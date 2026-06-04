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Cuando Marjane Satrapi dirigió a Ryan Reynolds en ‘Las voces’: una comedia negra para personas con “un sentido del humor macabro”

La escritora, ilustradora y cineasta, mayormente conocida por ‘Persépolis’, ha muerto “de tristeza” este jueves a los 56 años

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Imagen de archivo de la artista iraní-francesa Marjane Satrapi posando frente al tapiz diseñado para los Juegos Olímpicos en París, Francia. 12 marzo 2024. REUTERS/Benoit Tessier
Imagen de archivo de la artista iraní-francesa Marjane Satrapi posando frente al tapiz diseñado para los Juegos Olímpicos en París, Francia. 12 marzo 2024. REUTERS/Benoit Tessier

Este jueves ha muerto a los 56 años la artista multidisciplinar Marjane Satrapi. Autora del fenómeno de novela gráfica Persépolis, nacida en Irán en 1969, ha fallecido “de tristeza” poco más de un año después del fallecimiento de su marido, el actor, guionista y productor Mattias Ripa, quien tenía apenas 53 años.

La obra que la catapultó a la fama fue una novela gráfica autobiográfica publicada en el 2000. La historia sigue a Satrapi de niña en la ciudad de Teherán de 1978 mientras observa el derrocamiento del sha, al ascenso de la República Islámica y, poco después, una guerra que se prolongó de 1980 a 1988 para su posterior huida a Francia. En 2007 la adaptación animada de la obra que realizó a cuatro manos junto Vincent Paronnaud a obtuvo el Premio del Jurado en el Festival de Cannes.

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Ryan Reynolds en 'The Voices'.
Ryan Reynolds en 'The Voices'.

Sin embargo, la cineasta no se limitó a trasladar sus propias historias a la pantalla. Tras el éxito internacional de Persépolis, Satrapi desarrolló una carrera como directora en la que exploró registros muy distintos, desde el drama hasta la comedia negra. Uno de sus proyectos más singulares fue The Voices (Las voces), su cuarta película como directora y la primera rodada en inglés. Fue estrenada en 2014 y protagonizada por Ryan Reynolds, Gemma Arterton y Anna Kendrick.

Una película “extraña, divertida y preciosa”

La película sigue a Jerry, un trabajador de una fábrica que vive acompañado por su perro Bosco y su gato Mr. Whiskers. Lo que parece una premisa amable deja de serlo cuando el protagonista comienza a escuchar las voces de sus mascotas: su gato le anima a convertirse en un asesino mientras su perro le aconseja a seguir luchando por una vida normal.

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En 2020, el propio Reynolds defendió que era una de sus películas favoritas, a la par que “extraña, divertida y preciosa”. “Una de mis películas favoritas de todas las que he hecho. Nunca tuvo la oportunidad de brillar como se merecía, pero, vaya, es extraña, divertida y preciosa”, escribió en X.

La guionista, dibujante de historietas y directora de cine franco-iraní Marjane Satrapi, autora de la obra 'Persépolis', ha fallecido a los 56 años, según ha confirmado este jueves la Fundación Princesa de Asturias, que en 2024 le entregó el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. (Fuente: Fundación Princesa Asturias/Satrapi)

En Rotten Tomatoes la película acumula un 74% de reseñas positivas por parte de la crítica y la prensa especializada, mientras que cuenta con un 58% para el público. El crítico Brian Eggert, de Deep Focus Review, destacó que se trataba de una propuesta alejada de los parámetros comerciales habituales, pero que podía conquistar a los espectadores con “un sentido del humor macabro” gracias a la energía de su ejecución.

De la misma manera, Sophie Monks Kaufman, periodista para el medio Little White Lies la definió como: “Al jugar con las reglas de la narración, casi hasta el punto de la locura, Satrapi ha logrado despertar simpatía por el diablo”.

Aunque Las voces nunca alcanzó la popularidad de Persépolis sigue siendo una de las obras más inclasificables de la filmografía de Satrapi y una de las favoritas de Reynolds.

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