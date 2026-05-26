España

El juez Peinado cita a Begoña Gómez a una audiencia preliminar como acusada este 9 de junio y le advierte que, si no asiste, será llevada “por la fuerza pública”

La decisión del juez se produce tras analizar el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, así como las alegaciones presentadas por las defensas, la Fiscalía y las acusaciones populares

Guardar
Google icon
El juez Peinado cita a Begoña Gómez a una audiencia preliminar el 9 de junio y le advierte que, si no asiste, será “conducida por la fuerza pública” (Europa Press)
El juez Peinado cita a Begoña Gómez a una audiencia preliminar el 9 de junio y le advierte que, si no asiste, será “conducida por la fuerza pública” (Europa Press)

El juez Juan Carlos Peinado ha citado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, para que comparezca en el juzgado el próximo 9 de junio a las 11 de la mañana. La citación también afecta a Cristina Álvarez, asesora de Moncloa, y al empresario Juan Carlos Barrabés. Los tres deberán presentarse en persona por una causa en la que figuran como investigados por presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida.

En las últimas semanas, el magistrado ha desestimado los recursos que solicitaban el cierre de la investigación y ha reiterado su propuesta de que los acusados sean juzgados por un jurado popular, una decisión adoptada tras concluir la fase de instrucción en abril. Esta propuesta está ahora a la espera de lo que resuelva la Audiencia Provincial.

PUBLICIDAD

Deberá acudir “personalmente” o podría ser “conducida por la fuerza pública”

Así, Peinado acuerda que los tres “acusados comparezcan personalmente” y “con apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública al acto de la audiencia preliminar a efectos de, en su caso, celebrar la correspondiente comparecencia con su presencia, en la que se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo de tratar de eludir la acción de la justicia”.

La decisión del juez se produce tras analizar el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, así como las alegaciones presentadas por las defensas, la Fiscalía y las acusaciones populares, entre ellas la que lidera Hazte Oír, según consta en el auto fechado este lunes y consultado por Europa Press.

PUBLICIDAD

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, de 317 páginas, concluye que la cátedra codirigida por Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) fue creada siguiendo los procedimientos internos de la universidad. Sin embargo, la UCO señala posibles irregularidades en la adjudicación para el desarrollo de un software, especialmente en la contratación de Deloitte Consulting y Making Science Group.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido hoy al procesamiento que ha realizado el juez Peinado de su mujer, Begoña Gómez, a la que imputa cuatro delitos. El jefe del Ejecutivo se ha mostrado convencido de que "el tiempo va a poner todo en su sitio".

Según el documento, la contratación de Deloitte se realizó a través de expedientes administrativos que sirvieron para dar “apariencia de legalidad”, sin respetar la normativa vigente. Los investigadores sostienen que las adjudicaciones a Deloitte fueron premeditadas, que la consultora inició sus funciones antes de la formalización de los contratos y que las condiciones, incluido el precio, se ajustaron a lo pactado entre la empresa y la cátedra. La UCO advierte que las solicitudes de oferta se habrían simulado, restringiendo la concurrencia de otros licitadores. En el caso de Making Science Group, el servicio se contrató sin expediente, y el pago se autorizó después de que el trabajo ya se había realizado, según el documento.

El informe también señala que no se siguieron los protocolos internos de la UCM para registrar la propiedad intelectual del software ni para el registro de la marca o dominio de la plataforma. Los fondos empleados en estos procesos procedían del ámbito privado de Gómez.

En cuanto a la participación de Gómez, la UCO registra su presencia en talleres promocionales y recoge declaraciones que atribuyen la titularidad de la plataforma a la UCM y confirman su carácter gratuito. El informe analiza ingresos de la Fundación Instituto de Empresa y de Inmark a nombre de Gómez y examina movimientos en cuentas de la sociedad Transforma TSC, administrada por ella, sin hallar pruebas formales que vinculen esta sociedad con la cátedra universitaria.

Temas Relacionados

Begona GomezPedro SánchezEspaña-NacionalEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

RTVE da un paso inédito con ‘Terapia Abierta’: así será el programa que mostrará sesiones psicológicas reales en televisión

La cadena pública adapta un exitoso formato de la BBC y apuesta por abrir las puertas de la terapia para normalizar la salud mental

Infobae

Última hora del caso Plus Ultra | El portavoz de Zapatero: “Sabe que si el fiscal general del Estado ha sido condenado, cualquier cosa puede ocurrir”

Zapatero ha nombrado un portavoz, Luis Arroyo, a través del que niega las acusaciones, muestra su sorpresa y atribuye todo a una persecución política

Última hora del caso Plus Ultra | El portavoz de Zapatero: “Sabe que si el fiscal general del Estado ha sido condenado, cualquier cosa puede ocurrir”

Las reformas que aumentan el precio de venta de tu vivienda y las que apenas se notan

Una mano de pintura puede recuperar el doble de su coste al vender un piso, mientras una reforma integral de cocina de lujo apenas devuelve el 38% de lo invertido

Las reformas que aumentan el precio de venta de tu vivienda y las que apenas se notan

Condenan a una clínica quiropráctica valenciana por provocarle un síndrome de cola de caballo a una paciente con ciática

La mujer, de 32 años, sufre secuelas funcionales y neurológicas tras el tratamiento erróneo

Condenan a una clínica quiropráctica valenciana por provocarle un síndrome de cola de caballo a una paciente con ciática

Las casas modulares que cuestan lo mismo que un móvil y se construyen en solo siete días

El proyecto Housing Now utiliza cañas de bambú de bajo coste para levantar viviendas resistentes

Las casas modulares que cuestan lo mismo que un móvil y se construyen en solo siete días
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Plus Ultra | El portavoz de Zapatero: “Sabe que si el fiscal general del Estado ha sido condenado, cualquier cosa puede ocurrir”

Última hora del caso Plus Ultra | El portavoz de Zapatero: “Sabe que si el fiscal general del Estado ha sido condenado, cualquier cosa puede ocurrir”

Las casas modulares que cuestan lo mismo que un móvil y se construyen en solo siete días

El PSOE prohíbe a cargos públicos y miembros del partido aceptar regalos como las joyas encontradas en la caja fuerte de Zapatero

El ‘modelo danés’ se convierte en una ayuda militar clave para Ucrania: el ejército señala sus necesidades y Dinamarca compra a la industria ucraniana

El empresario que ha cerrado su finca de caza a los vecinos y no deja visitar la presa y el canal que ideó Carlos III para unir Madrid y el Atlántico

ECONOMÍA

Las reformas que aumentan el precio de venta de tu vivienda y las que apenas se notan

Las reformas que aumentan el precio de venta de tu vivienda y las que apenas se notan

Las casas modulares que cuestan lo mismo que un móvil y se construyen en solo siete días

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 26 de mayo

Cuándo cobran los jubilados la paga extra de verano en las pensiones este 2026

Los inspectores de Hacienda piden respeto ante “descalificaciones reiteradas” contra sus funciones en el sistema tributario

DEPORTES

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La indirecta de Huijsen tras quedarse fuera de la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Los 26 de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: Joan Garcia a Lamine Yamal, Nico Williams o Mikel Merino

La reacción de Gavi al enterarse de que se encontraba en la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Luis de la Fuente deja fuera de la lista al Real Madrid: ni Huijsen ni Carvajal, la mala temporada blanca lastra a los internacionales