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La propuesta de Feijóo al PNV y Junts de montar un Gobierno interino para convocar “elecciones inmediatas” queda en nada: los socios siguen viendo a Vox en la ecuación

El líder de la oposición plantea liderar un gobierno interino sin el partido de Santiago Abascal. El PSOE critica que es un “atajo más” e insiste en que el calendario “no cambia”

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso de los Diputados. (Europa Press)
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso de los Diputados. (Europa Press)

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, asegura haber detectado “movimientos” en el PNV y Junts para apoyar una moción de censura contra Pedro Sánchez. Insiste en que ahora “hay 184 diputados” que piden las urnas, dos más que los necesarios para la mayoría absoluta, pero la realidad es que ni los de Carles Puigdemont ni los de Aitor Esteban están dispuestos a mover ficha por ahora.

El líder de la oposición aumenta la presión y les pide ser “coherentes” con sus palabras y “buscar una solución rápida”, aunque tampoco está dispuesto a entablar una conversación formal para negociar los apoyos. Por un lado, porque es consciente de que ambas formaciones sitúan “la línea roja” en el partido de Santiago Abascal, una incógnita que viene implícita en la ecuación. Por el otro, porque la condición que pone Vox es que el apoyo de PNV y Junts no esconda “cesiones a los separatistas”.

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El margen de maniobra es escaso, el Gobierno lo sabe, y a Feijóo no le queda otra que lanzar sus propuestas a través de los medios de comunicación, con el objetivo de que PNV y/o Junts -el resto no se sienten aludidos- recojan el guante. Este lunes, Feijóo ha vuelto a intentarlo proponiendo una moción de censura “instrumental” para que un gobierno provisional, “que no necesita necesariamente a Vox”, limpie las instituciones “de manera inmediata” y convoque elecciones. ¿Cuánto tiempo estaría ese gobierno? El PP evita dar plazos: “No vamos a especular en este momento”, se limitó a decir el portavoz del PP, Borja Sémper, en una rueda de prensa en la sede del partido.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado de nuevo este jueves que hará "todo lo posible para cambiar" al Gobierno "podrido" e "indecente" de preside Pedro Sánchez y ha retado a los socios del PSOE a actuar porque el "carrusel delictivo protagonizado" por el Ejecutivo de Pedro Sánchez "exige algo más que abstenerse del problema". (Fuente: PP)

¿Qué ha visto de nuevo Feijóo? Las fuentes de Génova consultadas por Infobae se remiten a las declaraciones de ambas formaciones han hecho en público. “Les pedimos coherencia con lo que dicen, porque del dicho al hecho hay un trecho”, subrayan. Por ahora, lo conocido es que ni el PNV ni Junts, quienes consideran que la legislatura está agotada, aprietan cada vez más fuerte, pero sin ahogar. “No hemos entendido bien la propuesta”, reconocen fuentes de la formación jelzale.

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Los socios esperan a la comparecencia de Sánchez y el PSOE no cambia el calendario

Para el PSOE, la última oferta de Feijóo no es más que “un atajo más” y recuerdan que el botón electoral, sin una moción de censura viable, solo lo tiene Sánchez: “El calendario no cambia”, aseguró la portavoz del PSOE, Montse Mínguez. El Gobierno trata de trasladar tranquilidad en un mes de junio que vaticina una rebosada agenda judicial, marcada por la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la investigación del caso Koldo, las que afectan a su hermano y a su mujer y la que apunta a una operación para desestabilizar procesos judiciales contra el PSOE comandada por Santos Cerdán. Y todo ello, con la incertidumbre de si la Audiencia Nacional abrirá una causa por financiación irregular en el partido, que sería la estocada final para la legislatura, según han afirmado los propios aliados del Gobierno.

El resto de socios no se dan por aludidos tras los mensajes de Feijóo, pero sí mantienen que las líneas rojas siguen siendo las mismas que con el caso Cerdán. Y después de esta primavera negra para el Gobierno, el presidente tratará de remontar los ánimos en el Congreso de los Diputados, donde dará explicaciones a finales de este mes de junio, casi un mes después de estallar el caso Zapatero y semanas después del caso Leire Díez. “En función de cómo se dilucen, podría llegar a una situación en la que haya que tomar las medidas oportunas”, advirtió la líder de Sumar, Lara Hernández.

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