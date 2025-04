‘La Casa del Dragón’ arranca el rodaje de su tercera temporada con nuevos personajes, complejas batallas y una gran polémica

Las fuerzas de Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower se enfrentan tras los sucesos de la primera entrega. Guerra y dragones en el épico conflicto inspirado en el universo de "Juego de tronos" (HBO Max)

La tercera temporada de La Casa del Dragón ya está aquí. Bueno, al menos su producción, que acaba de arrancar y se extenderá hasta por lo menos la temporada de otoño, buscando terminar lo antes posible para tener lista la serie en 2026, tal y como se prevé desde HBO Max. La continuación de la exitosa serie del universo Juego de tronos presenta grandes novedades, como nuevos personajes, grandes batallas y una gran polémica en la que está directamente involucrado el creador de su universo, así que hay mucho que contar.

Durante la ComicCon que ha tenido lugar estos días en San Diego se han anunciado grandes novedades, como por ejemplo la nueva película en torno a los Beatles, detalles de los planes a futuro de Sony y mucho más. Pero también ha sido el turno de Max y su serie más exitosa actualmente, La Casa del Dragón, la cual acaba de arrancar su tercera temporada con grandes novedades. Si la primera temporada fue de introducción, y la segunda de desarrollo de los distintos bandos dentro de la guerra que se aproxima, parece que en esta tercera temporada por fin se verán grandes enfrentamientos, o al menos eso asegura el máximo responsable de la serie, Ryan Condal.

“Esta es sin duda nuestra mayor temporada hasta la fecha, tanto en términos de ambición como de tamaño práctico y cantidad de decorados. Estamos llegando a la cresta de la parábola narrativa y empezando a descender hacia, si no el final, el punto medio”, promete Condal, quien asegura que la serie ha entrado en el punto más complejo de toda la obra de George R.R. Martin. “Cualquiera que haya leído el libro sabe que la narración se hace cada vez más grande y sombría a medida que avanza, y el espectáculo tiene que estar a la altura de esa ambición lo mejor que pueda”.

Ryan Condal en la premiere de la segunda temporada de 'La Casa del Dragón'. REUTERS/Stephani Spindel

A vueltas con George R. R. Martin

El nombre de Martin ha sido sin duda uno de los más comentados, especialmente desde la polémica por los comentarios del autor acerca de la segunda temporada de la serie, en la que se cambiaron algunas cosas e introdujeron otras nuevas con respecto a la original. Las críticas del novelista, que fueron finalmente borradas de su blog, pero que apuntaban directamente a Condal, han sido reconocidas y respondidas de una vez por el showrunner.

“Fue decepcionante. Simplemente, diré que hice todo lo posible por incluir a George en el proceso de adaptación. Realmente lo hice. Durante años y años. Y disfrutamos de una colaboración mutuamente fructífera y, en mi opinión, muy sólida durante mucho tiempo. Pero en algún momento, a medida que nos adentrábamos en el camino, se mostró reacio a reconocer las cuestiones prácticas de una manera razonable. Tengo que seguir avanzando no solo en el proceso de escritura, sino también en las partes prácticas del proceso, por el bien del equipo, del reparto y de la HBO, porque ese es mi trabajo. Así que solo puedo esperar que George y yo podamos redescubrir esa armonía algún día”, se limitaba a comentar Condal en una entrevista.

Condal y su equipo tendrán un nuevo gran reto adaptando uno de los episodios más famosos de la Danza de Dragones, la llamada Batalla del Gaznate, en la que sucedieron varios eventos significativos tanto para los Verdes como para los Negros. El final de la segunda temporada ya dejaba todo encarado para esta gran pelea, en la que la unión de la Triarquía al bando de la reina Alicent y el ascendido príncipe Aemond será clave. “Es algo impresionante. Me gustaría pensar que esta es probablemente la secuencia más compleja que se ha hecho nunca para televisión, no necesariamente la más cara o el rodaje más largo ni nada por el estilo, sino simplemente por el número de piezas móviles, la cantidad de disciplinas y medios diferentes que hay que mezclar para lograr el éxito, porque estamos hablando de mar y barcos y dragones y acción”.

James Norton, Dan Fogler y Tommy Flanagan, nuevos actores de 'La Casal del Dragón'

Bienvenidos sean los Lobos del invierno

Los Verdes no serán los únicos que gocen de nuevos apoyos. El bando de Rhaneyra Targaryen, el personaje interpretado por Emma D’Arcy, también contará con una nueva gran incorporación para esta temporada. Se trata de Ser Roderick Dustin, uno de los señores del Norte que prestará ayuda a la reina en su causa a través de los Lobos de Invierno, una horda de más de dos mil guerreros que se unirán desde el norte con los Negros para la Danza de Dragones. Ser Roderick estará interpretado por Tommy Flanagan, conocido por su papel en la serie Sons of Anarchy, pero quien también ha estado en películas como Gladiator, en la que daba vida a Cicerón.

Además de Roderick Dustin, La Casa del Dragón incorporará a otros dos personajes clave como Ser Torrhen Manderly, otro hombre fuerte del norte que será clave para la causa de Rhaenyra, y Ormund Hightower, sobrino de Otto y un nuevo gran apoyo para los Vedes. El primero será interpretado por Dan Fogler, a quien acabamos de ver en A Complete Unknown y quien es principalmente conocido por la saga Animales Fantásticos. El segundo, por su parte, es un joven actor británico al que ya se le ha podido ver en producciones como Mujercitas o Bob Marley: One Love. En definitiva, hay buenos mimbres para esta temporada que promete ser histórica, aunque aún se desconoce si pasará por España como en anteriores ocasiones. No hacerlo podría ser un error a la altura de no seguir a George R. R. Martin en sus indicaciones.