Anna Castillo demuestra en ‘La Revuelta’ la importancia de llevarte bien con la familia de tu novio: su historia con el actor Álvaro Mel

Anna Castillo en 'La Revuelta'. (Instagram / @larevuelta_tve)

La visita de Anna Castillo a La Revuelta este lunes dejó mucho más que una simple entrevista. La actriz acudió al programa junto a Macarena García, Laura Weissmahr y la directora Victoria Martín para presentar la serie Se tiene que morir mucha gente, pero la conversación terminó derivando hacia aspectos mucho más personales. Entre bromas, anécdotas familiares y confesiones inesperadas, Castillo acabó revelando cómo conoció realmente a su pareja, el actor Álvaro Mel, y por qué mantiene una relación especialmente cercana con la familia de él.

Como suele ocurrir en el espacio conducido por David Broncano, la entrevista abandonó rápidamente el guion promocional para adentrarse en terrenos más espontáneos. En esta ocasión, el detonante fue una conversación sobre John Travolta. Fue entonces cuando Anna Castillo sorprendió al público al explicar que había conocido al actor de Grease gracias a un proyecto cinematográfico en el que participa su novio.

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El elenco de 'Se tiene que morir mucha gente' promociona la serie de Movistar Plus con David Broncano. / Captura de pantalla

“Yo conocí a John Travolta porque hizo una película con mi chico”, comentó la intérprete entre risas, despertando inmediatamente la curiosidad del público del teatro y de los espectadores. La revelación dio pie a uno de los momentos más comentados de la noche, especialmente porque la propia suegra de la actriz, Yolanda, se encontraba sentada entre el público y acabó participando en la conversación.

Fue ella quien explicó que la película aún no ha llegado a los cines y que previsiblemente se estrenará a finales de año bajo el título Mareas negras. Además, confirmó que Álvaro Mel comparte protagonismo con Travolta en esta producción internacional, un dato desconocido para gran parte del público hasta ahora. La reacción del plató fue inmediata: aplausos, sorpresa y bromas sobre el salto internacional del actor español.

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Pero más allá de la anécdota, la aparición televisiva dejó entrever la buena relación que Anna mantiene con la familia de Álvaro Mel. La complicidad con su suegra, presente durante toda la entrevista, se convirtió en uno de los detalles más comentados en redes sociales. Muchos espectadores destacaron precisamente esa naturalidad familiar que ambos mostraron en pantalla.

Álvaro Mel y Anna Castillo en la final del Mutua Madrid Open de Tenis que se celebra en la Caja Mágica, a 3 de mayo de 2026. (EUROPA PRESS).

Una relación muy querida por los fans

La relación entre Anna Castillo y Álvaro Mel se confirmó públicamente en el verano de 2023, después de meses de rumores tras coincidir en la serie Un cuento perfecto. Desde entonces, ambos se han consolidado como una de las parejas más populares del panorama audiovisual español.

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Su historia comenzó precisamente durante el rodaje de aquella ficción, donde la química entre ambos traspasó la pantalla. Desde entonces han compartido numerosos viajes, escapadas y proyectos personales, siempre manteniendo un perfil relativamente discreto pese a la enorme atención mediática que despiertan.

La intervención de Anna en La Revuelta también permitió conocer otra faceta de la actriz: su manera de gestionar la presión pública. Durante la entrevista habló abiertamente sobre las críticas que recibió hace meses al explicar que estaba pagando dos hipotecas. Lejos de esquivar el tema, explicó con total naturalidad que ya ha terminado de amortizar ambas viviendas y que eso le ha dado mucha tranquilidad.

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Anna Castillo y Álvaro Mel en París. (Instagram)

Su cena con Johh Travolta

La escena sirvió también para comprobar la naturalidad con la que Anna Castillo se mueve en televisión. La actriz confesó que solo ha coincidido una vez con Travolta y que aquella cena le resultó algo intimidante. “Me da corte”, admitió con humor al recordar el encuentro.

Sin embargo, la anécdota más divertida llegó cuando detalló qué había cenado con el intérprete estadounidense aquella noche. Según contó, el actor quedó fascinado con unas croquetas de carabineros que probó durante la velada. “No las había flipado nunca y estaba flipando”, relató Anna entre carcajadas, sorprendida de que una estrella internacional desconociera uno de los platos más populares de la gastronomía española: “Yo decía, ‘Qué fuerte que John Travolta no haya probado croquetas’”. Y confesó que la estrella “es delicada” a la hora de comer.

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