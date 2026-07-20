El incendio de La Mierla (Guadalajara) entra en su quinto día con más de 26.000 hectáreas quemadas

Imagen del incendio en La Mierla (Guadalajara). (EFE)

El incendio forestal declarado el jueves en La Mierla (Guadalajara) continúa activo este lunes, con más de 26.000 hectáreas quemadas y 1.200 personas desalojadas. Se trata ya del “mayor incendio que ha visto Castilla-La Mancha”, ha afirmado esta mañana el presidente regional, Emiliano García-Page.

A última hora de la tarde del domingo, el Plan Infocam declaraba el nivel dos de alerta de incendio y se retiraban los medios aéreos de extinción. Esta mañana, han vuelto a incorporarse dos de ellos, a los que apoyan 50 medios terrestres con 278 efectivos de bomberos forestales. El perímetro del incendio abarca ahora una extensión de 120 kilómetros, lo que ha obligado a desalojar ya 28 poblaciones cercanas.

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Tras participar en la reunión del Cecopi, Page ha destacado el “histórico” despliegue de efectivos en Castilla-La Mancha y ha puesto énfasis en que todos los participantes están “enormemente motivados e ilusionados”. “Siendo muy grave todo el problema de la masa forestal y el campo que se está perjudicando" por las llamas, lo “verdaderamente importante” para el Gobierno autonómico ha sido “proteger las vidas humanas”, ha expresado ante los medios.

El incendio forestal de La Mierla, Guadalajara, ha arrasado ya con más de 26.000 hectáreas. (Plan INFOCAM)

Las previsiones meteorológicas no ayudan: se espera que la situación vuelva a complicarse esta tarde debido a las altas temperaturas, por lo que se están “redimensionando” los equipos de extinción para hacer frente al fuego. El riesgo de incendio forestal continúa en nivel extremo en gran parte de Castilla-La Mancha y muy alto en puntos localizados de las provincias de Albacete, Ciudad Real y Toledo.

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“Vamos a poder con el incendio”, ha asegurado Page, "pero la prioridad, una vez que se ponen a salvo las vidas humanas, está, por supuesto, en proteger los núcleos urbanos", ha añadido. El presidente regional ha calculado que hay cerca de 30 núcleos de población “rodeados por el incendio”.

Mensaje ES-Alert en medio del Mundial de Fútbol

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page hace declaraciones a los medios tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) . (EFE/ Ismael Herrero)

Durante la noche, la cabeza del incendio se ha separado en dos flancos, que están siendo atacados fundamentalmente por medios aéreos ante la imposibilidad de enfrentarlo por tierra. El avance del fuego en las últimas horas del domingo obligó a mandar un mensaje ES-Alert a varias poblaciones cercanas, mientras se celebraba el partido de la final del Mundial de Fútbol de 2026.

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Las autoridades han decretado la evacuación de Hiendelaencina, Congrostrina y San Andrés de Congosto, que se suman a los 25 núcleos vaciados hasta el domingo. En total, son 28 los pueblos desalojados y unas 1.200 personas desplazadas. Asimismo, se han confinado los municipios de Albendiego, Ujados, Cañamares, La Miñosa y Tordeloso.

En cuanto a la infraestructura, permanecen cortadas al tráfico la CM-1004 y GU-189 y hay cortes parciales en la GU-143, GU-144, CM-1006, GU-147, GU-140, GU-151, GU-157, GU-147, GU-137. García-Page ha afirmado que el fuego está teniendo un coste de cerca de 50 millones de euros hasta ahora para las arcas de la región, pero ha señalado que “cuando hayamos podido con el incendio” habrá “muchas cosas que recuperar”.

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La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha agradecido la labor de los agricultores de la zona, que están colaborando con el operativo de forma voluntaria. Los agricultores han establecido franjas de protección y cortafuegos perimetrales para prevenir el avance del fuego a los núcleos de población.