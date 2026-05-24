La boda de Taylor Swift y Travis Kelce toma forma: quiénes están en la lista y quiénes podrían no estar invitados

La lista de invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce sigue rodeada de misterio, con celebridades y familiares en la mira (Instagram/@taylorswift)

Quién está y quién no en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce es actualmente una de las mayores interrogantes del mundo del espectáculo.

Mientras nombres como Zoë Kravitz y Patrick Mahomes figurarían entre los confirmados, el lugar de Blake Lively en la lista permanece incierto, según reveló Page Six.

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La cantante de 36 años contraerá matrimonio con el jugador de fútbol americano, también de 36, en las próximas semanas. Sin embargo, la fecha exacta, la ubicación y la nómina completa de invitados siguen siendo un misterio.

De acuerdo con TMZ, Swift habría estado llamando personalmente a sus amigos para cursarles la invitación.

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Uno de los puntos más comentados es la situación de Lively, con quien Swift mantuvo una estrecha amistad durante años.

Blake Lively enfrenta incertidumbre sobre su invitación tras su conflicto con la cantante relacionado con la demanda contra Justin Baldoni (REUTERS)

La relación entre ambas se tensó después de que la actriz involucrara a la cantante en su demanda contra el director Justin Baldoni, a quien acusó de acoso sexual, un ambiente de trabajo hostil y represalias posteriores.

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Según documentos judiciales desclasificados, Blake describió a Taylor como uno de sus “dragones” y le pidió que elogiara ante el cineasta y actor una revisión del guion de Romper el círculo, película en la que ambos trabajaron juntos.

Una fuente consultada por Page Six señaló que Blake Lively no estaría en la lista por el momento, aunque dejó abierta la posibilidad: “Creo que hay muchas más posibilidades ahora que el caso está resuelto. Como se vio en la Met Gala, Blake está lista para volver... estará encantada si la invitan. Pero eso es un gran ‘si’”.

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En cuanto a Kravitz, otra fuente indicó al mismo medio que la artista sí recibiría una invitación, pese a que la relación entre ambas habría atravesado momentos de distancia.

“Ha habido un enfriamiento entre Zoë y Taylor, pero ella va a ir. No sé si irá Harry, porque está de gira”, señaló la fuente, en referencia a Harry Styles, con quien Kravitz se comprometió recientemente y con quien Swift tuvo un romance breve entre 2012 y 2013.

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Ed Sheeran, Selena Gomez, Gigi Hadid y Cara Delevingne destacan entre los amigos de Swift que sí figuran entre los asistentes confirmados (Instagram/@taylorswift)

Entre los nombres que sí estarían en la lista, el citado medio mencionó a Ed Sheeran, amigo cercano de la cantante, así como a Selena Gomez, Gigi Hadid, las integrantes de la banda Haim y la modelo Cara Delevingne.

Del lado del novio, Patrick Mahomes y su esposa Brittany, compañeros cercanos de Kelce en los Kansas City Chiefs, también figurarían entre los invitados.

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La situación de Miles Teller y su esposa Keleigh Sperry, en cambio, es menos clara. Daily Mail reportó que la pareja podría no estar invitada, en medio de rumores de distanciamiento: Sperry no se sentó junto a Swift en el último Super Bowl y ambas parejas no han sido fotografiadas juntas desde febrero de 2024.

El lado del novio representa el mayor desafío logístico. “Las bodas de jugadores de la NFL son enormes. Con frecuencia estos hombres se sienten en la obligación de invitar a todo el equipo, a las esposas y novias, al cuerpo técnico, y la cosa crece muy rápido”, explicó.

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Y agregó: “Es el lado de los Chiefs donde todo se vuelve más complicado, tanto en términos de cantidad como de discreción”.

El hermetismo y la exclusividad de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce toman como modelo la discreta boda de Ed Sheeran de 2018 (Grosby)

Sobre el hermetismo que rodea al evento, la misma fuente precisó que la pareja habría tomado como modelo la boda de Sheeran, quien contrajo matrimonio en secreto en diciembre de 2018 con apenas unos 40 invitados.

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“Hasta hoy nadie sabe exactamente quién asistió a la boda de Ed Sheeran, y ese es el modelo para esta”, afirmó. “Total secreto. Y luego publicar un puñado de fotos, igual que con el anuncio del compromiso”.

Por su parte, Kylie Kelce, cuñada de Travis, admitió en su podcast Not Gonna Lie que tampoco cuenta con información: “No tengo ningún detalle. No tengo ninguno. Ninguno”.