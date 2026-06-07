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Friedrich Nietzsche, filósofo: “¿Es el hombre simplemente un error de Dios? ¿O Dios simplemente un error del hombre?”

El autor del famoso anuncio de la “muerte” de Dios reflexionó sobre lo paradójico que sería que este hubiera creado al hombre y lo conveniente que resultaría que hubiera sido al revés

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Cuadro del filósofo Friedrich Nietzsche pintado por Rudolf Köselitz alrededor de 1883.
Cuadro del filósofo Friedrich Nietzsche pintado por Rudolf Köselitz alrededor de 1883.

A partir de la Ilustración en el siglo XVIII, el pensamiento occidental experimentó un giro radical. La razón y la ciencia comenzaron a desplazar los dogmas religiosos tradicionales, un proceso que se intensificó notablemente a lo largo del siglo XX y que provocó que las posturas agnósticas, aquellas que dudaban de que fuera posible conocer verdaderamente a Dios, ganaran un terreno sin precedentes, invitando a la sociedad a cuestionar las verdades absolutas de la religión que antes se aceptaban sin dudar.

En medio de esta vorágine intelectual emergió la provocadora figura de Friedrich Nietzsche. El filósofo alemán, uno de los más importantes de su época, no se limitó a dudar, sino que sacudió los cimientos de la cultura occidental al proclamar su famosa sentencia: “Dios ha muerto”. Con esta audaz afirmación, Nietzsche señalaba que la sociedad moderna ya no necesitaba del amparo divino para justificar su existencia ni sus valores morales.

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Al margen de esta histórica sentencia, otra de las reflexiones de este pensador que mejor expone su perspectiva crítica ante la religión se encuentra en su célebre obra El crepúsculo de los ídolos, un libro concebido como una declaración de guerra a los viejos mitos tradicionales. Entre sus páginas, este pensador formuló la siguiente duda: “¿Es el hombre simplemente un error de Dios?

Cubierta de 'El crepúsculo de los ídolos'. (Editorial Edaf)
Cubierta de 'El crepúsculo de los ídolos'. (Editorial Edaf)

El significado de las palabras de Nietzsche

Con este dilema, el filósofo plantea que la divinidad podría ser una mera invención humana nacida del miedo, una estrategia que buscaría calmar nuestra profunda incertidumbre. El hombre creó a Dios y no al revés, donde que un creador supuestamente perfecto genere una criatura imperfecta supone una contradicción difícil de resolver.

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Nietzsche remató esta idea en Humano, demasiado humano, donde señaló también que “los hombres han creído siempre que un Dios se preocupaba de ellos”. Así, esta divinidad habría sido inventada en busca de consuelo, exigiendo al mismo tiempo una adoración que justifique que sea algo externo a nosotros lo que marque nuestro camino y nos exima de responsabilidades. Ante eso, suele atribuírsele otra frase apócrifa: “No puedo creer en un Dios que quiere ser alabado todo el tiempo”.

Esta encrucijada filosófica invita a la autorreflexión diaria. Cuando justificamos nuestros errores diciendo que “errar es humano”, ¿estamos asumiendo un defecto de diseño divino o simplemente una debilidad propia? Nietzsche sostenía que debemos superar estas ilusiones metafísicas. En nuestra rutina, superar este “error” implica aceptar la responsabilidad total de nuestros actos cotidianos, sin delegar culpas a fuerzas místicas ni a destinos preescritos.

Fotografía del filósofo Friedrich Nietzsche.
Fotografía del filósofo Friedrich Nietzsche.

Ecos de la sospecha en otros pensadores

Nietzsche no caminó en solitario por este sendero en el que todo podía ser objeto de sospecha. Años antes, otro filósofo alemán, Ludwig Feuerbach, ya había plantado la semilla de esta revolución conceptual. En su influyente obra La esencia del cristianismo, Feuerbach afirmó con rotundidad que “el hombre creó a Dios a su propia imagen”. Y es que, para este autor, la divinidad no era más que una proyección exteriorizada de los deseos, virtudes y temores de la humanidad.

Del mismo modo, Karl Marx abordó la religión desde la misma perspectiva materialista y sociológica con la que también analizó la sociedad de su época. En su conocida Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, continuó con la crítica de sus coetáneos subrayando que “la religión es el opio del pueblo”, coincidiendo en el hecho de que era una construcción humana, pero añadiendo que funcionaba como un sedante para soportar las injusticias y el sufrimiento del mundo real.

El filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025. (Fundación Princesa de Asturias/UIMP/MOME)

Sea a través de estos o de otros filósofos, las preguntas planteadas por Friedrich Nietzsche siguen completamente vigentes en nuestra sociedad. Ya sea que consideremos la espiritualidad como un error de diseño o como un consuelo inventado por nosotros, la pregunta nos obliga a madurar intelectualmente y renovar nuestros argumentos, sea cual sea nuestra postura. Al final, nos invita a asumir el control de nuestro destino sin esperar respuestas mágicas y a aceptar la fascinante complejidad de la condición humana.

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