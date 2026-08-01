Es-Alert por un la reactivación del incendio en Burgohondo: ordenan la evacuación de una urbanización y otros edificios

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Vista de un incendio forestal que se extiende por la sierra de Burgohondo, en Ávila, España, el 23 de julio de 2026. REUTERS/Ana Beltran

Los vecinos de Ávila vuelven a estar en situación de alerta. Ante una reactivación del fuego del incendio de Burgohondo en el término municipal de La Adrada , Protección Civil de Castilla y León ha enviado una Es-Alert para ordenar la evacuación de la Urbanización de La Picota y las edificaciones colindantes.

Las autoridades han pedido a los vecinos afectados que se dirijan al centro polivalente de la Adrada y que sigan en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

Los equipos de extinción de incendios luchan este fin de semana contra el fuego también en Grimaldo (Cáceres), mientras en Castilla y León se mantienen alerta para evitar la reactivación de más focos en Ávila, León y Zamora, en una jornada en la que el riesgo es muy alto por las altas temperaturas.

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Los incendios forestales han quemado 186.000 hectáreas en España

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha advertido de que los incendios forestales han afectado ya a más de 186.000 hectáreas en España en lo que va de año, frente a las 33.360 del mismo periodo de 2025, y ha señalado que se han registrado 38 grandes incendios forestales, frente a los doce contabilizados hace un año.

Lo ha hecho durante su visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Villafranca del Bierzo (León), donde ha mantenido un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencia y coordinación que trabajan en las zonas afectadas por el incendio.

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Allí, Aagesen ha pedido mantener la “máxima precaución” pese al fin de la ola de calor, ya que las temperaturas se mantendrán “extraordinariamente altas”, al menos hasta el próximo lunes, cuando se espera una normalización de los valores térmicos.

Seguirá ampliación...