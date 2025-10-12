Ni ‘Salvar al soldado Ryan’ ni ‘Dunkerque’: la película bélica que cuenta la historia real de un soldado pacifista que se convirtió en un héroe de guerra

Andrew Garfield en 'Hasta el último hombre'. (Lionsgate)

Buena parte del atractivo del cine bélico es que nos permite recrear, a través de la pantalla, algunos de los enfrentamientos que han marcado el devenir de nuestro mundo. En esa batalla por el futuro, sin embargo, se desarrollan también historias personales que pueden resultar conmovedoras, dado que, como se suele decir, es en las situaciones límite donde el ser humano es capaz de sacar lo peor y lo mejor de sí mismo.

En este sentido, la hazaña de Desmind Doss en la cúspide del acantilado de Maeda durante la sangrienta Batalla de Okinawa puede ser una de las gestas más recordadas de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo después de que Mel Gibson decidiera llevarla a la gran pantalla tras más de una década sin dirigir una película y erigir, con su historia, Hasta el último hombre, una de las películas más aplaudidas de su filmografía.

Rechazó dos veces el mismo guion

A diferencia de sus proyectos anteriores, Gibson no fue el impulsor inicial del guion. El productor Bill Mechanic detalló, tras su estreno, que le había hecho llegar el texto a Gibson en 2002, en 2010 y una tercera vez en 2014. “Sus agentes lo habían leído, pero hasta que se lo envié por tercera vez, había preferido concentrarse en sus propios proyectos. En 2014, sin embargo, lo leyó de un tirón y a la mañana siguiente aceptó tomar las riendas de la película”.

La trama se sostiene sobre la figura de Desmond T. Doss, un hombre pacifista, vegetariano y objetor de conciencia que finalmente se alistó no como combatiente armado sino como médico militar. Su particular interpretación del mandamiento “no matarás” lo llevó a enfrentarse no solo al enemigo, sino a un sistema militar que no comprendía su ética.

“Desmond Doss aborrecía la violencia. Iba en contra de sus principios y sus convicciones religiosas, pero quería servir a su país como médico durante la Segunda Guerra Mundial“, contaba el propio Mel Gibson. ”¿Cómo se adentra una persona en el lugar más terrible de la tierra sin llevar un arma? Fue un cooperador en el sentido de que quería participar en la guerra, pero su objetivo nunca fue quitarle la vida a los enemigos, sino salvar la vida de los suyos. Me resultó todavía más apasionante por ser una historia real y pensé que podría llevarla al cine con mi lenguaje visual”.

De apestado a héroe de guerra

Dentro de los barracones, su negativa a portar armas lo convirtió en objeto de humillaciones y menosprecios. Sus compañeros lo llamaban cobarde y algunos superiores querían verlo fuera del ejército. Incluso fue juzgado ante un Consejo de Guerra por negarse a empuñar un rifle. Pero Doss no retrocedió: solo accedió a ir al frente bajo la promesa de que no llevaría más armas que su botiquín y su fe.

Sin embargo, durante la toma del acantilado japonés, Doss llevó a cabo una gesta pocas veces vista: salvó la vida de 75 soldados estadounidenses sin emplear ni una sola arma, tarea que realizó extrayendo, uno a uno, a los heridos bajo fuego enemigo. Este capítulo le valió la Medalla de Honor del Congreso, el máximo galardón estadounidense, entregado por el entonces presidente Harry S. Truman en octubre de 1945, quien reconoció “su gran valentía y enorme determinación en condiciones dramáticas peligrosas”.

La reacción de Mel Gibson cuando le preguntaron sobre el golpe de Will Smith a Chris Rock en los Oscar

Andrew Garfield asumió el reto de encarnar a Desmond Doss tras años estudiando la vida de quien definió un nuevo arquetipo de héroe cinematográfico: raro, humano, y profundamente comprometido con sus ideales. Su bien trabajo le valdría su primera nominación a los Oscar como Mejor actor principal, y lideraría un reparto donde Hugo Weaving y Teresa Palmer cuentan también con destacables interpretaciones.