Qué actrices son finalistas para interpretar a Máxima en la secuela de ‘Superman’: la reina alienígena que quiere casarse con el superhéroe

Personaje de Máxima en los cómicas de DC

Cuatro actrices, Adria Arjona, Eva De Dominici, Sydney Chandler y Grace Van Patten, han sido seleccionadas como finalistas para interpretar a Máxima en la secuela de Superman, titulada Man of Tomorrow, según ha informado en exclusiva The Hollywood Reporter. Las pruebas para el papel se realizaron esta semana en Atlanta, mientras James Gunn avanza con la ‘preproducción’ del proyecto.

El personaje de Máxima, introducido en 1989 por el guionista Roger Stern y el artista George Pérez en Action Comics n.º 645, es una reina alienígena que ha sido tanto antagonista como posible interés romántico del superhéroe. En la nueva película, David Corenswet retomará el papel de Superman, quien unirá fuerzas con Lex Luthor (interpretado por Nicholas Hoult) frente a la amenaza compartida de Brainiac (Lars Eidinger).

Entre los actores que acompañarán el elenco de Man of Tomorrow se encuentran Rachel Brosnahan (Lois Lane), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Sara Sampaio (Eve Teschmacher), Isabela Merced (Chica Halcón), Nathon Fillion (Guy Gardner), Edi Gathegi (Mister Terrific) y Aaron Pierre, conocido por su papel en Lanterns.

Una secuela muy esperada con grandes novedades

Gunn, además de dirigir, ha firmado el guion para esta cinta, que tiene como fecha de estreno el 9 de julio de 2027 y seguirá el éxito de Superman, la cual recaudó 618,7 millones de dólares a nivel mundial el año pasado.

'Superman' (2025), dirigida por James Gunn. (Warner Bross)

DC Studios evitó emitir comentarios sobre las pruebas de selección, mientras Gunn utilizó sus redes sociales recientemente para desmentir información difundida sobre el proceso.

Las trayectorias de las candidatas incluyen a la portorriqueña Adria Arjona, reconocida por su papel en la serie de Star Wars Andor y por Hit Man. Asesino por casualidad; la argentina Eva De Dominici, parte del reparto de La chica de la limpieza y protagonista del videoclip de David Bisbal, Tengo el corazón roto; Sydney Chandler, protagonista de la serie Alien: Planeta Tierra y Grace Van Patten, quien encarnó a Amanda Knox en la serie para Disney+, además de liderar la famosa Tell Me Lies.

Una nueva etapa en DC

El pasado septiembre, James Gunn ya presentó un primer vistazo de lo que sería la secuela, revelando información esencial del proyecto para los fans y desvelando que el villano de la función sería Brainiac, un enemigo clásico del héroe en los cómics. Desde su primera aparición en los años 50, Brainiac ha sido retratado como un alienígena de intelecto excepcional, capaz de reducir ciudades enteras para almacenarlas como objetos de colección.

“Supergirl”, la nueva película de DC Studios que aterriza en la pantalla grande, se estrenará en cines de todo el mundo en junio, de la mano de Warner Bros. Pictures. (Warner BRos)

Poco a poco Man of Tomorrow va tomando forma en esta nueva etapa del universo DC auspiciada por James Gunn tras la salida de Zack Snyder al frente de los proyectos de la compañía. Su última película fue La liga de la justicia en 2021 y tras su fracaso, y el de otras de las cintas vinculados a sus personajes, quedó en el aire el futuro de las diferentes franquicias. Ahora, la compañía parece tomar un nuevo rumbo con títulos como Supergirl o The Batman II.