La victoria de España en el Mundial bate todos los récords televisivos: el partido más visto de un Mundial y la segunda emisión más seguida de la historia

La histórica victoria de España frente a Argentina en la final del Mundial 2026 no solo ha marcado un hito deportivo, sino también televisivo. El encuentro disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey se ha convertido en el partido de un Mundial más visto de la historia y en la segunda emisión más seguida desde que existen registros en la televisión española. Según datos de Barlovento Comunicación a partir de mediciones de Fiftyfive, el choque congregó a una media de 15.706.000 espectadores y alcanzó una cuota de pantalla del 87,1%, cifras que reflejan un seguimiento masivo y transversal en todo el país.

El análisis desglosado de la retransmisión confirma la magnitud del fenómeno. Los primeros noventa minutos del partido fueron vistos por 19.168.000 espectadores únicos, con una audiencia media de 15.385.000 y una cuota del 86,3%. Solo en La 1 de TVE, la cadena principal encargada de emitir el encuentro, se registraron 13.396.000 espectadores de media y un 75,1% de cuota, lo que demuestra el peso de la televisión pública en un evento de estas características. En algún momento del partido, casi 17 millones de personas pasaron por La 1, consolidando su liderazgo absoluto durante la noche.

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La prórroga, marcada por la tensión y el desenlace que dio la segunda estrella a España, elevó aún más los datos. En el conjunto de las cadenas que ofrecieron el encuentro —La 1, la2cat, Teledeporte y DAZN— la prórroga reunió a 16.608.000 espectadores de media, alcanzó una cuota del 89,3% y llegó a 18.120.000 espectadores únicos. En La 1, la audiencia media durante ese tramo fue de 14,4 millones, con una cuota del 77,6%, cifras que reflejan un seguimiento prácticamente unánime.

Ferran Torres anota en la final de la Copa del Mundo ante Argentina. (AP Foto/Matt Slocum)

Unas cifras históricas para una final para el recuedo

El minuto de oro se produjo a las 00:01 horas, justo en el momento de máxima expectación tras el gol decisivo de Ferran Torres. En ese instante, 17.082.000 espectadores estaban frente al televisor, con una cuota del 91,2% en el conjunto de las cadenas. Se trata de uno de los picos de audiencia más altos registrados en la historia audiovisual del país.

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La consultora Barlovento confirma que esta final se convierte en el partido de un Mundial más visto desde que existen mediciones y en el segundo evento más seguido de la historia de la televisión en España. Solo queda por encima la tanda de penaltis de la semifinal de la Eurocopa 2012 contra Portugal, que alcanzó 18,1 millones de espectadores.

Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía celebran con los jugadores de España la victoria frente a Argentina en la final del Mundial 2026. EFE / Octavio Guzmán

El perfil de la audiencia también ofrece datos relevantes. El partido fue seguido mayoritariamente por hombres, con una cuota del 91,1%, frente al 83,1% en mujeres. La franja de edad entre 13 y 24 años registró un seguimiento excepcional, con un 95,2%, lo que confirma el impacto del evento entre los espectadores más jóvenes. En cuanto a territorios, las comunidades con mayor cuota fueron Madrid (92%), Baleares (89,4%) y Andalucía (89,2%), reflejando un interés homogéneo en prácticamente todo el país.

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La final del Mundial 2026 no solo ha devuelto a España a lo más alto del fútbol internacional, sino que ha demostrado el enorme poder de convocatoria que sigue teniendo la televisión en directo cuando se trata de acontecimientos que unen a todo un país. Una noche histórica dentro y fuera del terreno de juego.