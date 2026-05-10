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Amaia Montero regresa a los escenarios con 'La oreja de Van Gogh' dos décadas después

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"Con toda la ilusión y las ganas de cantar con vosotros", así empezó Amaia Montero su recital en el Bilbao Exhibition Center junto a 'La oreja de Van Gogh', la banda con la que nació la estrella del pop en la que se convirtió y que, tras 17 años separados, ha regresado por todo lo alto repasando los temas de las dos etapas que ha vivido el grupo.

Amaia se mostró pletórica, conectó con su público que esperaba su regreso como agua de mayo, interpretó temas con los que llegó al número uno junto a sus compañeros como 'La playa', 'Rosas', '20 de enero', todos con una puesta en escena con la que la artista se lució y vibró como la estrella que es.

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Ataviada con un mono ochentero rosa, Amaia paseó palmito por todo el escenario interactuando con todos los fans que llenaron en espacio vasco y que también escucharon en la voz de la cantante, las canciones del grupo en la etapa de Leire Martínez. Desde el primer momento Amaia Montero se metió a su público en el bolsillo, bailó con ellos, los animó y recibió el cariño de quienes estaban esperando su regreso.

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