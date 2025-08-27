España Cultura

Muere el mítico actor Eusebio Poncela a los 79 años

El intérprete de obras fundamentales de nuestra cinematografía, como ‘Arrebato’ o ‘La ley del deseo’ ha fallecido

Beatriz Martínez

Eusebio Poncela en 'Martin Hache'
El mítico actor, protagonista de obras míticas de nuestra cinematografía, como La ley del deseo, de Pedro Almodovar o Arrebato, ha fallecido.

La noticia de la muerte de Eusebio Poncela a los 79 años ha marcado un hito en el panorama cultural español,

El recorrido vital y profesional de Eusebio Poncela se distingue por una trayectoria marcada por la versatilidad artística y una constante búsqueda de autenticidad.

De la Transición en Vallecas a la fama

Nacido en Madrid el 15 de septiembre de 1945 y fallecido en El Escorial el 27 de agosto de 2025, este actor, pintor, productor y guionista español se consolidó como una de las figuras más emblemáticas del teatro y el cine durante la Transición y los primeros años de la democracia en España.

Procedente de un entorno obrero, Poncela pasó su infancia en el barrio de Vallecas, donde su carácter inquieto se manifestó en repetidas fugas de casa y la expulsión de ocho colegios antes de cumplir los diez años.

Eusebio Poncela y Cecilia Roth
Su familia, marcada por la posguerra, influyó profundamente en su personalidad. De su padre, a quien describía como “un socialista culto que murió a los ochenta años ayudando a los demás”, heredó una visión crítica y una sensibilidad social.

Su hermana, escultora, dirigía una escuela gratuita para personas con discapacidad intelectual, lo que evidenciaba el compromiso familiar con el arte y la inclusión.

Desde los tres años, Eusebio Poncela manifestó su vocación actoral, participando en funciones escolares y desarrollando intereses como el yoga y el deporte desde muy joven. Tras graduarse en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD), inició su carrera teatral a mediados de los años 60.

Su debut se produjo con la obra Mariana Pineda de Federico García Lorca, y pronto alcanzó el reconocimiento en el escenario, protagonizando Romeo y Julieta junto a María José Goyanes y logrando uno de sus primeros éxitos en el Teatro Español con Marat-Sade bajo la dirección de Adolfo Marsillach.

A partir de 1970, alternó el teatro con el cine y la televisión, participando en producciones como Estudio 1 y viajando a ciudades como Londres, París y Nueva York.

En el ámbito cinematográfico, Poncela intervino en títulos como Fuenteovejuna y La muerte del escorpión, eligiendo siempre papeles alejados del cine comercial, lo que le valió la reputación de actor “desobediente, marginal y descarado”.

De ‘Arrebato’ a Pedro Almodóvar

Su consagración en el séptimo arte llegó con Arrebato (1979), una película de Iván Zulueta que, pese a su fracaso inicial de crítica y público, se transformó en una obra de culto. En este filme, Poncela interpretó a José Sirgado, un director de cine cuya adicción a la heroína distorsiona su percepción de la realidad, estableciendo un paralelismo entre el poder de la droga y el de la imagen cinematográfica. Arrebato se revalorizó con su reestreno en 2002 y su reedición en DVD, consolidando su estatus en la historia del cine español.

"La ley del deseo". (Netflix)
Ese mismo año, Poncela protagonizó Operación Ogro bajo la dirección de Gillo Pontecorvo, una película polémica por abordar el asesinato del almirante franquista Luis Carrero Blanco a manos de ETA.

El reconocimiento popular le llegó en 1982 con la serie Los gozos y las sombras, adaptación de la obra de Gonzalo Torrente Ballester, donde compartió reparto con Charo López, Amparo Rivelles y Carlos Larrañaga.

Su presencia en televisión se amplió con participaciones en Curro Jiménez y, posteriormente, como protagonista de Las aventuras de Pepe Carvalho, inspirada en las novelas de Manuel Vázquez Montalbán.

Durante la década de 1980, Eusebio Poncela se consolidó como un referente del cine español. En 1986, formó parte de Matador, dirigida por Pedro Almodóvar y producida por Andrés Vicente Gómez, donde interpretó al comisario junto a Assumpta Serna, Antonio Banderas y Nacho Martínez.

Al año siguiente, protagonizó La ley del deseo, encarnando a Pablo, un director de cine homosexual cuya relación con Antonio (interpretado por Antonio Banderas) desencadena una serie de consecuencias trágicas. Una de las escenas más comentadas de la película fue la que mostraba una relación sexual explícita entre ambos personajes.

A lo largo de su carrera, Poncela trabajó con directores como Carlos Saura (El Dorado), Imanol Uribe (El rey pasmado) y destacó en títulos como El arreglo y Diario de invierno.

En 1986, colaboró con Pilar Miró en Werther. Durante este periodo, logró superar una adicción a la heroína que había arrastrado durante tres décadas, proceso que culminó tras su traslado a Ushuaia (Argentina), donde se desintoxicó y recorrió la Patagonia y la provincia de La Rioja junto a los Andes.

Desintoxicación de la heroína

En Argentina, residió temporalmente en casa de Cecilia Roth y Fito Páez, y recibió la propuesta de Adolfo Aristarain para interpretar a Dante en Martín (Hache), papel que le valió excelentes críticas. Además, realizó una exposición de sus pinturas y en 1993 protagonizó el videoclip Matador de Los Fabulosos Cadillacs.

Eusebio Poncela
En el siglo XXI, Poncela compartió protagonismo con Ángela Molina en Sagitario, debut como director de Vicente Molina Foix, y participó en la miniserie Viento del pueblo, biografía de Miguel Hernández interpretado por Liberto Rabal.

Entre sus trabajos figuran Tuno negro, Remake, Los Borgia y Teresa, el cuerpo de Cristo. Su actividad teatral continuó con éxito y, al mismo tiempo, participó en coproducciones como Intacto junto a Max von Sydow, por la que fue candidato al Premio Goya como mejor actor.

En 2015, interpretó al cardenal Cisneros en la serie Carlos, Rey Emperador, papel que ya había desempeñado en la serie Isabel y que repitió en un episodio de la primera temporada de El Ministerio del Tiempo.

