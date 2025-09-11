Final explicado de ‘Expediente Warren: El último rito’: así termina la aventura de la saga de terror

Tráiler de 'Expediente Warren: El último rito

Está siendo una de las sorpresas de la semana, y en muy poco tiempo ya ha batido récords en Estados Unidos. No se habla de otra cosa que de Expediente Warren: El último rito, la aventura final de la saga que comenzó allá por 2013 y que después de nueva películas ha hecho a millones de espectadores pasar miedo de lo lindo. Ya fuese con la pareja de demonólogos interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga, por la muñeca Annabelle o las entregas de La Monja, los espíritus y demonios han triunfado en pantalla, aunque ahora parece que sus días se han acabado. O no.

Expediente Warren se basa a su vez en la vida real de los demonólogos Ed y Lorraine Warren, quienes fueron pioneros en el estudio de los fenómenos paranormales. Trabajando en decenas de casos, llegaron a estar presentes en incidentes tan notorios como el de Amityville. el Poltergeist de Enfield o el de la muñeca Annabelle, que inspiró a su vez la saga paralela de películas. No obstante, esta última entrega estrenada el pasado fin de semana se centra en el que fue el último caso registrado por los Warren, el de la familia Smurl. A principios de los 80, esta familia de Pensilvania comenzó a sufrir fenómenos paranormales como sonidos, movimientos de muebles y diversas apariciones, hasta el punto de que varios de sus miembros denunciasen haber sido agredidos sexualmente.

En la película, Lorraine y Ed viajan junto a su hija Judy (Mia Tomlinson) para ayudar a la familia Smurl, y pronto se encuentran con que la casa posee tres espíritus de un trágico crimen, y un demonio que los controla. Este demonio en realidad pertenece al pasado de los Warren, que ya se toparon con él en su juventud, pero que debido al nacimiento de Judy dejaron de lado el caso y no volvieron a saber de él. Después de enfrentarse a este demonio como familia, los tres Warren consiguen derrotarlo y expulsarlo, para por fin poder llevar una vida tranquila y sin más preocupaciones por posibles casos. Pero la cosa no acaba ahí, ya que tras los créditos la película muestra, a modo de espejo, cuál fue la realidad.

Imagen de 'Expediente Warren: El último rito'

Lo que sucedió con el espejo

Aunque la película no es del todo fidedigna a los hechos, sí es cierto que los Warren participaron en el caso de la familia Smurl, y que una vez resuelto el caso se llevaron el auténtico espejo maldito a su museo de lo oculto. Un museo en el que aún se conserva el espejo -como sucede con la muñeca Annabelle, es ligeramente distinto a la representación en la película- y que acaba de pasar a manos de un nuevo dueño, el cómico Matt Rife. El actor estadounidense anunció hace algunas semanas que se había hecho con la totalidad del museo de los Warren, y que sería el custodio de todo lo que este contiene por los próximos cinco años.

“¡He comprado oficialmente la casa y el Museo Oculto de Ed y Lorraine Warren, lo que incluye ser el tutor legal durante al menos los próximos 5 años de toda la colección embrujada, incluida LA MUÑECA ANNABELLE! Si me conocéis, sabéis que estoy obsesionado con lo paranormal y todo lo relacionado con lo embrujado. Quizás también sepáis que las películas de The Conjuring son mis películas de terror favoritas de todos los tiempos. Así que me siento increíblemente honrado de haber adquirido una de las propiedades más destacadas de la historia paranormal. Ed y Lorain Warren llevaron la demonología y lo paranormal a la corriente principal y son el núcleo de algunas de las historias embrujadas más famosas de todos los tiempos, como La casa de Conjuring, Amityville Horror, etc. Tenemos previsto abrir la casa para pernoctaciones y visitas al museo, para que puedas experimentar y aprender toda la historia embrujada que rodea a este increíble lugar", anunciaba el cómico en redes.

El cómico Matt Rife anuncia que es el dueño del museo de ocultismo de los Warren

Futuro asegurado para la saga

Por su parte, la película guarda una sorpresa tras los créditos, y es enseñar precisamente este museo que tenían en la vida real los Warren y en el que guardaron el famoso espejo del caso de los Smurl. “Era utilizado para conjurar a los muertos a través del espejo”, se puede leer en los créditos que acompañan las imágenes de archivo. “Es lo que se conoce como un espejo conjurador”, concluye la película, dando entender que el significado del título de toda la saga se hallaba precisamente aquí.

Expediente Warren: El último rito cierra el capítulo de Ed y Lorraine, pero eso no significa que la saga como tal se de por finalizada. El productor James Wan ha expresado su deseo de continuar por nuevos caminos mientras que HBO Max acaba de anunciar que pone en marcha una miniserie dentro del mismo universo con Nancy Won (Pequeñas cosas hermosas) como showrunner. Habrá que esperar a ver cómo se materializa esta serie y quiénes serán sus protagonistas, pero después de todo pueden quedar casos demoníacos para resolver en un futuro no muy lejano.