RTVE da un paso inédito con ‘Terapia Abierta’: así será el programa que mostrará sesiones psicológicas reales en televisión

Imagen de la versión francesa del formato, emitida en France 2. (RTVE)

RTVE acaba de anunciar uno de los proyectos más inesperados de su próxima temporada televisiva. La cadena pública prepara el estreno de Terapia Abierta, un nuevo formato que llevará por primera vez a la pequeña pantalla sesiones reales de terapia psicológica con personas anónimas que han decidido compartir, frente a las cámaras, algunos de los procesos más delicados de sus vidas.

Con esta nueva apuesta, la corporación busca situar la salud mental en el centro de la conversación pública desde una perspectiva distinta: menos teórica, más cercana y profundamente humana. Lejos de los debates de plató o de los testimonios puntuales que suelen aparecer en programas de actualidad, Terapia Abierta pretende mostrar cómo transcurre realmente una consulta psicológica, qué ocurre dentro de ese espacio íntimo y por qué acudir al psicólogo debería entenderse con la misma naturalidad que cualquier otra visita médica.

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El anuncio ha generado sorpresa precisamente por eso: porque RTVE se adentra en un terreno especialmente sensible, donde el equilibrio entre divulgación, intimidad y respeto será fundamental. Y esa es, precisamente, la promesa con la que nace el programa.

Un formato pionero

Según ha explicado RTVE, Terapia Abierta es la adaptación española del formato británico Inside Therapy, emitido originalmente en BBC One y desarrollado en colaboración con Warner Bros. ITVP. El programa ya ha cosechado una acogida positiva en Reino Unido y Francia, convirtiéndose ahora España en el tercer país europeo en apostar por este innovador modelo televisivo.

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Imagen de la versión francesa del formato, emitida en France 2. (RTVE)

La propuesta es tan sencilla como poderosa: cámaras discretas dentro de sesiones terapéuticas reales, grabadas con el consentimiento expreso tanto de los pacientes como de los profesionales, para mostrar sin artificios cómo se desarrolla un proceso psicológico auténtico.

Nada de dramatizaciones ni reconstrucciones. Lo que verá el espectador serán conversaciones reales, silencios incómodos, emociones contenidas y momentos de vulnerabilidad compartida. Todo ello en un entorno cuidadosamente diseñado para garantizar que la grabación interfiera lo menos posible en la dinámica natural entre terapeuta y paciente.

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Desde RTVE insisten en que el espacio nace con una clara “vocación divulgativa y social”, con el objetivo de contribuir a eliminar los prejuicios que todavía persisten alrededor de la salud mental.

Duelo, trauma, miedos y gestión emocional: los temas que pondrá sobre la mesa

Uno de los puntos más interesantes del formato es la variedad de historias que abordará. Según ha adelantado la cadena pública, Terapia Abierta mostrará casos relacionados con algunas de las experiencias emocionales más universales: procesos de duelo, traumas no resueltos, problemas de apego, inseguridades, ansiedad, miedos o dificultades para gestionar determinadas emociones.

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Los protagonistas serán personas que han decidido dar un paso poco habitual: abrir una de las parcelas más íntimas de su vida para compartir con la audiencia sus propios procesos de transformación personal.

Al frente de cada sesión estarán psicólogos clínicos de reconocido prestigio y especializados en diferentes áreas, lo que permitirá también ofrecer una mirada rigurosa sobre cómo trabajan los profesionales de la salud mental y qué herramientas utilizan para acompañar a sus pacientes.

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RTVE lo resume con una declaración que marca claramente la intención del proyecto: acudir al psicólogo “no es un estigma ni un signo de debilidad, sino algo tan natural y necesario como visitar a cualquier otro profesional sanitario”.

Un joven se somete a terapia cognitivo-conductual con una psicóloga, abordando sus pensamientos y emociones para mejorar su salud mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una apuesta arriesgada

La llegada de Terapia Abierta no parece casual. En los últimos años, especialmente tras la pandemia, la conversación sobre salud mental ha ganado una visibilidad inédita en España. Ansiedad, depresión, burnout o duelo han dejado de ser temas marginales para instalarse en el debate público y mediático.

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Sin embargo, pocas veces se ha mostrado de manera tan directa qué sucede realmente dentro de una consulta. Ahí está precisamente la gran novedad de este nuevo programa: convertir la terapia en un ejercicio de pedagogía colectiva sin traicionar la intimidad de quienes participan.