Chris Hemsworth confiesa en ‘El Hormiguero’ la razón que le llevó a ser actor: “Mi motivación fue pagar las deudas de mis padres”

Chris Hemsworth en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Chris Hemsworth fue el encargado de poner este martes, 27 de enero, el acento internacional en El Hormiguero. El programa presentado por Pablo Motos recibió a una de las grandes estrellas del cine actual, que visitó el plató de Antena 3 con motivo de la promoción de su nueva película, Ruta de escape, una coproducción británico-estadounidense dirigida por Bart Layton, conocido por títulos como El impostor. La presencia del marido de Elsa Pataky generó una gran expectación entre el público.

El encuentro arrancó con un tono distendido y cercano. “¿Cómo te va la vida, Chris?“, le preguntó Pablo Motos con la intención de arrancarle alguna palabra en español. La respuesta del actor australiano no tardó en provocar risas en el plató. ”¡Me cago a la leche!“, exclamó Hemsworth en castellano, sorprendiendo tanto al presentador como a los asistentes. Ante las carcajadas generalizadas, el intérprete aclaró el origen de la expresión: ”Mi suegro lo dice mucho y se me va pegando", explicó, dejando claro su vínculo cotidiano con la cultura española.

Chris Hemsworth y Pablo Motos en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Durante la entrevista, Motos aprovechó la temática de Ruta de escape para preguntar al actor por su vida antes de alcanzar la fama y una situación económica acomodada. Lejos de esquivar la cuestión, Hemsworth se mostró sincero y recordó sus orígenes familiares. El actor confesó que creció en un entorno humilde y que sus primeros pasos en la industria cinematográfica estuvieron marcados por una motivación muy concreta. “Mi motivación fue pagar las deudas de mis padres. Yo sentía la responsabilidad de quitarles preocupaciones”, explicó, abriéndose emocionalmente ante el público y compartiendo una faceta menos conocida de su trayectoria personal.

Su concierto con Ed Sheeran

En cuanto a su nuevo proyecto cinematográfico, que llegará a las salas españolas el próximo 13 de febrero, Hemsworth no escatimó elogios hacia el guion y la experiencia que ofrece la película. “Es uno de los mejores guiones que yo haya leído en años. Además, tiene un elemento de nostalgia muy bonito y permite vivir una experiencia cinemática increíble en la pantalla grande”, aseguró, destacando tanto el componente emocional de la historia como su vocación de gran espectáculo pensado para el cine.

Chris Hemsworth y Pablo Motos en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Más allá del estreno de Ruta de escape, el actor australiano atraviesa un momento especialmente activo a nivel profesional. Entre sus proyectos recientes se encuentra un documental centrado en la mejora de la salud mental y física, una iniciativa en la que Hemsworth se implica de manera directa, sometiéndose a distintos retos personales. En el primer episodio del documental, el intérprete se enfrenta al desafío de aprender a tocar la batería con el objetivo de actuar en directo durante un concierto de Ed Sheeran ante 70.000 personas.

Al recordar esa experiencia en el programa, Hemsworth admitió que el reto no estuvo exento de nervios e incertidumbre. “Dos semanas antes del concierto no me sabía la canción. No tenía nada claro que fuera a salir”, apuntó el actor, subrayando la presión que supuso subirse a un escenario de tal magnitud sin una preparación musical previa sólida. A pesar de las dudas iniciales, la actuación terminó siendo un éxito rotundo, un momento que el propio Hemsworth definió como único en su vida profesional. Según confesó, nunca antes había experimentado algo similar, ni siquiera en sus numerosas apariciones frente a millones de espectadores en la gran pantalla.