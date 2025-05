Jodie Foster critica a los jóvenes actores: “Les da igual si la película es mala”

Cast member Jodie Foster posa en la alfombra roja de Cannes. REUTERS/Stephane Mahe

La actriz Jodie Foster, conocida por papeles como El silencio de los corderos, Contact o La habitación del pánico, no solo es una veterana dentro de Hollywood, sino que en los últimos años ha sabido reinventarse. Desde hace años también ejerce como productora en algunas producciones, y también se ha embarcado en la dirección con títulos como El castor o Money Monster, además de episodios en series como Black Mirror, Orange is the new black, House of cards o Historias del bucle. Todo ello le da una gran perspectiva del Hollywood actual, del que considera que los jóvenes actuales no están del todo preparados.

“Cuando era niña, trabajaba tanto que, a los 18 años, necesitaba adoptar un enfoque diferente. Veo a muchos actores jóvenes, y no digo que esté celosa, pero no entiendo cómo sólo quieren actuar. No les importa si la película es mala. No les importa si el diálogo es malo. No les importa si son una uva en un anuncio de Fruit of the Loom. Si no volviera a actuar, no me importaría. Realmente me gusta ser un recipiente para la historia o el cine. Si pudiera hacer otra cosa, si fuera escritora o pintora o escultora, también estaría bien. Pero ésta es la única habilidad que tengo”, reconocía la actriz de True Detective, sin señalar directamente a ningún compañero de profesión pero dejando claro cuál es uno de los males de los intérpretes actuales a su juicio.

“Soy exigente. No me interesa actuar por actuar. Tiene que hablarme de verdad”, añadía la actriz que debutó en el cine siendo apenas una niña, en películas como Las aventuras de Tom Sawyer, Alicia ya no vive aquí o Taxi Driver, con la que se dio a conocer mundialmente gracias al papel de la joven prostituta Iris Steensma. Foster sabe de sobra de lo que habla y por ello predica con el ejemplo, desde realizar sus propios proyectos a buscar nuevos desafíos como actriz, tal y como ha sucedido con su última película, que acaba de ser estrenada en el Festival de Cannes que tiene lugar durante estos días.

Jodie Foster en 'True Detective'

Una carrera exigente

Se trata de Vida privada, la nueva película de la directora francesa Rebecca Zlotowski y en la que Foster es protagonista junto a dos ilustres del cine francés como Daniel Auteuil o Mathieu Amalric, además de la belga Virginie Efira. En el filme, Foster interpreta a una psiquiatra llamada Lilian Steiner, quien emprende una investigación privada sobre la muerte de uno de sus pacientes, del que está convencida que ha sido asesinado. La película, que llegará en octubre a cines de España, aspira a la Palma de Oro en el certamen francés.

“Tenía ganas de volver y hacer una película francesa, porque hacía mucho tiempo que no hacía una. Para mí, siempre se trata de encontrar el material adecuado. No quería hacer una coproducción exagerada de Estados Unidos y Francia. Como actriz, necesito una historia. Y muchas de las películas francesas, que me encantan, son películas de comportamiento en las que simplemente se sigue a la gente durante tres días o algo así. Eso no es lo que yo hago. Me interesa la narrativa. Me interesa desarrollar un personaje que impulse la historia. Esto cumplía todos los requisitos”, cuenta Foster, quien con este título sigue demostrando por qué es un modelo a seguir para todas las jóvenes actrices.