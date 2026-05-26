Jonathan Andic abandona la vicepresidencia de Mango en plena investigación por la muerte de su padre

Jonathan Andic sale del juzgado tras pagar la fianza. (REUTERS)

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, ha hecho pública este martes su decisión de dejar temporalmente su puesto como vicepresidente de la compañía para centrarse en su defensa en la investigación por la muerte de su padre, Isak Andic. Pese a alejarse del cargo ejecutivo, el empresario, acusado de homicidio tras el fallecimiento de su padre, ha anunciado que mantendrá sus responsabilidades en los “proyectos familiares, empresariales y sociales”, según recoge Agencia Efe.

A través de una carta abierta dirigida a la plantilla de Mango, Andic ha explicado que la “atención y el foco” que ponen sobre él el proceso judicial no son compatibles con “el alto compromiso” que requiere la vicepresidencia de la compañía. Andic quedó en libertad bajo fianza de un millón de euros tras haber sido detenido la semana pasada, investigado por su presunta relación con la muerte de su padre ocurrida en diciembre de 2024, cuando este cayó desde más de 100 metros durante una excursión en la montaña de Collbató (Barcelona) en la que el hijo era su único acompañante.

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El hijo mayor de Isak Andic rechaza los cargos que le imputa una jueza de Martorell (Barcelona) y asegura que los hechos demostrarán su inocencia. En el texto, escrito según sus propias palabras “con sinceridad y humildad, desde el dolor, la impotencia y la frustración”, Andic describe la acusación como “la más grave, injusta e infundada” que puede recaer sobre una persona. A ese peso legal añade el del duelo: “Hace unos diecisiete meses perdí a mi padre, en unas circunstancias profundamente dolorosas para mí, mi familia y nuestro entorno cercano”.

La jueza cree que mató a su padre por “obsesión con el dinero”

Las acusaciones hacia Andic se basan en la supuesta existencia de una relación tensa entre padre e hijo, enmarcada por conflictos por el reparto de la herencia y la intención de Isak de destinar parte de su patrimonio a una fundación social. Los informes policiales sostienen que Jonathan Andic habría actuado motivado por el resentimiento y una “obsesión por el dinero”, aunque la defensa rechaza esa versión y argumenta que la familia apoya la creación de la fundación filantrópica.

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Un repaso a la investigación sobre la muerte de Isak Andic, fundador de Mango. Lo que comenzó como un trágico accidente de senderismo ha culminado con la detención de su propio hijo, Jonathan Andic, como principal sospechoso.

Un elemento clave para los investigadores es la huella detectada en la zona donde cayó Isak Andic. Peritajes de la Unidad de Montaña señalan que la marca solo podría haberse generado mediante una presión deliberada, no por un resbalón accidental. A esto se suma la desaparición del móvil antiguo de Jonathan tras cambiar de teléfono meses después del hecho, circunstancia que la jueza considera sospechosa. El informe forense descarta la hipótesis del resbalón mientras la defensa, por su parte, prepara pruebas técnicas para demostrar que la caída pudo ser accidental y no resultado de una acción violenta.

La herencia de Andic

El patrimonio de Isak Andic al fallecer alcanzaba, según la revista Forbes, los 4.010 millones de euros. Tras su muerte, la propiedad de Mango quedó en manos de sus tres hijos: Jonathan, Judith y Sarah Andic. Con el reparto, ellos pasaron a controlar el 95% del grupo, mientras que el 5% restante corresponde a Toni Ruiz, consejero delegado desde 2020. La gestión de la participación heredada se articula a través de la sociedad Punta Na Holding, de la que Jonathan Andic ocupa la presidencia.

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