Carlos Cuevas, una estrella con los pies en la tierra: “No trabajo por el Goya ni es algo que me quite el sueño”

Carlos Cuevas en cines Embajadores Río, el jueves, 14 de mayo de 2026. (Infobae España)

Hay actores que son estrellas y estrellas que tienen los pies en la tierra. Carlos Cuevas (Moncada i Reixach, 1995) es de los segundos. El actor catalán llega tarde a esta ronda de entrevistas porque acaba de hacerse un análisis de sangre. “Mira, aquí tengo la marquita”, dice, mientras se remanga el jersey para mostrar la tira de algodón pegada con esparadrapo, justo donde un rato antes le han clavado la aguja. Cuando llega a los madrileños cines Embajadores Río, primero saluda a todo el personal. Después, pide un café solo. No falta ni el por favor ni el gracias.

Aunque saltó a la fama en 2015 dando vida al carismático y rebelde Pol Rubio en Merlí, Cuevas lleva más de dos décadas actuando, sobre todo en televisión y teatro. Y eso que solo tiene 30 años. Sin embargo, no ha sido hasta este año cuando se ha enfrentado a su primer papel protagonista en el cine. En La fiera, estrenada a principios de año, dio vida a Carlos Suárez, alpinista y precursor de salto BASE en España. Ahora cambia por completo los deportes de riesgo por el mundo rural. Y por una vaca. El actor es uno de los protagonistas de Cowgirl, comedia romántica dirigida por Miguel Llorens y Cristina Fernández, en cines desde este viernes 22 de mayo. “Me ofrecía la posibilidad de interpretar un tipo de personaje del que estoy menos acostumbrado. Uno más rural, de un entorno más complicado”, apunta el actor.

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Tráiler de 'La fiera', la película basada en la historia real de los saltadores BASE.

Protagonizada por la actriz y directora de teatro valenciana Isabel Rocatti (Verano 1993, Señoras del (h)AMPA), la cinta sigue a Empar, una mujer de 60 años que, tras hacer frente a la pérdida de su marido y su único hijo, se apoya en Tona, su vaca, que necesita quedarse embarazada para así poder mantener su granja. Al pueblo de Morella, en Castellón, llega el joven Riqui (Cuevas), mientras Bernat (Pep Munné) intenta estrechar su vínculo con Empar, de quien siempre ha estado enamorado.

“Me interesó todo lo que habla la película: que esté protagonizada por una mujer de más de 60 años, que hable del entorno rural y de la amistad intergeneracional. Creo que es bueno contarle al mundo que esto también existe”, explica sobre el motivo que le llevó a aceptar el papel. En la ficción, Riqui es un joven veinteañero que llega al pueblo “para desconectar”. Empar, una mujer que lo ha perdido todo. “Es una peli que habla de que juntos estamos mejor. Que a veces tenemos mala suerte y vivimos épocas de aislamiento, pero que cuando el ser humano cobra su esplendor es en comunidad”, afirma.

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Carlos Cuevas en 'Cowgirl'

Precisamente, Rocatti y Cuevas se conocieron en 2005, cuando el catalán tenía apenas 10 años y acababa de aterrizar en el mundo de la interpretación tras pasar por la publicidad. Ambos actores formaron parte de Ventdelplà, serie de TV3 que estuvo en antena hasta 2010, con un total de 365 capítulos y siete temporadas. Allí coincidió con actores de la talla de Jordi Boixaderas, que hacía de su padre, Emma Vilarasau o la propia Rocatti.

“No la he dejado nunca de ver, porque nos hemos encontrado por teatros y por estrenos y somos vecinos. Vivimos en el mismo barrio”, reconoce sobre la actriz. “Cuando me dijeron que Isabel era la protagonista, me hizo mucha más ilusión; me acercó más al proyecto porque le tengo mucho cariño. Es su primer prota en cine. No entiendo cómo eso ha podido pasar, porque en Cataluña es una superhabitual de la tele y del teatro. Es que es una anomalía. No se han priorizado históricamente este tipo de historias protagonizadas por mujeres de más de equis años”.

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Como clama el intérprete, la cinta reivindica el amor en la vejez, una realidad que a duras penas encuentra representación en la pantalla. Sí lo han hecho últimamente las ficciones protagonizadas por mayores con cintas como Maspalomas, con José Ramón Soroiz —ganador del último Goya a mejor actor protagonista—; Calle Málaga, protagonizada por Carmen Maura; el corto Sexo a los setenta, o series como Cochinas. “La creación siempre admira a la juventud, donde somos bellos, fuertes y poderosos, pero cada vez más caminamos hacia una sociedad geriátrica, donde la gente mayor va a ser mayoritaria“, reflexiona Miguel Llorens, codirector de la película. La también directora Cristina Fernández reivindica la necesidad de mostrar cuerpos y relaciones alejadas de los cánones tradicionales: “A partir de los sesenta también se hace el amor, también se desea, también se folla. Necesitamos esos referentes porque vamos a llegar ahí y no vamos a saber ubicarnos”.

Cristina Fernández Pintado, Miguel Llorens Cano, directores de la película 'Cowgirl'.

Es especialmente relevante ver a una pareja de personajes mayores volverse a enamorar, porque las historias de romance se vinculan automáticamente con la juventud. “Siempre es lo que hemos visto: comedias románticas entre hombre y mujer, probablemente blancos entre 30 y 40 años, ¿no?“, asevera Cuevas, para, segundos después, corregirse a sí mismo. ”No, entre 25 y 35. El amor existe en muchas otras edades, facetas, momentos, contextos, personalidades. Está guay contarlas. Diversificar y trasladar los puntos de vista en el cine me parece precioso”, reconoce.

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El film brilla por su sencillez y, como bien menciona Cuevas anteriormente, por sus anomalías. Entre ellas, que el corazón de Cowgirl es una vaca, Tona en la ficción y Canela en la vida real, que atraviesa los 110 minutos de metraje. “Teníamos mucha escucha y mucho respeto por el animal con el que estábamos y es bonito entender que tú no mandas”. Tampoco en el set de rodaje, que es “lo más construido por el humano del mundo”. Riqui encuentra en el bovino “una manera de relacionarse más tranquila y descubrir unos cuidados que probablemente no entendía”. “Somos víctimas de lo urbano porque no conocemos lo otro. Y a veces, abriéndonos a un mundo más rural y más natural, descubrimos facetas de nosotros que nos representan”.

Isabel Rocatti en 'Cowgirl'

Con “lo otro” Cuevas se refiere al entorno rural, un ambiente con el que no está muy familiarizado. Nació en Montcada i Reixac, un municipio de unos 37.000 habitantes que forma parte del área metropolitana de Barcelona. Tampoco tiene pueblo. “Mi familia y yo somos de ciudad. No tengo una segunda residencia en el campo ni unos abuelos que tuvieran una casa. Toda mi gente es de ciudad. El campo es muy exótico para mí, pero lo trato con mucho respeto y con mucho cariño. Intento cuidarlo cuando voy", afirma.

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Una de las escenas clave de la película llega con la presentación de Riqui, a los 20 minutos de comenzar. El personaje de Cuevas se ve obligado a comparecer ante la junta de vecinos del pueblo, al que ha llegado para “desconectar” de la ciudad junto a su abuela. Mientras tanto, los habitantes discuten un problema que atraviesa buena parte de la España rural: “El pueblo se está muriendo”, dice el alcalde. La solución que plantea el regidor pasa por crear una página web para atraer turistas. La secuencia forma un espejo de contradicción: mientras la España rural necesita alimentarse de población, las grandes capitales se ahogan de gente, cuya problemática incide, y mucho, en el problema de la vivienda.

La vivienda, un eje de la ciudad y la vida rural

Como Riqui, hay gente que ve el campo como una solución a esta problemática. “Quien se quiera ir al campo, que se vaya a ir al campo, pero no debe ser la obligatoriedad. Creo que en la ciudad hay muchos pisos vacíos que podrían ponerse al servicio del pueblo”. Sobre la turistificación, asegura que en las dos capitales mencionadas “no cabe más gente”. “Supongo que es un problema que no viene de ahora, es de cómo se ha gestionado el país en los últimos 50 años”, reflexiona. Por eso, valora que Cowgirl no idealice la vida rural: “Me gusta que en la película no se entienda el entorno rural como solo un paraje vacacional y un paraíso, sino que es un lugar donde la gente vive, hace comunidad, tienen su vida y donde la gente también las pasa bien y mal. No es el destino de vacaciones de los ricos de la ciudad”.

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Cuevas atraviesa uno de los momentos más prolíficos de su carrera, si es que alguna vez no le ha ido bien. Lleva más de dos décadas trabajando de forma prácticamente ininterrumpida: primero como niño prodigio de la televisión catalana en Ventdelplà, de los nueve a los 15 años; después convertido en fenómeno internacional gracias a Merlí (2015-2018) y resucitada más tarde por Movistar Plus+ en Merlí: Sapere Aude (2019-2021); y, en paralelo, consolidándose en el teatro con montajes como Jauría o La herencia, la ambiciosa adaptación de la obra de Matthew López que lo obligaba a pasar seis horas diarias sobre el escenario. Mientras tanto, el cine también empieza a darle un lugar cada vez más protagonista. En los últimos años ha encadenado títulos como El 47, La abadesa, Wolfgang, También esto pasará o La fiera.

Todas estas tablas se notan. “Carlos tiene esa parte tierna y canalla al mismo tiempo”, pondera Fernández. “Es una persona que lleva toda la vida trabajando, lo sabe todo, él juega siempre a favor. Es muy técnico pero tiene muchísima verdad. Cuando esas dos cosas se juntan, todo fluye”. A su caso hay que sumarle la cantidad de trabajo que acumula desde hace años. Sabe que es un privilegiado. “No es normal viendo a mis compañeros de profesión y a mis amigos, pero es mi normalidad”, reconoce. “Me siento muy afortunado y espero que siga siendo así mucho tiempo”.

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En cine, este año todavía le queda promocionar El anfitrión, largometraje de origen griego que dirige Miguel Ángel Jiménez y que cuenta con un reparto internacional liderado por Willem Dafoe. “Ha sido un aprendizaje precioso. Dos meses en Grecia con este señor. Un sueño”, resume sobre el filme que se proyectará en salas a partir del 24 de julio. Pese a que reconoce que el actor imponía, se encontró con alguien “familiar, cariñoso y tranquilo que te hace que te olvides de su figura en un momento". En televisión, Netflix es coscientes de su condición de estrella. Con la plataforma tiene pendiente el estreno de dos series -en realidad tres-: Los secretos de la cortesana, un romance de época en la que interpreta a un príncipe heredero, y El acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo, basada en la novela debut del rapero David Martínez Álvarez, conocido como Rayden, junto a Macarena García. En otoño presentará Gènesi, una serie sobre Ferran Adrià que se emitirá en TV3 y más tarde en Netflix.

Pese a llevar más de veinte años delante de las cámaras, el actor asegura que todavía siente que tiene mucho por demostrar. “Tengo mucho que explicar en el cine aún. Siento que no he hecho nada todavía”. También en teatro. “Me da mucho miedo, pero me encantaría enfrentarme a un monólogo pronto”. Por eso, mientras continúa encadenando proyectos como intérprete, empieza a mirar poco a poco hacia detrás de la cámara, un reto que se puso cuando cumpliese 30, algo que hizo en diciembre pasado. Alguna idea tiene en mente ya, aunque asegura, no puede decir nada. “Me muero por hacerlo”.

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Lo que sí tiene claro es qué tipo de historias quiere seguir contando: “No distingo entre géneros, sino entre miradas. Me interesa qué cuentan los proyectos, qué aportan al mundo y qué mensaje hay detrás”. Conseguir un Goya es secundario: “Si llega, será una alegría, pero nunca escojo los proyectos con esa voluntad. No es algo que me quite el sueño o que viva con ansiedad”, finaliza. En realidad, es cuestión de tiempo.