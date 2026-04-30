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Jamón serrano: propiedades, beneficios y contraindicaciones

Este alimento curado es rico en proteínas de alto valor biológico

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Jamón serrano (Magnific)
Jamón serrano (Magnific)

El jamón serrano ocupa un lugar privilegiado en la gastronomía española, no solo por su sabor y tradición, sino también por su perfil nutricional. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), este alimento presenta una combinación de propiedades beneficiosas que lo convierten en una opción interesante dentro de una dieta equilibrada, aunque también requiere ciertas precauciones en su consumo.

Este superalimento español destaca como una fuente relevante de proteínas de alto valor biológico. Esto significa que el jamón serrano aporta todos los aminoácidos esenciales que el organismo necesita para funciones clave como la formación de tejidos, la producción de enzimas y el mantenimiento del sistema inmunológico. Durante el proceso de curación, la carne pierde agua, lo que concentra tanto las proteínas como las grasas, elevando su densidad nutricional en comparación con la carne fresca de origen.

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Otro de los aspectos más valorados del jamón serrano es su perfil lipídico pues aunque contiene grasa, esta no debe interpretarse automáticamente como un elemento negativo. De hecho, el ácido graso predominante es el ácido oleico, el mismo que se encuentra en el aceite de oliva. Este tipo de grasa monoinsaturada se asocia con efectos beneficiosos sobre la salud cardiovascular, ya que puede contribuir a mejorar los niveles de colesterol en sangre cuando se consume con moderación.

El sabor y aroma característicos del jamón serrano están estrechamente ligados a su contenido graso. Este varía en función de múltiples factores, como la raza del animal, su alimentación, la edad o la pieza concreta que se consuma. Esta variabilidad explica por qué no todos los jamones presentan las mismas cualidades organolépticas, siendo algunos más intensos o complejos que otros.

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El jamón serrano, una fuente de hierro, zinc y fósforo

Desde el punto de vista mineral, el jamón serrano también ofrece aportes significativos. Es fuente de hierro, zinc y fósforo, tres elementos esenciales para el correcto funcionamiento del organismo. El hierro es fundamental para la formación de hemoglobina y la prevención de la anemia; el zinc participa en procesos inmunitarios y de cicatrización; y el fósforo contribuye al mantenimiento de huesos y dientes. Según la FEN, una ración de jamón puede cubrir aproximadamente el 21 % de las ingestas diarias recomendadas de fósforo en la población estudiada.

En cuanto a las vitaminas, este producto destaca por su contenido en vitaminas del grupo B, especialmente tiamina (B1), riboflavina (B2), niacina (B3) y vitamina B6. Estas vitaminas desempeñan un papel clave en el metabolismo energético, ayudando al organismo a transformar los alimentos en energía utilizable, además de contribuir al buen funcionamiento del sistema nervioso.

Lonchas de jamón serrano (Magnific)
Lonchas de jamón serrano (Magnific)

Contraindicaciones del jamón serrano

Sin embargo, no todo son ventajas. Uno de los principales aspectos a tener en cuenta es su elevado contenido en sodio. El proceso de curación implica el uso de sal, lo que hace que el jamón serrano contenga cantidades significativas de este mineral. Por ello, su consumo debe ser moderado, especialmente en personas con hipertensión arterial o en aquellas que necesiten seguir dietas bajas en sodio. Un exceso de sal en la dieta puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y renales.

Asimismo, como ocurre con muchos alimentos curados, es importante controlar la cantidad consumida. Aunque el jamón serrano puede formar parte de una dieta saludable, no debe desplazar a otros alimentos frescos ni consumirse en exceso.

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