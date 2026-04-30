El ‘true crime’ de Netflix que plantea la pregunta, ¿debería casarme con un asesino?: la historia de una mujer que arriesgó su vida por colaborar con la policía

¿Debería casarme con un asesino?, docuserie de Netflix

La ‘docuserie’ original de Netflix ¿Debería casarme con un asesino? ha puesto en primer plano el caso de Caroline Muirhead, una joven patóloga escocesa que, tras iniciar una relación sentimental con Alexander McKellar, terminó descubriendo que su prometido estaba implicado en la muerte de un ciclista.

La producción reconstruye el proceso por el que Muirhead colaboró con la policía mientras mantenía la fachada de su compromiso con el asesino y expone, de manera integrada, las insuficiencias del sistema policial y judicial de Escocia respecto a la protección de testigos: según se detalla, su identidad como testigo no sería debidamente protegida.

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Caroline Muirhead contactó con la policía cuando su pareja le confesó, junto a su hermano gemelo, la muerte de Tony Parsons, un ciclista de 63 años, durante un accidente en 2017. La policía, dado lo extenso del terreno donde Parsons había sido enterrado, solicitó la colaboración activa de Muirhead para localizar el cuerpo. Ella accedió, visitó el lugar con McKellar y marcó la tumba de forma clandestina con una lata de Red Bull. Este gesto permitió a los investigadores encontrar los restos y proceder a identificarlos. Pese a su papel determinante, las fuentes señalan que su identidad como testigo no fue debidamente protegida.

Un asesinato y sus consecuencias

Las circunstancias que llevaron a Caroline Muirhead a esta situación comenzaron tras una breve relación iniciada a través de Tinder. Poco después de comprometerse con Alexander McKellar—conocido como Sandy—él le confesó su implicación en el atropello mortal de Parsons, quien participaba en una ruta ciclista benéfica. McKellar y su hermano Robert, bajo los efectos del alcohol y drogas, golpearon a la víctima y se deshicieron del cadáver en una finca rural. El hecho de que Parsons no muriera de forma instantánea, sino tras quedar desatendido varios minutos, introdujo un agravante en la valoración judicial.

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Una imagen de Caroline Muirhead y su novio en ¿Debería casarme con un asesino?, docuserie de Netflix

La singularidad de esta ‘docuserie’ reside en la forma en la que Muirhead mantuvo la relación con el asesino y siguió colaborando secretamente con la policía. Mientras grababa confesiones, marcaba puntos clave para la investigación y trataba de protegerse a sí misma, soportaba una enorme presión psicológica. La joven recurrió al consumo de alcohol y drogas para afrontar el estrés, situación que derivó en un deterioro de su salud mental.

Durante la fase de investigación, la policía exigió sigilo absoluto sobre la identidad de la testigo; no obstante, Muirhead llegó a sentirse especialmente expuesta tras la puesta en libertad condicional de los acusados, pues debía continuar su trato con McKellar para no despertar sospechas. La propia protagonista explicó tanto en la serie como en declaraciones recogidas por la BBC que dependió de sustancias para sobrellevar el miedo constante. La insuficiencia de respaldo institucional la llevó a presentar múltiples quejas formales contra la policía de Escocia, que tras una investigación interna de cinco años, fueron en su mayoría desestimadas.

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La desprotección de los testigos

El trato institucional que recibió Muirhead generó críticas por parte de los creadores de la serie y abrió el debate sobre el grado de protección de los testigos en procesos similares. Los responsables del documental, entrevistados por la BBC, manifiestan que la lentitud de la justicia y la falta de empatía policial volcaron sobre la denunciante toda la carga de riesgos y responsabilidades. Uno de los momentos ilustrativos de la serie ocurre cuando, durante una intervención policial, un detective entra en la vivienda que compartían y grita: “¿Pero qué haces aquí, Caroline? ¡Eres nuestra testigo!”. Ese episodio puso en peligro su anonimato y su seguridad.

Caroline indicó dónde estaba la tumba de la víctima con una lata de Red Bull

El documental, dirigido por Josh Allott, sigue tanto la dimensión emocional del conflicto de Muirhead como los efectos colaterales en su proyecto de vida. Según declaraciones recogidas por la BBC, los autores sostienen que su intención fue mostrar qué ocurre cuando alguien queda atrapado en la periferia de un crimen sin estar directamente involucrado.

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La resolución judicial del caso llegó en julio de 2023, cuando Sandy McKellar fue condenado a 12 años de prisión y su hermano a cinco años y tres meses, tras admitir cargos de homicidio y encubrimiento. Durante los más de tres años transcurridos entre la confesión del crimen y la condena, Muirhead, se vio obligada a mantener la relación, grabar conversaciones incriminatorias y participar en la investigación mientras su entorno personal se desmoronaba.

Tráiler de serie 'La Maldición De Widow’s Bay' creada por Katie Dippold (Apple TV)

En la actualidad, Caroline Muirhead ha reconstruido su vida. Tras la filmación de la serie, mantiene una relación sentimental estable y ha recibido tratamiento psicológico. En la propia docuserie, Muirhead apunta que la experiencia le hizo reflexionar sobre las carencias del sistema, señalando la urgencia de dotar de más recursos psicológicos y de protección real a víctimas y testigos.

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La BBC corrobora que ni Police Scotland (fuerza policial nacional escocesa) ni Victim Support Scotland (institución de apoyo a víctimas en Escocia) quisieron participar en la elaboración de la ‘docuserie’ y mantienen que ofrecieron a Muirhead la asistencia adecuada. El impacto social del caso ha reavivado el debate sobre la lentitud y opacidad de la justicia en Escocia, así como el papel de los servicios de apoyo y protección a quienes denuncian delitos graves en el ámbito privado.