Así es ‘Todos los colores’, la comedia coprotagonizada por Silvia Abril que rompe con los tópicos sobre la discapacidad

Tráiler de 'Todos los colores', de Beatriz de Silvia. En cines el viernes de 12 de junio de 2026.

La ficción audiovisual española cada vez está más dispuesta a representar realidades que durante años han permanecido prácticamente invisibles en la pantalla. Una de las películas del año pasado fue Sorda. La ópera prima de Eva Libertad protagonizada por Miriam Garlo y Álvaro Cervantes removió los cimientos de la normatividad, siguiendo los pasos de otras obras españolas como Campeones, de Javier Fesser, que se alzó con el Goya a Mejor Película en la edición de 2019.

Ahora se suma a esa corriente Todos los colores, una comedia dirigida por Beatriz de Silva (Cáceres, 1997) y protagonizada por Mafalda Carbonell, Silvia Abril y Eva Moral que llega a los cines este viernes 12 de junio tras presentarse en el Festival de Málaga dentro de la Sección Oficial fuera de concurso.

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Lejos de los relatos solemnes o victimistas, este coming of age apuesta por el humor y el descubrimiento personal -también en el terreno de la sexualidad- en la adolescencia para contar la historia de Belén, una adolescente en silla de ruedas.

Así, la cinta sigue la personalidad complicada de esta joven de 17 años que está terminando Bachillerando. Mientras mira con incertidumbre a sus últimos meses de instituto, su grupo de tres amigas ya tienen claro que estudiarán fuera en la universidad.

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Imágenes del rodaje de 'Todos los colores'. (Francisco Sarrió Volpi)

Gracias a un castigo, termina apuntada en un club de atletismo junto a Laura, una atleta paralímpica que, muy a su pesar, se ve obligada a entrenar con ella. A través del deporte, Belén descubrirá nuevas formas de relacionarse con su cuerpo, aprenderá a tomar sus propias decisiones y empezará a cuestionar los límites que durante años han marcado su vida.

Quién es quién

La protagonista de la historia es Belén, interpretada por Mafalda Carbonell (El Puerto de Santa María, 2008, e hija del actor y humorista Pablo Carbonell). Rebelde, divertida y acostumbrada a salirse con la suya, la protagonista afronta el final de la adolescencia mientras aprende a redefinir la relación con su entorno y consigo misma.

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Imágenes del rodaje de 'Todos los colores'. (Francisco Sarrió Volpi)

A su lado aparece Laura, papel que interpreta Eva Moral, una atleta paralímpica concentrada en su preparación para los Juegos Paralímpicos. Aunque inicialmente ve a Belén como una carga, acabará convirtiéndose en una figura clave en su proceso de maduración. Todos los colores es el debut en la interpretación para Moral, quien es una deportista española de triatlón adaptado y ganadora de una medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 en la prueba PTWC.

Silvia Abril da vida a Sonia, la madre de Belén. Sobreprotectora desde el accidente que cambió la vida de su hija, deberá aprender a dejar atrás el papel de cuidadora para construir una relación más equilibrada con ella.

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Imágenes del rodaje de 'Todos los colores'. (Francisco Sarrió Volpi)

El círculo más cercano de la protagonista lo completan Celia, Marta y Yola, interpretadas por Claudia Mora, Amalia Martos y Carlota Jiménez, respectivamente. Las tres representan distintas formas de afrontar la entrada en la edad adulta y el temor a que la amistad cambie con el paso del tiempo.

La directora, Beatriz de Silva

Detrás de Todos los colores se encuentra Beatriz de Silva, cineasta cacereña que debuta en el largometraje tras debutar con Tula (2022). Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Navarra y formada en guion en la Universidad Carlos III de Madrid, también ha dirigido el documental Lyuba, mañana y ha trabajado como auxiliar de dirección en producciones como Akelarre, Baby o Voy a pasármelo bien.

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