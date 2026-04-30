El último trabajo de Eusebio Poncela es ‘El homenaje’, una serie a lo ‘Succession’ con (muchos) asesinatos: “El poder no es solo dinero, lo hace la gente de la que te rodeas”

Entrevista con Luisa Mayol, Elsa Pataky y Miriam Giovanelli, protagonistas de 'El homenaje'

El patriarca de una de las familias más poderosas de España, Adolfo Novak, reúne a los suyos para celebrar su 80 cumpleaños. Entre los numerosos brindis y las aparentes sonrisas presentes en la fiesta, se acumulan décadas de secretos, traiciones y silencios que amenazan con estallar en cualquier momento. Ese es el punto de partida y sinopsis oficial de El homenaje, el nuevo thriller psicológico de SkyShowtime protagonizado por Eusebio Poncela, estrenado el pasado 23 de abril y cuyos últimos capítulos están disponibles desde este jueves 30. Es el último trabajo del icónico actor de Arrebato, La Ley del Deseo o Martín (Hache), que falleció el año pasado.

A los diez minutos de arrancar el primer capítulo de ocho, la velada salta por los aires -en el sentido literal de la palabra- con todos los protagonistas en la misma habitación. A partir de ahí, la policía y el investigador privado Víctor Salazar (Enrique Arce) se ven obligados a reconstruir lo ocurrido, echando la vista atrás para descubrir que, en esta familia, las verdades también matan.

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Definir la serie es, en palabras de sus protagonistas femeninas, “muy difícil”, debido a la alta cantidad de spoilers que contiene. ¿Es este el motivo por el que la sinopsis no le hace justicia a la producción? Puede. Capítulo a capítulo se perfilan las aristas de una familia marcada por el poder y la ambición, y donde lo que está en juego va mucho más allá del dinero. “El poder no se hereda, se protege”, repite el personaje de Poncela en varias ocasiones a lo largo de toda la serie.

Reparto de 'El Homenaje' (SkyShowtime)

“Es una lucha de poder, pero en muchos sentidos”, define Elsa Pataky a Infobae, quien da vida a la hija mayor del patriarca, una empresaria que va perdiendo los escrúpulos conforme avance la ficción. La actriz se encuentra en el hotel Urso de la capital junto a otras tres protagonistas de este reparto coral: Miriam Giovanelli, su hermana en la ficción, Greta —ingresada en una institución mental y en constante pugna por liderar la empresa familiar—, y Luisa Mayol, que interpreta a la psicóloga de confianza de los Novak.

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“Habla de las vivencias de una familia, y no solo de una con dinero o con poder, sino de problemas que surgen en todas las familias”, añade Pataky, aseverando que en este caso se ven desde el principio “las carencias y problemas de cada uno” de los protagonistas. En realidad, la serie juega con los personajes de la misma manera que juega con los espectadores.

Por su parte, Giovanelli apunta que “en esta serie el poder no es únicamente económico”. “El poder está en los roles, en los afectos y en los no afectos, está en convertir a tus hijos en una extensión tuya y que ellos no quieran. Eso es el poder. El poder es todo aquello que ejerce algo sobre ti, eso no lo hace solamente el dinero, lo hace la gente de la que te rodeas”, explica.

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Un ‘homenaje’ al propio Poncela

La ficción nació como un homenaje a la vida y obra del intérprete de Martín (Hache), Arrebato o La Ley del Deseo, como ha asegurado uno de sus creadores, Sergio Cánovas. El actor —que al igual que su personaje también cumplía 80 años— falleció el 27 de agosto del año pasado a los 79, una vez finalizado el rodaje, a causa de un cáncer.

“Él se puso malito en el rodaje. Nosotros nos enteramos casi al final", explica Luisa Mayol, quien da vida a la doctora Lorena Scolari, psiquiatra y confidente familiar. “En el camino enfermó y en el camino partió”, añade. “La vida nos ha llevado a que este sea su último trabajo, donde él es homenajeado y donde hoy lo estamos homenajeando por todo lo que él significó, por todo lo que él fue”, apunta la actriz chilena, afincada en España desde hace más de una década. “Lo que nos deja es un legado, un regalo de compromiso al arte, de entrega, de cariño, de ironía, de simpleza, de bondad. Y tener el privilegio de acompañarlo hasta el último de sus días, tanto en lo profesional como en lo personal”, finaliza.

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Eusebio Poncela en 'El Homenaje' (SkyShowtime)

En ese sentido, El homenaje se conecta con Matices, serie de la misma plataforma estrenada el año pasado de la que hereda buena parte de su reparto, aunque con personajes completamente distintos. Junto a los mencionados Poncela, Pataky, Mayol y Giovanelli, repiten Juana Acosta, Enrique Arce, Raúl Prieto y Luis Tosar, y ahora el reparto se amplía con nombres como Manu Ríos, Álvaro Rico, Ángela Molina, Óscar de la Fuente y Georgina Amorós, entre otros.

“Llama la atención lo de que seamos el mismo elenco. Cuando nos lo plantearon, fue lo que más me gustó y era un acierto total. Digo: ”A ver cómo hacemos esto los mismos, pero con algo absolutamente distinto y que se nos crea“, afirma Mayol.

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Familia dentro y fuera del rodaje

Precisamente porque el casting repite, la sensación de “familia” no solo se construye en la ficción. “Hay una química que se da pocas veces en un set con tantos actores. Me encanta como que se demuestre que los actores somos generosos, que nos llevamos bien, que somos empáticos, que podemos relacionarnos y demostrar que cuando estamos trabajando, los egos los dejamos en casa”, apunta Mayol, para hacer referencia a talentos como el de Eusebio. “Podría ser que empezáramos a insegurizarnos por los grandes actores que tenemos al lado, pero hay una cosa de nutrirse del talento de mis compañeras, de lo que me aportan y de lo que puedo aportar yo. Eso es muy bonito y muy valioso”, añade.

Luis Tosar y Enrique Arce en 'El Homenaje' (SkyShowtime)

A la ficción que sigue a una familia -disfuncional, pero familia- ha terminado incorporando a las personas del entorno más cercano del reparto. Prueba de ello es el debut actoral de Lola Alterio, hija de Ernesto Alterio y Juana Acosta, que comparte trama con su madre. Ambas interpretan también a madre e hija en la ficción: Acosta da vida a Paula, la secretaria de Adolfo Novak, mientras que Lola encarna a Laila, su hija adoptiva y pareja de Lorenzo, el hijo menor de la familia, que interpreta Álvaro Rico. A esa coincidencia se suma Elsa Pataky, que incorpora a su marido, Chris Hemsworth, y a sus hijos, Tristan y Sasha, en sendos cameos. Luisa Mayol vuelve a coincidir por sexta vez con su pareja, Luis Tosar, aunque en esta ocasión sin compartir escenas.

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“Es una coincidencia extraña”, reconoce Pataky . “No solo contamos una historia de familia, sino que, por casualidades de la vida, se ha involucrado gente de nuestra propia familia”. Esto se completa, como no, con el homenaje al propio Poncela: “Hay unas ciertas coincidencias que son un poco scary”, finaliza.