“Matices”, el nuevo thriller español que desafía la mente

Matices narra la historia de seis pacientes que se reúnen en una apartada bodega para completar el tratamiento de un reconocido, excepcional y carismático psiquiatra, convertido en una eminencia en su campo gracias a su famoso método, que ha logrado un altísimo porcentaje de cura entre los pacientes más complejos y difíciles de reconducir. (Skytime)

“Cuando uno está desesperado es capaz de creer y hacer cualquier cosa”. La frase, pronunciada por el Doctor Tomás Marlow poco antes de su muerte, anticipa el clima de tensión y ambigüedad moral que domina Matices, la nueva mini-serie española que Universal+ estrena hoy en Latinoamérica.

El asesinato de este célebre psiquiatra, en medio de un tratamiento grupal en una bodega aislada, desencadena una investigación en la que todos los presentes —incluida su propia hija— se convierten en sospechosos. Así, la serie se instala en la tradición del “murder mystery” psicológico, donde el enigma central se entrelaza con los traumas y secretos de cada personaje.

Elsa Pataky regresa a la televisión española como protagonista de 'Matices', tras una década en Hollywood. (Universal+)

La noticia principal es el regreso de Elsa Pataky a la televisión española tras una década en Hollywood, encabezando un elenco coral que incluye a Maxi Iglesias, Luis Tosar, Eusebio Poncela, Enrique Arce, Juana Acosta, Hovik Keuchkerian y Miriam Giovanelli. En Matices, Pataky interpreta a Eviana Marlow, una psiquiatra ambiciosa que se reúne con un grupo de pacientes en la bodega familiar, donde su padre —el Doctor Marlow, interpretado por Poncela— los recibe para una “ceremonia de ruptura y renacimiento”.

El tratamiento, que obliga a los participantes a revivir sus experiencias más traumáticas, se ve abruptamente interrumpido por el asesinato del anfitrión, lo que convierte la terapia en una investigación policial a cargo del Guardia Civil Héctor Castro, encarnado por Raúl Prieto.

La serie 'Matices' explora el misterio, los traumas y la salud mental en un thriller psicológico coral. (Universal+)

La serie, concebida por Sergio Cánovas, Javier Naya y Alex Meriweather, y dirigida por Cánovas, se compone de ocho episodios que exploran tanto el misterio del crimen como la complejidad psicológica de los personajes. Según declaraciones de Enrique Arce a Universal+, la producción “será muy atractiva para los espectadores que disfrutan de una historia con un gran misterio a resolver”. Arce también subrayó el parentesco de tono y atmósfera con la serie “Nine Perfect Strangers”, al señalar que “me recordó mucho a Nine Perfect Strangers, por su tono, su atmósfera, y esa sensación constante de que algo no encaja del todo”.

El guion de Matices se apoya en la tensión entre admiración y rechazo que une a los pacientes con la víctima. Todos los personajes, interpretados por un elenco de primer nivel, son interrogados en ese entorno hostil, donde cada uno dejó su huella en la escena del crimen. La serie, según Luis Tosar en diálogo con Europa Press, destaca por la “complejidad y profundidad” de sus protagonistas: “Los personajes tienen muchas vueltas”, afirmó el actor, quien ha sido galardonado en tres ocasiones con el Goya®.

La trama de 'Matices' se inspira en el género 'murder mystery' y en la complejidad de los personajes. (Universal+)

Esta riqueza psicológica, sumada a la estructura de thriller coral, sitúa a la ficción en la línea de las obras de Agatha Christie, pero con un énfasis renovado en la salud mental y los traumas personales.

Elsa Pataky, en conversación con La Vanguardia, reflexionó sobre el trasfondo realista de los casos que aborda la serie: “Observando los casos de cada uno de los personajes es interesante ver que, aunque son casos de ficción, muchos son comparables con la realidad. Me sorprende muchísimo ver hasta qué extremo puede llegar la gente cuando viene de situaciones muy traumáticas”. Así, Matices no solo plantea la pregunta clásica de quién cometió el crimen, sino que explora hasta dónde puede llevar la desesperación humana.

El asesinato del Doctor Tomás Marlow desata una investigación en la nueva serie española 'Matices'. (Universal+)

La producción, que marca el regreso de Pataky a la ficción española tras su paso por franquicias internacionales como “Fast & Furious” y “Furiosa: A Mad Max Saga”. Todos los intérpretes tienen su momento de lucimiento en una trama que exige matices y ambigüedad en cada actuación.

