El Rey expresa su “preocupación e indignación” por la crisis migratoria de Ceuta y señala que el Estado “debe evitar que estos hechos vuelvan a repetirse”

Rey Felipe VI, en una imagen de archivo. (REUTERS)

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El Rey Felipe VI ha expresado su “preocupación e indignación” por los “graves” acontecimientos ocurridos en Ceuta durante la crisis migratoria y ha señalado que el Estado “debe velar por su seguridad” para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse. Además, ha mantenido contactos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los presidentes de Ceuta y Melilla y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para seguir la evolución de la situación.

En un comunicado difundido este sábado, la Casa Real ha explicado que el jefe del Estado, que se encuentra en Palma, ha seguido “con gran preocupación e indignación” la evolución de la crisis en Ceuta y, en menor medida, también en Melilla. Felipe VI ha defendido la necesidad de trasladar “de forma unida, clara y determinante” el apoyo del conjunto de España a los ciudadanos de ambas ciudades autónomas y ha lamentado que la crisis se haya saldado con “una triste y trágica pérdida de decenas de vidas”.

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“El Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos —que, además, se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas— vuelvan a repetirse”, ha afirmado el monarca. La crisis migratoria ha dejado, hasta el momento, un balance de 67 personas fallecidas durante la entrada masiva de más de 60.000 migrantes desde Marruecos a Ceuta.

Felipe VI sigue la crisis desde Palma

La Casa Real también ha informado de que Felipe VI ha mantenido contactos durante estos días con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; los presidentes de Ceuta y Melilla; y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a quienes ha trasladado “palabras de ánimo y firmeza” mientras sigue de cerca la evolución de la crisis.

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El monarca, que el pasado miércoles se reunió con Pedro Sánchez en el Palacio de Marivent tras regresar de Lima, donde asistió a la toma de posesión de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, volvió a conversar desde la noche del jueves con el jefe del Ejecutivo. También ha hablado con los presidentes de Ceuta y Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, respectivamente, para analizar la evolución de la crisis migratoria.

La situación se ha revertido “en 24 horas”, según Marlaska

Mientras Felipe VI sigue de cerca la evolución de la crisis, el Gobierno ha activado la vía europea para abordar la situación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado a Bruselas la convocatoria “urgente” de una reunión extraordinaria de los ministros del Interior de la Unión Europea para analizar la crisis migratoria en Ceuta.

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En una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; al presidente del Consejo Europeo, António Costa; y al primer ministro irlandés, Micheál Martin, cuyo país ejerce actualmente la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, Sánchez ha trasladado su “profunda preocupación” por la respuesta de algunos gobiernos europeos ante la situación.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado desde Ceuta que la situación se ha revertido “en 24 horas” tras la entrada irregular de más de 50.000 personas y que la ciudad autónoma recupera progresivamente la normalidad. La reunión extraordinaria de los ministros del Interior europeos se celebrará el próximo martes para abordar la llegada de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos.

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