España
Agregar Infobae enGoogle

“Me pasé la vida fingiendo que no me dolía”

Los hijos no solo reciben las intenciones de sus padres, sino especialmente sus palabras, sus silencios, sus miradas, sus miedos. Y todo eso, cuando uno es chico, se mete muy adentro

Una mujer con un peinado recogido y un vestido claro sujeta a una bebé de cabello rizado y vestido blanco. La fotografía es de color sepia.
Una mujer sujeta a su hija pequeña en brazos, que mira directamente a la cámara, en una fotografía de estilo sepia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Mamá se enojaba conmigo porque decía que yo no me daba cuenta de nada. En realidad, la que no se daba cuenta era ella. Yo percibía todo.

Desde muy chica aprendí a hacerme la boluda. A actuar como si la realidad no me tocara, como si las cosas malas no me dolieran. Pero me dolían. Muchísimo. Solo que descubrí que era más seguro fingir que mostrar lo que sentía.

Mamá vivía comparándonos. Siempre parecía que alguien era nosotras, más inteligente, menos torpe, más capaz. Nunca alcanzaba nada. Sin darse cuenta, nos fue enseñando a mirarnos con los mismos ojos con los que ella se miraba: los de alguien que jamás terminaba de sentirse suficiente.

PUBLICIDAD

No quería hacernos daño, pero era inevitable con todas las heridas que cargaba. Porque los hijos no solo reciben las intenciones de sus padres, sino especialmente sus palabras, sus silencios, sus miradas, sus miedos. Y todo eso, cuando uno es chico, se mete muy adentro.

Mi forma de sobrevivir fue simular que nada me afectaba. Como si pudiera embadurnarme con una capa de vaselina para que todo resbalara. Las críticas, las comparaciones, las desvalorizaciones, la ansiedad y la angustia que se respiraban en casa.

Puedes engañar a la cabeza, pero no al cuerpo

Con los años entendí que, en el mejor de los casos, uno puede engañar a la cabeza, pero nunca al cuerpo. El cuerpo percibe todo, como el corazón.

PUBLICIDAD

Por eso nunca creí en ese refrán que dice “ojos que no ven, corazón que no siente”. Claro que el corazón siente, aunque no vea. Si no, preguntémosle a cualquiera que alguna vez sospechó que su pareja lo engañaba. No tiene pruebas, la otra persona lo niega todo. Sin embargo, hay algo que ya cambió. Una mirada distinta, un abrazo raro, un silencio sutilmente largo. El cuerpo siempre se entera antes que la razón.

Con la indiferencia pasa algo parecido. Nos gusta creer que hacernos los distraídos nos protege. Que si actuamos como si no importara, va a dejar de importar. Pero el dolor no desaparece, solo deja de tener autorización para salir.

“Descubrí que hacerse el indiferente ni siquiera funciona como analgésico”

Descubrí que hacerse el indiferente ni siquiera funciona como analgésico. Solo vuelve invisible el sufrimiento. Y eso tiene un precio enorme. Porque uno termina acostumbrándose tanto a esconder lo que siente que llega un momento en que ya no sabe ni qué siente. De tanto actuar el personaje de la fuerte, la autosuficiente, la que siempre puede, la actuación se convierte en identidad.

¿Cuántas veces dije “no pasa nada”, cuando en realidad sí pasaba?

¿Cuántas veces respondí “estoy bien” solo para que la conversación terminara ahí, sin quedar expuesta?

Recuerdo infinidad de veces en que alguien me preguntó cómo estaba. La respuesta salía antes de pensarla.

—Bien.

Era automática. Tan automática que ni siquiera me preguntaba si era verdad.

¿Cuántas veces no pedí ayuda porque hacerlo me hacía sentir débil?

¿Cuántas veces preferí alejarme de alguien antes que mostrar cuánto la necesitaba?

¿Cuántas oportunidades perdí por miedo a que me vieran vulnerable?

Callarse antes de decir un “te necesito”

En más de una relación importante elegí callarme antes que decir: “Te necesito”. Me resultaba menos amenazante tomar distancia que correr el riesgo de que el otro descubriera cuánto me importaba. Creía que me estaba protegiendo. En realidad, me estaba quedando sola.

Sin darme cuenta, seguía haciendo de adulta exactamente lo mismo que había aprendido de chica: sobrevivir.

Solo que ya no necesitaba sobrevivir, y usar una estrategia que había sido brillante para un niño, era devastadora para un adulto.

En mi casa se hablaba todo el tiempo. Pero de lo único que nunca se hablaba era de lo que sentíamos. Había conversaciones eternas sobre política, trabajo, vecinos o cualquier otra cosa. En cambio, si alguien estaba triste, asustado, avergonzado o necesitaba un abrazo, no había lugar para expresarlo. Era como si las emociones fueran un huésped incómodo al que había que sacar rápido de la mesa.

“En mi casa se hablaba todo el tiempo. Pero de lo único que nunca se hablaba era de lo que sentíamos”

Así aprendí que había emociones que era mejor guardar. Llorar incomodaba. Mostrar mis miedos perturbaba a los demás y a mí me hacía creer que era débil. Decir “esto me duele” podía desestabilizar a los demás.

Entonces hice lo que hacen tantos chicos: me adapté. Y cuando un chico se adapta durante demasiado tiempo, deja de sentir que está actuando. Cree que ese personaje es él. Pero el cuerpo nunca acepta ese acuerdo.

Durante años pensé que estaba cansada porque trabajaba mucho. Que dormía mal por el estrés. Que las contracturas del cuello eran normales. Que cierta angustia aparecía “porque sí”. Recién mucho después empecé a preguntarme si mi cuerpo no estaría intentando decir lo que yo llevaba décadas impidiéndome decir con palabras.

Mientras mi cabeza repetía “estoy bien”, mi cuerpo hablaba otro idioma.

A algunos les habla con ansiedad, a otros con insomnio, con gastritis, migrañas, contracturas, ataques de pánico o un agotamiento que ninguna noche de sueño consigue reparar. El cuerpo termina diciendo lo que la boca nunca se animó a decir.

No saber quién eres

Tal vez por eso tantas personas llegan a los cuarenta, a los cincuenta o a los sesenta con la extraña sensación de no saber quiénes son. Pasaron décadas siendo eficientes, responsables, fuertes, resolutivos. Pero un día descubren que hace muchísimo tiempo que dejaron de preguntarse qué necesitaban ellos.

Y entonces aparece la pregunta más incómoda de todas. Si durante tantos años fui el personaje que inventé para sobrevivir, ¿quién soy cuando dejo de actuar?

Creo que ahí empieza el verdadero trabajo. No en aprender a ser fuerte, porque eso ya lo aprendimos demasiado bien. Sino en desaprender. En dejar de responder “no pasa nada” cuando sí pasa. En dejar de decir “estoy bien” cuando no lo estamos. En animarnos a pedir ayuda antes de que el cuerpo tenga que gritarla por nosotros. En dejar de confundir autosuficiencia con soledad. Aceptar que mostrarnos vulnerables no nos hace más débiles, sino más verdaderos.

Hoy creo que los niños no sobreviven porque no sienten. Sobreviven porque aprenden muy temprano a fingir que no sienten. Y cuanto mejor les sale esa actuación, más solemos felicitarlos. Les decimos que son fuertes, maduros, independientes, que no dan trabajo, que nunca molestan.

Sin darnos cuenta de que, muchas veces, debajo de esa fortaleza solo hay un chico que aprendió que sentir era peligroso.

Quizás crecer no consista en hacerse más fuerte, sino por fin, en dejar de actuar.

Temas Relacionados

Juan TonelliFamiliasEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Un fallo en un espectáculo de fuegos artificiales en Castell de l’Olla de Altea (Alicante) deja 27 heridos

De los afectados, 14 fueron trasladados al Hospital IMED y 11 fueron derivados posteriormente a la Unidad de Quemados del Hospital General Universitario de Alicante, según informó ‘Ahora Marina Baixa’

Un fallo en un espectáculo de fuegos artificiales en Castell de l’Olla de Altea (Alicante) deja 27 heridos

Los consejos de un experto para ver el eclipse: “Es muy peligroso usar trucos caseros”

Mario Tafalla, el astrónomo e investigador del Observatorio Astronómico Nacional (OAN) ha participado en el podcast de la OCU para explicar las pautas esenciales de seguridad ante el evento astronómico del próximo 12 de agosto

Los consejos de un experto para ver el eclipse: “Es muy peligroso usar trucos caseros”

César, vive con su hermano en un pueblo abandonado: “Aquí se trabaja por internet o de ganadería, si no imposible”

Estos familiares asturianos que viven en Villarejo, Asturias, son algunos de los últimos vecinos que resisten entre casas abandonadas, recuerdos de autosuficiencia y desafíos actuales como el aislamiento y la amenaza de la fauna

César, vive con su hermano en un pueblo abandonado: “Aquí se trabaja por internet o de ganadería, si no imposible”

Eclipse solar 2026: el pequeño pueblo de Aragón que se ha convertido en destino de astrónomos de toda Europa

Cuenta con salinas medievales, ermitas centenarias y actividades astronómicas que se celebrarán el 12 de agosto

Eclipse solar 2026: el pequeño pueblo de Aragón que se ha convertido en destino de astrónomos de toda Europa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El BOE publica la orden con los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia

El BOE publica la orden con los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia

España realiza controles a 199 pasajeros llegados desde Italia en el primer día de restablecimiento de fronteras con el país transalpino

Italia responde a “la medida de represalia del Gobierno de Sánchez” con una Unidad de Crisis para ciudadanos afectados por los controles fronterizos

Bruselas es clara: las cápsulas de café pasan a considerarse envases y tendrán que tirarse en este contenedor

El presidente Vivas cifra en entre 8.000 y 11.000 las personas que siguen en Ceuta en situación irregular y denuncia un escenario “absolutamente insostenible”

ECONOMÍA

Tanques por encima del Estado del bienestar: Alemania gasta en defensa más que nunca desde la reunificación, pero el verdadero agujero fiscal está en las pensiones y la sanidad

Tanques por encima del Estado del bienestar: Alemania gasta en defensa más que nunca desde la reunificación, pero el verdadero agujero fiscal está en las pensiones y la sanidad

La compraventa de vivienda en los barrios de Madrid con el aire más sucio cae más de un 3% por la contaminación

Miles de personas se movilizan en Sóller (Mallorca) contra un modelo turístico que expulsa a sus vecinos

Los controles entre España e Italia en plena temporada alta podrían afectar al turismo: recibimos a 10 millones de viajeros del país al año

Ultimátum a Aldi y Lidl: pierden la ventaja que tienen frente al resto de supermercados en Reino Unido

DEPORTES

De la gorra de Trump a la pulsera de la Guardia Civil: los mensajes políticos de Ferran Torres que lo ponen en el punto de mira

De la gorra de Trump a la pulsera de la Guardia Civil: los mensajes políticos de Ferran Torres que lo ponen en el punto de mira

El Balón de Oro ‘coloca’ a Rodri en el Barça y abre otra batalla entre Real Madrid y FC Barcelona por los títulos

El ‘método Mou’: las nuevas normas del Real Madrid para volver a ser campeón

Ronaldinho, Neymar y ahora Rodri: los fichajes que le ha ‘robado’ el FC Barcelona al Real Madrid

Joao Fonseca y Rafa Jódar se adueñan del Masters 1000 de Montreal sin grandes estrellas