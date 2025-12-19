Cultura

"Dios ha muerto": ¿la cultura pop impulsa una nueva forma de espiritualidad individual?

El ensayista francés Pacôme Thiellement examina en "La victoria de los sin rey" cómo se ha reconfigurado la experiencia religiosa contemporánea, un nuevo desafío para la cohesión social

La victoria de los sin rey, del ensayista francés Pacôme Thiellement, examina la influencia del gnosticismo y el esoterismo en la cultura contemporánea. Thiellement analiza cómo estas corrientes, tradicionalmente marginales, han ganado relevancia en el contexto de la crisis de las religiones institucionales y el auge de la cultura pop, dando lugar a nuevas formas de espiritualidad y de relación con el mundo.

El renovado interés por el esoterismo y la gnosis surge como respuesta a la pérdida de autoridad de las instituciones religiosas tradicionales. En este escenario, la privatización de la fe y la búsqueda de experiencias espirituales personalizadas se convierten en rasgos distintivos de la modernidad.

Thiellement sostiene que la gnosis ofrece una vía de salvación basada en el conocimiento interior y la inmediatez con lo divino, apartándose de los rituales y jerarquías eclesiásticas. Esta espiritualidad, descrita como “cool” e individualista, se distancia de la sociología clásica de la religión y requiere una atención antropo-teológica para comprender su impacto en la subjetividad actual.

El autor examina la influencia del gnosticismo y el esoterismo en la cultura contemporánea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gnosticismo y cultura pop: una nueva espiritualidad

El libro plantea que la cultura pop —desde la música hasta la ciencia ficción y las series televisivas— se ha convertido en el principal vehículo de la gnosis en la actualidad. Thiellement argumenta que la cultura pop actúa como una “variable de ajuste entre la divinidad y nosotros”, permitiendo que la experiencia espiritual se democratice y se adapte a los gustos y necesidades individuales.

Esta “victoria” de los gnósticos, autodenominados “Sans Roi” (sin rey), representa la entrada del esoterismo en la vida pública, desplazando a las formas tradicionales de religiosidad y promoviendo una espiritualidad a la carta. Como señala la reseña de actu-philosophia.com, “la cultura pop se convierte en la manifestación visible de la gnosis”, mostrando la transformación de la experiencia religiosa en un fenómeno híbrido y fragmentario.

No obstante, existen contradicciones inherentes al gnosticismo moderno. Por un lado, la gnosis promueve una auto-divinización y una búsqueda de pureza espiritual que puede derivar en elitismo y victimización. El gnosticismo tiende a construir una mitología de la víctima, donde el individuo se percibe como un “extranjero” en el mundo.

Esta postura puede desembocar en una competencia por la pureza y en una lógica de la autojustificación. Además, la reseña advierte sobre el riesgo de una “espiritualidad de la mala fe”, en la que la búsqueda de signos de salvación se convierte en una carrera individualista y excluyente.

La cultura pop refuerza la tendencia a la autoafirmación y a la competencia, en detrimento de la construcción de vínculos sociales sólidos (REUTERS/Spasiyana Sergieva)

El desapego del gnosticismo respecto a la política y la economía es otro de los puntos críticos a señalar. Thiellement, en línea con la tradición de los “Sans Roi”, desconfía de toda autoridad política y considera la economía de mercado como una continuación de la Iglesia por otros medios.

Sin embargo, la reseña matiza que esta postura puede derivar en una indiferencia ante los problemas colectivos y en una aceptación acrítica del individualismo promovido por el capitalismo.

La cultura pop, al convertirse en el nuevo espacio de expresión espiritual, refuerza la tendencia a la autoafirmación y a la competencia, en detrimento de la construcción de vínculos sociales sólidos. Cabe recordar a Walter Benjamin y su visión del capitalismo como una religión secularizada, donde la competencia y la culpabilización sustituyen a los antiguos ritos y prohibiciones.

Vigencia del debate sobre espiritualidad y cultura de masas

En definitiva, el fenómeno analizado por Thiellement es representativo de los dilemas de la modernidad: la búsqueda de autenticidad espiritual, la fragmentación de las creencias y la tensión entre individualismo y comunidad. La “victoria de los Sans Roi” no solo refleja la transformación de la experiencia religiosa, sino que también plantea interrogantes sobre la autenticidad, los riesgos de la espiritualidad a la carta y el papel de la cultura de masas en la configuración de nuevas formas de sentido. Se podría sintetizar la tesis del libro como “Dios ha muerto, viva la gnosis”

La obra de Thiellement encarna el espíritu de una época marcada por la hibridez y la liquidez del pensamiento, donde la revolución gnóstica se presenta como un fenómeno emblemático de la cultura pop y de la mentalidad actual.

Quién es Pacôme Thiellement

◆ Pacôme Thiellement (París, 1975) es un escritor, ensayista y director francés conocido por su trabajo en análisis cultural, filosofía, literatura y ocultismo. Ha sido colaborador en revistas especializadas y medios independientes.

◆ Autor de múltiples ensayos donde explora el simbolismo en la cultura popular, la filosofía y la espiritualidad contemporánea.

◆ Entre sus libros más destacados se encuentran: La Victoire des Sans Roi (2009), donde examina la figura del rebelde en la cultura moderna. Tous les chevaliers sauvages (2012), un análisis sobre la serie de televisión “Lost” desde la perspectiva de las tradiciones esotéricas. L’Homme qui se croyait roi de France (2016), centrado en Louis XVII y las leyendas monárquicas. Sycomore sickamour (2018), un ensayo sobre el misticismo y las artes contemporáneas.

◆ Thiellement continúa publicando artículos, impartiendo conferencias y realizando vídeos donde profundiza en temas relacionados con la crítica cultural y las tradiciones filosóficas.

