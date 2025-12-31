España

Silvia Abril da la última hora del estado de salud de Andreu Buenafuente: “Está haciendo muy bien los deberes”

La humorista ha aparecido en redes sociales a unas horas del que habría sido uno de los momentos más importantes de su carrera para actualizar sobre la salud de su marido

Andreu Buenafuente y Silvia Abril,
Andreu Buenafuente y Silvia Abril, en una fotografía de sus redes sociales. (@andreubuenafuente)

RTVE anunció en noviembre que Andreu Buenafuente y Silvia Abril serían los encargados de despedir el año 2025 y dar la bienvenida a 2026 desde la Puerta del Sol. La elección no sorprendió, ya que la cadena pública buscaba repetir el éxito obtenido el año anterior con la dupla formada por David Broncano y Lalachús, que lideraron la audiencia de la Nochevieja tras años de éxitos para Antena 3.

No obstante, la pareja de presentadores apenas tuvo recorrido. A principios de diciembre, RTVE confirmó de manera inesperada que Buenafuente no podría asumir la responsabilidad de retransmitir las Campanadas. Fue el propio humorista catalán quien explicó los motivos a través de un vídeo publicado en sus redes sociales. Según relató, un episodio de estrés derivado de la acumulación de trabajo le obligó a pausar temporalmente su actividad profesional.

La comediante española Silvia Abril
La comediante española Silvia Abril y el presentador de televisión y comediante español Andreu Buenafuente posan en la alfombra roja de la 34ª ceremonia de los Premios Goya en Málaga el 25 de enero de 2020. (Foto de JORGE GUERRERO / AFP)

“Si queremos hacerlo bien me llevará un poquito más de tiempo. No creo que tenga que acelerar una recuperación. Tengo que estar bien para hacer lo que me hace feliz y no veo nada bien esforzarme por hacer un trabajo de un día”, confesó Buenafuente, haciendo referencia a la intensa presión que vive en sus múltiples proyectos de televisión, cine, radio y teatro. “Hubo un momento en que ya no pude, me desalineé y mi cuerpo dijo: tienes que parar”, añadió. Sus palabras recibieron el apoyo de numerosas figuras públicas y seguidores, quienes valoraron su decisión de priorizar la salud frente a la obligación profesional.

Ante esta situación, RTVE comunicó hace pocos días que Chenoa y Estopa serían los encargados de asumir el emblemático evento desde el Kilómetro 0 madrileño. La cantante y actual presentadora de Operación Triunfo no ocultó su entusiasmo en redes sociales: “Para mí es una culminación de oro poder dar las Campanadas con mis amigos de @estopaoficial, a quienes admiro y quiero mucho. Es sin duda el mejor regalo para cerrar este 2025. Gracias a RTVE por dejarnos vivir esta experiencia única”.

Andreu Buenafuente y Sílvia Abril.
Andreu Buenafuente y Sílvia Abril. (RTVE).

Tras unos días de incertidumbre, Silvia Abril se ha pronunciado en sus redes sociales, mientras daba un paseo por el campo con su perro. La actriz y presentadora ha aprovechado para enviar sus mejores deseos a sus seguidores y, por primera vez, actualizar sobre la recuperación de su marido. “Hace unos días que no aparezco por ahí, pero es terapéutico. Quería desearles una feliz salida y entrada de año y explicaros que todo va bien, poco a poco, pero va mejorando. Nos estamos cuidando y Andreu va mejor, muy bien. Está haciendo muy bien los deberes”, ha asegurado, sin ofrecer más detalles sobre el estado de salud del cómico.

Abril también ha destacado que, aunque no estarán presentes en la Puerta del Sol, acompañarán a Chenoa y Estopa desde casa. “La noche del 31 estaremos desde casa apoyando a Chenoa y Estopa y cambiando de año con tantos aprendizajes”, ha comentado, enviando un mensaje de cariño y agradecimiento por los mensajes de apoyo recibidos durante estas semanas.

Chenoa en la gala final tras la final de OT 2025

Estopa y Chenoa se enfrentan al reto

Los hermanos Muñoz y la cantante conducirán la emisión desde el emblemático balcón de la Puerta del Sol, en Madrid, conscientes de la magnitud del reto y de la atención de millones de espectadores. La preparación para la retransmisión ha sido intensa y ajustada a contrarreloj, con ensayos centrados en adaptar los contenidos y guion al estilo particular de los nuevos presentadores. Tanto los músicos como la cantante han mostrado gran complicidad y actitud positiva, combinando responsabilidad y entusiasmo ante la tradición de las doce campanadas.

