegada, Madrid se prepara para acoger a miles de seguidores que podrán asistir a la pop-up store oficial, una tienda temporal dedicada a la venta de mercancía exclusiva.

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A pocos días del gran debut, sus fans, denominados “ARMY”, ya han comenzado a hacer cola para acceder al merchandising oficial, cuyos precios han generado controversia: sudaderas que alcanzan los 200 euros y una amplia gama de artículos exclusivos que elevan el coste de la experiencia mucho más allá del propio concierto, incluyendo objetos considerados casi imprescindibles dentro del universo del grupo, como el lightstick oficial.

El estadio Metropolitano acogerá algunos de sus grandes himnos, aunque más allá del espectáculo musical, el precio vuelve a situarse en el centro del debate. Las entradas ofrecían un amplio abanico de precios, desde 79,50 euros hasta 266,50 euros, mientras que las modalidades VIP alcanzaban los 464,50 euros y 561 euros, y la categoría Platinum llegaba hasta los 549 euros. Actualmente, todas las entradas están agotadas, lo que ha provocado que en la reventa los precios se disparen, llegando en algunos casos a duplicar el valor original.

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El lightstick de BTS en una pop-up de Corea del Sur. (REUTERS/Kim Soo-hyeon)

Qué son los “palos de luz”

Uno de los objetos más reconocibles dentro del universo K-pop son los llamados lightsticks, conocidos en coreano como “bongs”. Estos dispositivos, diseñados específicamente por cada grupo, funcionan como elementos de apoyo durante los conciertos. En el caso de BTS, el denominado Army Bomb, se activa de forma sincronizada durante el concierto, siendo portados por los fans en todo momento, logrando un “mar de luces” que se integra en la puesta en escena de la banda.

Más allá de su función estética, este “palo de luz” se ha convertido en un símbolo de pertenencia dentro del fandom. Sin embargo, su precio, en torno a los 70 euros en el caso de BTS, ha generado polémica por su alto coste. Aunque existen imitaciones más económicas, estas no cuentan con conexión ni sincronización con el sistema oficial del concierto, lo que limita su utilidad dentro del espectáculo.

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En paralelo, este fenómeno ha trascendido el K-pop, ya que hace unos meses la cantante española Aitana incorporó un bastón luminoso en su gira, lo que generó una discusión en redes sociales sobre la adopción de este tipo de elementos en la industria musical fuera del las bandas coreanas. En su caso, el objeto presentaba un precio significativamente inferior, en torno a los 15 euros.

Una sudadera por 200 euros y unos palillos chinos por 45

La tienda temporal de BTS, ubicada en TeamLabs Madrid, permanecerá abierta hasta el 5 de julio. Su acceso está limitado mediante reserva previa y cada visitante dispone de un máximo de 30 minutos en el interior, tras los cuales no se permite volver a entrar con la misma entrada. El espacio se divide en dos zonas: una dedicada a la exposición de fotografías de los cantantes y otra destinada a la venta de productos oficiales.

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Fans de BTS en la Pop Up de Japón. (REUTERS/Issei Kato)

En redes sociales, los precios del merchandising oficial han generado numerosas críticas. Muchos fans señalan que algunos artículos tienen costes desproporcionados, lo que ha llevado incluso a compararlos directamente con productos falsificados o imitaciones más económicas disponibles en mercados internacionales.

Entre los precios más comentados se encuentran sudaderas con cremallera por 200 euros y sudaderas básicas por 170 euros, mientras que las gorras alcanzan los 60 euros. También destacan artículos más curiosos como cojines por 75 euros y zapatillas de estar en casa por 65 euros, así como llaveros y abanicos por 50 euros. A ello se suman botellas metálicas por 105 euros, palillos chinos por 45 euros o una bolsa de tela diseñada únicamente para transportar el lightstick por 50 euros.

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Más allá de los artículos oficiales o de imitación, de la reventa de entradas o del elevado desembolso económico, la llegada de BTS a España se percibe como un acontecimiento histórico entre sus seguidores. Para la comunidad ARMY, este evento no solo representa un concierto, sino la culminación de años de espera y seguimiento a la trayectoria del grupo. Madrid se convierte así en el escenario de un fenómeno global en el que la banda regresa a los escenarios tras varios años de pausa.