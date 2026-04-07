España Cultura

Se traduce por primera vez al español una novela de la Premio Nobel de Literatura Han Kang: escrita hace 26 años, justo después de ‘La vegetariana’

Se recupera una de las novelas que permanecían inéditas de la autora surcoreana, titulada ‘Tinta y sangre’ (Random House), escrita originalmente en 2010

Guardar
Han Kang y uno de sus libros que permanecían inéditos hasta el momento, 'Tinta y sangre' (Random House), traducido por Sunne Yoon
Han Kang y uno de sus libros que permanecían inéditos hasta el momento, 'Tinta y sangre' (Random House), traducido por Sunne Yoon

La última obra publicada en nuestro país de la premio Nobel de Literatura Han Kang, Tinta y sangre, supone una nueva exploración de la autora a la hora de indagar en torno a los conceptos de vida o muerte, en esta ocasión a través de conceptos que se imbrican como el arte, la ciencia y el trauma individual a partir de una estructura de thriller psicológico.

Se trata de una obra inédita que ahora se rescata (por Random House y con traducción de Sunme Yoon) y que salió en su versión original publicada en 2010, justo entre La vegetariana y La clase de griego, y que hasta el momento no había sido traducida al español. Por supuesto, contiene todas las particularidades que han hecho célebre a la autora surcoreana, como esa mezcla entre brutalidad y delicadeza, reflexión existencial y descripción carnal.

El eje de la trama de Tinta y sangre lo constituye la dramaturga y traductora Cheonghee, quien investiga la muerte de su amiga Inju, pintora con la que compartió la infancia. La versión oficial atribuye el fallecimiento de Inju a un suicidio en el paso de montaña de Misiryeong, pero Cheonghee duda de esa explicación y sospecha que existen motivos ocultos. Mientras, un crítico de arte, Kang Seogwon, prepara una biografía de Inju, manipulando su legado artístico e intentando imponer la narrativa del suicidio. Además, el tío de Inju, Dongju, aparecerá tanto como figura clave en el desarrollo artístico de Cheonghee (fue su mentor en las técnicas pictóricas) como testigo de las tensiones familiares y artísticas que rodean la existencia de Inju.

Investigación, reflexión, ciencia y cosmos

La novela avanzará a partir de la investigación de Cheonghee tras la muerte de Inju; este proceso no solo revela secretos sobre la vida de la pintora, sino que obliga a la protagonista a enfrentarse con su propio pasado traumático y su relación formativa con el tío de la fallecida, Dongju, quien fue determinante para su sensibilidad artística y la introdujo en las técnicas de expansión de tinta sobre papel hanji.

'Tinta y sangre', de Han Kang (Random House)
'Tinta y sangre', de Han Kang (Random House)

El tiempo de Planck (una unidad de tiempo más pequeño con sentido físico), es decir, 10^-43 segundos, aparece en la obra como dato de referencia crucial: simboliza el origen mismo del universo y, en la narrativa, pone en paralelo la génesis cósmica con los procesos vitales y las relaciones humanas.

La arquitectura de la novela se complejiza con la integración de elementos científicos, episodios de violencia doméstica y fragmentos de memoria, desplegados en capítulos cuyos títulos remiten a conceptos como La cara oculta de la luna, La paradoja del cielo negro y El tiempo de Planck.

Así, las técnicas de Dongju (basadas en la expansión de tinta sobre papel hanji), se encargarán de establecer lazos entre la noción de dilatación cósmica, la creación artística y la experiencia vital de los personajes. Así, “la sangre que no coagula” de Dongju, afectado por hemofilia, se engancha simbólicamente a la tinta que emplea en sus obras, estrechando la relación entre enfermedad y creación.

Han Kang Nobel
Han Kang receives recogiendo el Premio Nobel de Literatura

Durante la historia se establecerá una disputa por el relato de la vida y muerte de Inju entre Cheonghee y el crítico Kang. Así se originarán en la narradora síntomas físicos y dolor moral, traducidos en capítulos donde se enfrenta a Kang e intentará desesperadamente buscar testigos y pruebas para desafiar la versión dominante.

Cheonghee desarrollará una investigación que abarca tanto el espacio urbano como su propio mundo interno. Su vínculo complejo con el tío Dongju introduce diversas emociones y matices, condicionados por la enfermedad, la experiencia previa y los límites de las relaciones humanas.

Resulta especialmente notable en Tinta y sangre cómo lo íntimo y lo universal se entrelazan y cada personaje retiene zonas de sombra que los demás no pueden penetrar.

El escritor húngaro László Krasznahorkai, Premio Nobel de Literatura 2025. (Europa Press)

Las imágenes sobre la expansión del universo, las explosiones de supernovas y la relación entre astrofísica y vida atraviesan la narración, en línea con otros títulos de Han Kang como La vegetariana y Actos humanos.

La autora surcoreana ha sido galardonada con el Nobel en 2024, el Booker Internacional en 2016 y el Premio Médicis Étranger en 2023. El título original en coreano de Tinta y sangre sería, en realidad, algo así como Sopla el viento, vete, que recogería la idea de avanzar, a pesar de la violencia implícita en la existencia, y daría cuenta de la propuesta narrativa de la novela.

Temas Relacionados

Han KangPremio Nobel de LiteraturaLibrosLibros EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El nuevo videoclip de Sabrina Carpenter está inspirado en esta icónica película de Sofia Coppola: “Acabamos de robar una casa”

La cantante ha dirigido junto a la actriz Margaret Qualley el videoclip de uno de sus nuevos hits, que debe mucho al cine de la autora de ‘Lost in translation’

El nuevo videoclip de Sabrina Carpenter está inspirado en esta icónica película de Sofia Coppola: “Acabamos de robar una casa”

La actriz de ‘Los juegos del hambre’ que bendice la llegada de Elle Fanning: “Es un casting perfecto”

Elizabeth Banks ha hablado por primera vez de la elección de Fanning como su heredera para el rol de Effie Trinket

La actriz de ‘Los juegos del hambre’ que bendice la llegada de Elle Fanning: “Es un casting perfecto”

‘The Smashing Machine’ llega a plataformas: dónde y cuándo ver la película de Dwayne Johnson sobre lucha libre

El actor y exluchador profesional encarna a Mark Kerr, encargado de poner las artes marciales mixtas en el mapa a principios de siglo

‘The Smashing Machine’ llega a plataformas: dónde y cuándo ver la película de Dwayne Johnson sobre lucha libre

La nueva película de ‘X-Men’ ficha a los creadores de dos de las mejores series de televisión para reescribir el guion: Marvel intenta ‘reinventarse’

Después de unos años de parón creativo, el estudio planea una nueva estrategia y pone en marcha diversos proyectos, entre ellos una nueva versión de la mítica patrulla de mutantes

La nueva película de ‘X-Men’ ficha a los creadores de dos de las mejores series de televisión para reescribir el guion: Marvel intenta ‘reinventarse’

‘The Boys’ llega a su final: esto es todo lo que debes saber antes del estreno de la última temporada en Amazon Prime

La serie estrena esta semana sus dos primeros episodios, y cerrará definitivamente a finales de mayo

‘The Boys’ llega a su final: esto es todo lo que debes saber antes del estreno de la última temporada en Amazon Prime
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Moncloa ha gastado 1,4 millones de euros en electricidad y 320.000 en agua durante 2025

La Moncloa ha gastado 1,4 millones de euros en electricidad y 320.000 en agua durante 2025

El buque ‘Furor’ de la Armada simula un abordaje y realiza maniobras con Portugal en el golfo de Guinea

El viaje del papa León XIV a España costará al menos 15 millones de euros y tendrá un impacto de 100: el lema de la visita será ‘Alzad la mirada’

“Cuando hablábamos de café, era café de Colombia, nada más”: el hijo de Ábalos defiende que nunca habló en clave con Koldo García

Moreno aprovecha el fracaso de las negociaciones PP-Vox en Extremadura y Aragón para mantener su mayoría en Andalucía: “Tendrán que elegir entre estabilidad o meterse en un lío”

ECONOMÍA

Cómo influye la ‘mili’ en las pensiones y en la jubilación: cuándo suma, cuándo no y por qué puede cambiar el retiro

Cómo influye la ‘mili’ en las pensiones y en la jubilación: cuándo suma, cuándo no y por qué puede cambiar el retiro

Todos los gastos del hogar que puedes desgravarte en la declaración de la Renta 2026

Los supermercados, molestos por la cantidad de absentismo y bajas médicas de la Generación Z: “Todos intuimos que puede haber un porcentaje de fraude”

El Gobierno lanza una línea de ayudas por 100 millones para los agricultores y pescadores afectados por las borrascas

Francia endurece el control sobre las bajas laborales para frenar el aumento del gasto

DEPORTES

Las palabras de Carlos Alcaraz tras su victoria en Montecarlo: “Si soy honesto, voy a perder el número uno del mundo. Defiendo muchos puntos”

Las palabras de Carlos Alcaraz tras su victoria en Montecarlo: “Si soy honesto, voy a perder el número uno del mundo. Defiendo muchos puntos”

Alcaraz aplasta a Sebastián Báez en su debut en Montecarlo y en la temporada de tierra batida

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El expiloto de Fórmula 1 Patrese carga contra Fernando Alonso: “Si eres un piloto profesional, conduces y te callas e intentas mejorar el proyecto”

Vinicius habla sobre su relación con Xabi Alonso: “No pude conectar con él, con Arbeloa he tenido una conexión especial”