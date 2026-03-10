Carlos Zanón, el gran escritor de novela negra con espíritu punk: “Si dejas de contestar al WatssApp dos semanas, la gente se olvida de ti”

El autor Carlos Zanón junto a su libro 'Objetos Perdidos'

En los últimos años hemos asistido al ‘boom’ de la novela negra con multitud de títulos que se publican semanalmente. Pero pocos autores tienen la trayectoria y la personalidad de Carlos Zanón a la hora de abordar el género.

Después de obras fundamentales como Yo fui Jonny Thunders (Premio Dashiell Hammett, 2014) o Taxi (2017), el autor cimentó su identidad a través de personajes al límite en una Barcelona nocturna en la que se mezclaba el deseo, la vida y la muerte.

Ahora, después de varios años sin publicar nueva obra, regresa con Objetos perdidos (Salamandra), una obra marcada por la dureza de su prosa y un tono cargado de desesperanza.

Un viaje hacia los márgenes para desaparecer

El punto de partida lo ha encontrado en un hecho real: la misteriosa desaparición, en octubre de 2022, de Levi Davis, joven jugador de rugby británico, cuyo rastro se perdió en un local cerca del puerto de Barcelona.

En esta nueva novela, Zanón aborda las vidas de quienes se extravían en los márgenes urbanos, explorando la búsqueda (y la constante pérdida) en los bajos fondos de la ciudad.

“Me gustaba mucho la idea de desaparecer, porque me parece que estamos en un mundo loco en el que, si dejas de contestar al WhatssApp dos semanas, la gente se olvida de ti y nadie te llama ni te pregunta cómo estás”, cuenta Carlos Zanón a Infobae.

La cubierta de la novela 'Objetos Perdidos' de Carlos Zanón.

Por eso, su protagonista, Álex Gual quiere pretendidamente desaparecer del mapa. “Me gusta la idea del anonimato llevado al extremo, de tener la libertad de ser quien eres, aunque por otra parte, esté la soledad”, afirma el escritor.

Lejos del esquema clásico del género negro, Objetos perdidos no centra su hilo conductor en la investigación policial tradicional, sino en un proceso de duelo y reconstrucción personal.

Su protagonista, el mencionado Álex Gual, es un abogado que reside en el hotel Excalibur (comienzan las referencias pop) y que, pese a mantener cierta proximidad al crimen por su profesión, encarna sobre todo el esfuerzo de reparar su propia vida tras una relación fallida con Lola K. y el trauma derivado del maltrato psicológico.

El relato profundiza en esas heridas, en la búsqueda de sentido cuando las certezas vitales se derrumban, y en la forma en que los hombres contemporáneos, educados en una sociedad que les reservaba un papel, encuentran difícil encajar en una masculinidad en transformación.

Pagar para dormir acompañado

“Hay algo bastante irracional cuando escribes una novela. Estás intentando escribir una ficción, pero no sabes hasta qué punto se cuelan cosas de ti. Yo quería que fuera un personaje sin ética, al que tampoco le han pasado grandes cosas, que no tiene grandes deudas con nadie. No quería nada grandilocuente, ni grandes palabras. Incluso al personaje no le interesa el sexo, lo que le quitaba violencia de forma intrínseca“, cuenta el escritor.

Que a un protagonista de una novela negra no le interese en absoluto el sexo, no deja de ser una pequeña transgresión. “Es cierto, es algo como subversivo, el thriller y el sexo están como emparentados, pero quería abordar la soledad, como eres capaz de pagar para dormir acompañado. Me parecía algo bonito para saber si, cuando despiertas, estás vivo o muerto”.

El escritor catalán Carlos Zanón (Foto: Xavier Cervera)

La novela sitúa a un elenco de personajes en escenarios donde convergen mafias, drogas y prostitución: desde el club Donna Summer, bajo el control del enigmático Señor Paco, hasta la periferia urbana y el propio hotel Excalibur, donde el protagonista sobrevive contemplando su existencia a cierta distancia. A lo largo del relato aparecen figuras como Andy Cox, reflejo novelado del citado jugador desaparecido, y se plantea una subtrama en la que la identidad se mercantiliza y la intriga toma tintes de novela negra.

Una Barcelona ‘antiheróica’ y lumpen

El telón de fondo es siempre una Barcelona ‘antihéroica’, atravesada por la gentrificación y la masificación turística que, a ojos del autor, ha diluido el carácter propio del centro urbano. Zanón (profundo conocedor de la ciudad y director del festival BCNegra) reivindica la periferia y la artificialidad de ciertos espacios, así como a presencia de los barrios humildes y de los “perdedores”.

En ese sentido, el escritor también tiende a parodiar los llamados bajos fondos. “La figura del narcotraficante ha terminado siendo el espejo del capitalismo salvaje. Y, a veces, la violencia que denunciamos, nos parece fascinante en determinados submundos, sobre todo a través de la imagen que se ha dado en el cine. En este caso, a mí me interesaba más hablar sobre, cómo una mala decisión, te puede llevar al abismo y que es algo que todos nos puede pasar”.

El vínculo de Carlos Zanón con la música, presente desde sus inicios literarios y su paso por bandas como Alicia Golpea, asoma en su obra y en su carácter. Fascinado por la estética punk y por el valor de transmitir emoción más allá de la destreza técnica, ha reconocido: “Mi prosa es heredera del punk”.

Sin embargo, en Objetos perdidos no encontramos banda sonora como tal. “Bueno, he intentado no copiarme, no acabar siendo un cliché. Quería probar cosas diferentes, que no hubiera hecho nunca y quería que en esta novela no hubiera música, para probarme, para no ser una playlist andante, porque sería muy triste”.

En ese sentido, el autor define Objetos perdidos como una novela existencialista y que juega con una violencia latente, pero nunca explícita. “No quería que fuera tan nihilista como otras obras mías. No tiene un final feliz, pero sí abierto a la esperanza”.