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La artista colombiana Sandra Patricia Bautista Santos encabeza jornadas internacionales sobre educación artística en España

El encuentro, organizado por la Universidad de Huelva en modalidad virtual, reunirá el 28 y 29 de mayo de 2026 a expertos de España, Colombia y Chile, promoviendo el debate sobre innovación educativa y diversidad cultural en las artes

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La artista colombiana Sandra Patricia Bautista Santos lidera en España las jornadas internacionales “Expresión Plástica y Educación Artística en Contextos Interculturales”, organizadas por la Universidad de Huelva.
La artista colombiana Sandra Patricia Bautista Santos lidera en España las jornadas internacionales “Expresión Plástica y Educación Artística en Contextos Interculturales”, organizadas por la Universidad de Huelva.

La artista colombiana Sandra Patricia Bautista Santos lidera en España las jornadas internacionales “Expresión Plástica y Educación Artística en Contextos Interculturales”, organizadas por la Universidad de Huelva. El evento se celebrará en formato virtual los días 28 y 29 de mayo de 2026, con participación de especialistas de España, Colombia y Chile y acceso gratuito mediante inscripción.

Sandra Patricia Bautista Santos es una artista, investigadora y docente colombiana con una sólida trayectoria internacional en artes plásticas y educación artística. Actualmente, es ayudante doctor en la Universidad de Huelva e impulsa la innovación y el intercambio académico en contextos interculturales, posicionándose como referente en el análisis de procesos culturales y creatividad aplicada a la enseñanza.

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Bautista Santos es maestra en Artes Plásticas por la Universidad Distrital de Colombia, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Málaga, y máster en teoría y práctica de las artes plásticas por la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado estudios avanzados en la Universidad Autónoma de Madrid y obtuvo el doctorado en historia y teoría del arte en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla.

En la actualidad, la docente integra el área de Didáctica de la Creación Plástica de la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte de la Universidad de Huelva. Participa en grupos de investigación sobre procesos culturales y creación artística experimental, así como en el COIDESO, centro orientado al desarrollo social y la innovación educativa.

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Jornadas internacionales sobre educación artística e inclusión intercultural

Una docena de estudiantes de artes plásticas trabajan en un amplio taller. Algunos dibujan y pintan, mientras otros moldean esculturas de arcilla.
El objetivo de estas jornadas es reflexionar sobre la creatividad, la construcción de comunidades educativas abiertas y el papel de la creación plástica como puente entre identidades culturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa está enfocado en la educación artística bajo perspectivas de innovación, diversidad y mediación cultural. Incluye ponencias, experiencias didácticas y presentaciones de investigación, con la participación de expertos de España, Colombia y Chile.

El objetivo es reflexionar sobre la creatividad, la construcción de comunidades educativas abiertas y el papel de la creación plástica como puente entre identidades culturales. Las jornadas abordan retos de sociedades actuales, como la pluralidad y el impacto de la tecnología en la enseñanza artística.

La iniciativa sostiene que la educación artística y la expresión plástica son herramientas para fomentar la inclusión y la ciudadanía crítica en contextos educativos chaque vez más diversos.

La participación colombiana como puente en la educación artística internacional

Múltiples escenas de un estudio de arte con estudiantes concentrados pintando en caballetes, dibujando en mesas y modelando arcilla. Equipamiento y esculturas visibles.
La participación de especialistas colombianos favorece el intercambio académico, la creación de nuevos proyectos conjuntos y promueve la movilidad entre instituciones de Europa y América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La programación destaca la relevante presencia de profesionales de Colombia, tanto como ponentes como en la lista de asistentes. Para Bautista Santos, este papel resulta fundamental por la tradición colombiana en pedagogía artística y creación comunitaria, lo que aporta metodologías propias y nuevas perspectivas al intercambio académico internacional.

“Colombia posee una tradición rica y diversa en educación artística, creación comunitaria y pedagogías interculturales. Su presencia en este espacio internacional permite visibilizar experiencias locales, compartir metodologías propias y aportar perspectivas que enriquecen el diálogo global sobre arte, inclusión y tecnología”, subraya la investigadora.

La participación de especialistas colombianos favorece el intercambio académico, la creación de nuevos proyectos conjuntos y promueve la movilidad entre instituciones de Europa y América Latina. De este modo, se refuerzan vínculos y se consolidan espacios de colaboración internacional para afrontar los desafíos de diversidad cultural, transformación pedagógica y construcción de paz.

El arte y la creatividad como motores de cambio social e innovación educativa

La investigadora y docente Sandra Patricia Bautista Santos afirmó que su propuesta nace de una trayectoria cruzada entre creación artística, historia del arte y educación.
La investigadora y docente Sandra Patricia Bautista Santos afirmó que su propuesta nace de una trayectoria cruzada entre creación artística, historia del arte y educación.

La investigadora y docente Sandra Patricia Bautista Santos afirmó que su propuesta nace de una trayectoria cruzada entre creación artística, historia del arte y educación. Formada primero en la Academia Superior de Artes de Bogotá y después en España, dijo que esa circulación entre países y campos de estudio la llevó a impulsar un espacio de intercambio para confrontar miradas distintas sobre arte, docencia e investigación.

Al explicar el sentido del encuentro, la docente señaló que la diversidad entre contextos nacionales no representa un obstáculo, sino el motivo central de la convocatoria. “Cuando estamos muy inmersos en un solo contexto, vemos la realidad directa del contexto, pero a veces nos falta desarrollar cierta sensibilidad con otras realidades”, dijo Sandra Patricia Bautista Santos.

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Jornadas Internacionales Educación ArtísticaUniversidad de HuelvaInnovación EducativaInclusión Intercultural

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