Las reformas que aumentan el precio de venta de tu vivienda y las que apenas se notan

Un hombre trabaja en una reforma del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vivienda reformada se vende en España entre un 8% y un 15% más cara que una equivalente sin obras, y tarda un 40% menos en encontrar comprador, según datos de la consultora RESA recogidos por Pedro Ochoa Inmobiliaria. El retorno medio de una reforma bien planificada puede oscilar entre el 70% y el 200% según el tipo de intervención. El mercado, además, empuja en esa dirección: los precios de la vivienda subieron un 13,1% interanual en el cuarto trimestre de 2025, según el Banco de España, con la oferta de pisos en buen estado muy por debajo de la demanda.

El portal Idealista publicó en abril de 2026 un análisis que cuantifica el impacto de reformar por tipología de vivienda. Comprar un piso en mal estado y venderlo tras una renovación genera una revalorización de entre el 24% y el 31%, dependiendo del tamaño. Los estudios son los que más se benefician, con un 31% de diferencia entre el precio de una unidad en buen estado y otra que necesita obras, seguidos de los pisos de una habitación (29%), dos habitaciones (28%) y tres habitaciones (26%). Las viviendas de cuatro o más dormitorios registran la menor brecha, con un 24%.

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Además, la geografía también importa. Madrid y Barcelona son las ciudades donde la reforma rinde menos en términos relativos: en ambas capitales, los estudios apenas se revalorizan un 10-15% con una reforma, frente al 50% que puede alcanzarse en ciudades como Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Huesca, Jaén, Lleida, Lugo, Palencia o Zamora.

La opción más rentable puede costar menos de 1.000 euros

La intervención con mayor retorno sobre la inversión no es la más cara. Según los datos de Pedro Ochoa Inmobiliaria, pintar un piso de 80 metros cuadrados y acometer pequeñas reparaciones tiene un coste de entre 800 y 1.200 euros y un ROI estimado de entre el 100% y el 200%. El tiempo de ejecución es de tres a cinco días, y el retorno es prácticamente inmediato en el momento de la venta. Combinar esa pintura con suelos nuevos (cuyo coste ronda los 1.920 a 3.600 euros para la misma superficie) es la estrategia con mejor relación coste-beneficio de cualquier reforma.

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La cocina ocupa el segundo puesto en rentabilidad, aunque requiere una inversión mayor. Una reforma básica (cambio de frontales, encimera y electrodomésticos) cuesta entre 6.500 y 9.000 euros y puede rendir entre un 80% y un 120% de lo invertido. Una reforma media, con nueva distribución parcial y mobiliario completo, sube hasta los 14.000 euros. En Barcelona, una cocina reformada puede incrementar el precio de venta entre 15.000 y 35.000 euros, con un impacto especialmente pronunciado en barrios como el Eixample o Gràcia, según el mismo análisis.

Una familia pinta las paredes de su casa. (Imagen ilustrativa Infobae)

El baño completa el trío de reformas con mejor retorno en el interior del hogar. Una renovación media del cuarto de baño, incluyendo un cambio completo excepto distribución, cuesta entre 6.000 y 8.000 euros y tiene un ROI de entre el 70% y el 100%. En la gama básica, el coste baja a 4.500-6.000 euros con una rentabilidad similar.

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El certificado energético, una reforma que ya no es opcional

Hoy en día, España exige el certificado energético en toda compraventa de vivienda. Esa obligación convierte las mejoras de eficiencia energética en una categoría con triple impacto: revalorización en la venta, ahorro en facturas y posibles deducciones fiscales. La instalación de ventanas de doble acristalamiento en un piso de 80 metros cuadrados cuesta entre 3.000 y 8.000 euros; el aislamiento térmico de fachada interior, entre 2.000 y 5.000 euros; una bomba de calor por aerotermia, entre 6.000 y 12.000 euros; y placas solares para vivienda unifamiliar, entre 4.000 y 8.000 euros. El retorno en venta se estima entre el 60% y el 90%, más un ahorro anual en facturas de entre 300 y 1.200 euros, según Pedro Ochoa Inmobiliaria.

La domótica básica (termostatos inteligentes, control de iluminación y accesos) tiene un ROI estimado de entre el 50% y el 80%, con casos documentados donde un termostato inteligente de 250 euros genera un valor percibido de entre 1.000 y 2.000 euros.

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Las obras que no compensan

La regla general del sector establece que la inversión en reforma no debería superar el 10%-15% del valor de venta esperado. Superado ese umbral, el riesgo de no recuperar lo invertido se dispara. Los datos del informe Cost vs. Value de JLC, recogidos por The Mortgage Reports, identifican las reformas con peor retorno: la reforma integral de cocina de gama alta recupera apenas el 38% de su coste; la ampliación del dormitorio principal de gama media, el 35,5%; la adición de un baño de gama media, el 34,7%; y la ampliación del dormitorio principal de gama alta, el 23,9%.