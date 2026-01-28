España

Chris Hemsworth confiesa en ‘El Hormiguero’ la razón que le llevó a ser actor: “Mi motivación fue pagar las deudas de mis padres”

El marido de Elsa Pataky ha visitado el espacio presentado por Pablo Motos para presentar su nueva película, ‘Ruta de escape’

Guardar
Chris Hemsworth en 'El Hormiguero'
Chris Hemsworth en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Chris Hemsworth fue el encargado de poner este martes, 27 de enero, el acento internacional en El Hormiguero. El programa presentado por Pablo Motos recibió a una de las grandes estrellas del cine actual, que visitó el plató de Antena 3 con motivo de la promoción de su nueva película, Ruta de escape, una coproducción británico-estadounidense dirigida por Bart Layton, conocido por títulos como El impostor. La presencia del marido de Elsa Pataky generó una gran expectación entre el público.

El encuentro arrancó con un tono distendido y cercano. “¿Cómo te va la vida, Chris?“, le preguntó Pablo Motos con la intención de arrancarle alguna palabra en español. La respuesta del actor australiano no tardó en provocar risas en el plató. ”¡Me cago a la leche!“, exclamó Hemsworth en castellano, sorprendiendo tanto al presentador como a los asistentes. Ante las carcajadas generalizadas, el intérprete aclaró el origen de la expresión: ”Mi suegro lo dice mucho y se me va pegando", explicó, dejando claro su vínculo cotidiano con la cultura española.

Chris Hemsworth y Pablo Motos
Chris Hemsworth y Pablo Motos en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Durante la entrevista, Motos aprovechó la temática de Ruta de escape para preguntar al actor por su vida antes de alcanzar la fama y una situación económica acomodada. Lejos de esquivar la cuestión, Hemsworth se mostró sincero y recordó sus orígenes familiares. El actor confesó que creció en un entorno humilde y que sus primeros pasos en la industria cinematográfica estuvieron marcados por una motivación muy concreta. “Mi motivación fue pagar las deudas de mis padres. Yo sentía la responsabilidad de quitarles preocupaciones”, explicó, abriéndose emocionalmente ante el público y compartiendo una faceta menos conocida de su trayectoria personal.

Su concierto con Ed Sheeran

En cuanto a su nuevo proyecto cinematográfico, que llegará a las salas españolas el próximo 13 de febrero, Hemsworth no escatimó elogios hacia el guion y la experiencia que ofrece la película. “Es uno de los mejores guiones que yo haya leído en años. Además, tiene un elemento de nostalgia muy bonito y permite vivir una experiencia cinemática increíble en la pantalla grande”, aseguró, destacando tanto el componente emocional de la historia como su vocación de gran espectáculo pensado para el cine.

Chris Hemsworth y Pablo Motos
Chris Hemsworth y Pablo Motos en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Más allá del estreno de Ruta de escape, el actor australiano atraviesa un momento especialmente activo a nivel profesional. Entre sus proyectos recientes se encuentra un documental centrado en la mejora de la salud mental y física, una iniciativa en la que Hemsworth se implica de manera directa, sometiéndose a distintos retos personales. En el primer episodio del documental, el intérprete se enfrenta al desafío de aprender a tocar la batería con el objetivo de actuar en directo durante un concierto de Ed Sheeran ante 70.000 personas.

Al recordar esa experiencia en el programa, Hemsworth admitió que el reto no estuvo exento de nervios e incertidumbre. “Dos semanas antes del concierto no me sabía la canción. No tenía nada claro que fuera a salir”, apuntó el actor, subrayando la presión que supuso subirse a un escenario de tal magnitud sin una preparación musical previa sólida. A pesar de las dudas iniciales, la actuación terminó siendo un éxito rotundo, un momento que el propio Hemsworth definió como único en su vida profesional. Según confesó, nunca antes había experimentado algo similar, ni siquiera en sus numerosas apariciones frente a millones de espectadores en la gran pantalla.

Temas Relacionados

Chris HemsworthPablo MotosEl HormigueroAtresmediaElsa PatakyAntena 3Gente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Jesús Sánchez, chef con tres estrellas Michelin: “Con dos sobaos podemos hacer una torrija de alta cocina”

El chef, con tres estrellas Michelin en su restaurante Cenador de Amós, da las claves para una receta dulce muy original utilizando el sobao Pasiego como base

Jesús Sánchez, chef con tres

La nieve llega a Madrid por la borrasca Kristin: se activa la situación 1 del Plan de Inclemencias Invernales en la Comunidad

Varias carreteras ya se están viendo afectadas por las nevadas, mientras el 112 ha pedido “evitar los desplazamientos innecesarios”

La nieve llega a Madrid

La nieve y la lluvia cortan 75 carreteras en toda España: obligatorio el uso de cadenas y prohibición de acceso para camiones

La borrasca Kristin obliga a suspender las clases en varios puntos del territorio, sobre todo en Andalucía y Extremadura

La nieve y la lluvia

Salchichón: propiedades, beneficios y contraindicaciones

El consumo de este embutido debe ser muy limitada debido a su alto contenido en grasas

Salchichón: propiedades, beneficios y contraindicaciones

La Policía Nacional explica el gesto que debes hacer antes de subirte a un coche: “Puede salvar vidas”

Algunos animales pueden esconderse bajo el capó del coche

La Policía Nacional explica el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La nieve y la lluvia

La nieve y la lluvia cortan 75 carreteras en toda España: obligatorio el uso de cadenas y prohibición de acceso para camiones

Un padre retira del testamento a sus dos hijos porque acompañaron a su madre al juicio de divorcio y no a él: el juez lo rechaza y les otorga dos tercios de la herencia

El Gobierno tramita la primera petición de indulto para Álvaro García Ortiz y solicita al Supremo el informe correspondiente

Juan José Ebenezer, mecánico: “El aceite del coche se puede poner negro y estar en buen estado”

Cinco mitos del repostaje: prácticas comunes que no influyen como se piensa

ECONOMÍA

El 46% de los españoles

El 46% de los españoles depende de su herencia para planificar su futuro financiero y más de la mitad cree que será clave para acceder a una vivienda

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Diego Moreno, corredor de seguros: “Si un agente solo te ofrece el seguro más barato que tiene no le importas nada, solo quiere una comisión”

Víctor Arpa, abogado, sobre la nueva medida de regularización de inmigrantes: “Abre las puertas a miles de personas migrantes que llevan tiempo trabajando”

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

DEPORTES

Maestro y aprendiz se reencuentran

Maestro y aprendiz se reencuentran en Champions: la relación entre Arbeloa y Mourinho y el partido entre el Real Madrid y el Benfica

Ferrero aclara su ruptura con Alcaraz y no descarta entrenar a Sinner: “No voy a decir que no. Si me dan la oportunidad tendría que pensármelo”

Dro y el crimen de Nigrán: la matanza donde murieron cuatro personas y marca la historia familiar del jugador

Juan Carlos Ferrero y su situación actual: “Es difícil ver a Carlos y a todo tu equipo competir”

Michael Schumacher ya no está postrado en una cama: las novedades sobre el estado de salud del piloto de Fórmula 1