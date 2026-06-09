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Leonardo DiCaprio y Christian Bale formarían parte de la secuela de ‘Heat’: retomarían los papeles de Val Kilmer y Al Pacino de la película original

Según nuevas informaciones no oficiales, el reparto lo completaría Adam Driver como el villano y Stephen Graham que sería el nuevo Robert De Niro de esta secuela.

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Leonardo DiCaprio y Christian Bale interpretarían, respectivamente los papeles de Val Kilmer y de Al Pacino en la secuela de 'Heat'
Leonardo DiCaprio y Christian Bale interpretarían, respectivamente los papeles de Val Kilmer y de Al Pacino en la secuela de 'Heat'

La secuela de Michael Mann, Heat 2, sigue avanzando sin fecha de rodaje confirmada y con el reparto aún sin anuncio oficial, pero una nueva información atribuida al influencer e ‘insider’ de Hollywood Daniel Ritchman apunta ya a qué personajes interpretarían varios de sus actores principales en una película que ampliará la historia antes y después de los hechos de Heat.

Según una publicación en Patreon de DanielRPK, Leonardo DiCaprio interpretaría a Chris Shiherlis, Christian Bale asumiría el papel del teniente Vincent Hanna, Adam Driver sería Otis Lloyd Wardell y Stephen Graham encarnaría a Neil McCauley. Por su parte, Warner Bros. no ha confirmado todavía ninguno de esos nombres ni cuándo comenzará el rodaje.

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La asignación de Leonardo DiCaprio a Shiherlis no supone una novedad completa, porque ese fichaje ya había trascendido con anterioridad. La información de DanielRPK sostiene además que el actor dará vida tanto a la versión joven como a la más madura del personaje, una posibilidad coherente con la estructura de la novela Heat 2, que entrelaza tramas situadas antes y después de la cinta de 1995.

DiCaprio y Bale juntos por primera vez

Ese papel perfila para DiCaprio uno de los registros físicos más exigentes de su carrera reciente. Quienes conocen la novela saben que Shiherlis afronta una dimensión de acción especialmente intensa, hasta el punto de que la comparación natural remite al trabajo de Val Kilmer en la película original.

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En el caso de Bale, la novedad está en el personaje concreto. El actor ya había confirmado en febrero que volvería a trabajar con Mann por primera vez desde Enemigos públicos, estrenada en 2009, pero entonces no detalló a quién interpretaría.

Póster de "Fuego contra fuego" con los personajes Teniente Vincent Hanna (Al Pacino), Neil McCauley (Robert De Niro) y Chris Shiherlis (Val Kilmer).
Película policiaca dirigida por Michael Mann, y protagonizada por Robert De Niro, Al Pacino y Val Kilmer. (Warner Bros.)

Ahora, según DanielRPK, Bale recogería el testigo de Al Pacino como Vincent Hanna. En la trama de Heat 2, Hanna centra su obsesión en perseguir a Shiherlis a cualquier precio, y en la línea temporal más temprana aparece además siguiendo la pista del antagonista principal, Otis Lloyd Wardell, mientras trabaja para la policía de Chicago.

La misma información sitúa a Adam Driver en el papel de Wardell. De confirmarse, asumiría al principal villano del relato y uno de los personajes más duros del universo narrativo que Mann desarrolló en la novela.

La incógnita de sustituirá a Robert De Niro

La elección más llamativa es, según esa versión, la de Stephen Graham como Neil McCauley. El actor británico tiene 52 años, la misma edad que tenía Robert De Niro cuando rodó Heat en los años noventa, pese a que aquí tendría que interpretar una versión más joven del personaje.

Ese detalle convierte su posible incorporación en la decisión más discutible de todo el reparto filtrado. La duda no afecta a su capacidad interpretativa, sino a hasta qué punto caracterización, peluquería y maquillaje podrían sostener con credibilidad una versión rejuvenecida de McCauley.

Robert De Niro y Val Kilmer en la película 'Heat', de Michael Mann
Robert De Niro y Val Kilmer en la película 'Heat', de Michael Mann

La comparación con Bale juega a favor del actor galés, cuya trayectoria refuerza su reputación de intérprete capaz de transformarse de forma radical para cada papel. En el caso de Graham, la distancia entre su edad actual y la del personaje que debería encarnar deja menos margen para el error, siempre con la cautela de que la información no ha sido validada oficialmente.

Sobre Jason Clarke, la publicación de DanielRPK no aporta ninguna precisión. El texto sí apunta que la novela ofrece varios papeles de peso que podría asumir el actor australiano.

El director de Fuego contra fuego anunció dos libros que funcionarán como precuela y secuela de la aclamada película de acción.

Tampoco están cerrados varios personajes femeninos. Entre ellos figura una versión joven de Charlene Shiherlis, el personaje al que dio vida Ashley Judd en la película de 1995.

No se esperan anuncios oficiales de Warner Bros. sobre el reparto hasta que Mann tenga cerradas las fechas de rodaje. A día de hoy sigue sin estar claro cuándo comenzará la filmación, aunque la previsión que se maneja es que pueda ocurrir más adelante este año.

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