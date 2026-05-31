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Manuel Alejandro: No ha surgido mujer más valiente, osada y moderna que Rocío Jurado

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Javier Herrero

Madrid, 31 may (EFE).- Veinte años se cumplen este lunes del fallecimiento de Rocío Jurado, que junto a Manuel Alejandro inauguró la "nueva canción española", protagonizada por mujeres valientes, osadas y modernas, porque eso era lo que "la más grande" inspiraba al compositor.

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Cuenta a EFE el creador de 'Señora' o 'Como yo te amo' que, pese a los muchos éxitos que lograron juntos, también fue mucho lo que se le quedó en el tintero. "Si llegamos a seguir, yo tenía preparadas cosas tremendas. Están ahí anotadas, apuntadas, porque no ha surgido todavía alguien con más cojones que ella", dice.

Rememora entre risas que a María del Rocío Trinidad Mohedano Jurado (Chipiona, 1943 / Madrid, 2006) la conoció "en la cama". Por aquel entonces, la artista se encontraba trabajando en una película con Fernando Fernán-Gómez titulada 'La querida' (1976) y el que era su mánager, Paco Gordillo, contactó a Manuel Alejandro para que le hiciera algunas canciones.

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"Yo al principio era muy reacio, porque ella se dedicaba casi siempre a hacer canción española y no conocía bien ese género. Fui a visitarla a su casa en Madrid, donde vivía con su padre, y estaba enferma. Me fui con un teclado y al pie de la cama le enseñé 'La querida' y 'A que no te vas'. Allí comprendí que había materia suficiente para que la gente entendiera lo que yo quería decir", relata.

De ella destaca sobre todo una cualidad poderosa: "Tenía esa voz definitiva y única. La animé y cantó en un término medio, que igual podría haber cantado una ópera, que una zarzamora o 'Despacito'. Su tono de voz era milagroso y lo más importante era la intención que siempre ponía al cantar, con la expresión justa en el momento justo y con la palabra justa".

Iniciaron una fructífera colaboración que cristalizó sobre todo en tres discos, 'De ahora en adelante' (1978), 'Señora' (1979) y 'Paloma brava' (1985). "Ahí empezó en España a escribirse la nueva canción española, porque aunque yo me iba a otras formas, el espíritu de mis letras era el de Quintero, León y Quiroga o Rafael de León", celebra orgulloso.

La Jurado se convirtió en una artista superventas y consolidó un personaje que Manuel Alejandro talló a su medida. "Si Rocío Jurado no existe, yo no hago ni 'Se nos rompió el amor' ni 'Lo siento, mi amor' ni muchas de esas canciones, que se viven y parecen escenas de la vida, algunas calientes", reconoce.

Aquello contrastaba con la personalidad real de su musa: "Era de un carácter bueno, sano, increíblemente aniñada, sin reveses. Y, sin embargo, con ese aspecto apabullante que tenía parecía que se enfrentaba a la vida con todo y, como yo la veía así, le escribía las cosas que todos pensábamos que eran posibles en ella".

Era finales de los años 70, España apenas iniciaba su democracia tras una dictadura llena de moralinas y Rocío Jurado interpretaba en aquellas canciones personajes populares en la copla, como el de la amante, pero "sin taparse, sin esconderse", cuando no cantaba un tema como 'Amores a solas', sobre la masturbación.

"Ella solo me decía: 'Pero, chiquillo, ¿qué me has escrito?'", recuerda Manuel Alejandro en una carcajada tras imitar su acento.

Pero además de la Jurado pasional, la de 'Ese hombre' que es "un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso", juntos también exploraron otros registros más acordes con "la ternura" que la artista emanaba en las distancias cortas, como 'No cierres los ojos, niño' o 'Algo se me fue contigo', publicada solo un año después de la muerte de su madre.

"Esa canción la cantó para dentro totalmente. Y es que en su día a día todo lo llevaba por dentro, no lo gritaba", señala Manuel Alejandro, que dice llevar en el corazón cada momento compartido con ella y su mujer Purificación (que aparece acreditada en muchos temas como coautora bajo el pseudónimo Ana Magdalena).

Enseguida añade otro que tampoco podrá olvidar: "El día de su sepelio en Chipiona (Cádiz) es sin duda el peor recuerdo". EFE

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EFE

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