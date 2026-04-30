España

La Aemet prevé temperaturas elevadas y lluvias para el puente de mayo: estas son las regiones más afectadas

El fin de semana, los termómetros rondarán los 30 grados en el sur del país

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Una persona se refugia de la lluvia con paraguas en la comarca de Salnés, a 27 de enero de 2025, en Salnés, Pontevedra. (Elena Fernández / Europa Press)
Una persona se refugia de la lluvia con paraguas en la comarca de Salnés, a 27 de enero de 2025, en Salnés, Pontevedra. (Elena Fernández / Europa Press)

Este abril tan veraniego, que ha dejado máximas por encima de los 30 grados en buena parte de España, se despide bajo las nubes, pero con temperaturas elevadas. El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, ha informado en un comunicado que esta será una jornada en general de “tiempo algo más estable” que el miércoles y también más cálida. “Por la tarde crecerán nubes de evolución en las montañas del norte y del este y otra vez podrá haber chubascos localmente fuertes en esas zonas de montaña y también aledañas”, apunta.

El mercurio subirá en la mayor parte del país. Murcia será la capital más cálida con 28 grados, pero ciudades como Zaragoza o Lleida no se quedarán lejos. En el resto del país, los termómetros rondarán los 20 grados, salvo en la costa cántabra, Castilla y León y el entorno de Pirineos, donde el mercurio se situará en torno a los 17 grados de máxima.

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La Aemet ha activado esta jornada el aviso amarillo (riesgo bajo) por tormentas y lluvias que pueden dejar acumulaciones de 15 litros por metro cuadrado en dos horas. En concreto, el aviso permanece activo en Andalucía, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia.

Las lluvias abundantes pueden propiciar que se adelante e intensifique la polinización de ciertas plantas, lo que puede derivar en una sintomatología más fuerte de las alergias estacionales al polen (Europa Press)

Qué tiempo hará durante el puente de mayo

La jornada del viernes estará marcada por la inestabilidad en la mitad oriental peninsular y área cantábrica. En esta zona se esperan chubascos, especialmente por la tarde, que podrán estar acompañados de tormenta y ser localmente fuertes, incluso con granizo y rachas intensas de viento. Por eso, el portavoz avisa: “Habrá que tener en cuenta esta circunstancia a la hora de planificar los desplazamientos”.

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El entorno de los Pirineos, Teruel, la Comunidad Valenciana, el este de Castilla-La Mancha e interior de Murcia son las regiones con mayor probabilidad de estos chubascos intensos. En el resto, cielos en general poco nubosos o con nubes de evolución y alguna tormenta aislada. Las temperaturas serán más altas en buena parte del país, sobre todo en el Cantábrico, aunque bajarán en el área mediterránea y en Baleares. Madrid alcanzará 23 grados, Murcia y Ourense 25 grados, mientras que Sevilla rozará los 30.

De cara al fin de semana, el portavoz indica que lo más probable es que persista la inestabilidad, con lluvias y chubascos que afectarán sobre todo al norte y este de la península y que podrán “ser localmente fuertes y estar acompañados de tormenta, granizo y rachas muy fuertes de viento”.

El tiempo más estable lo estará en Extremadura y Andalucía Occidental, donde si llegan a producirse chubascos, serán de forma más dispersa y ocasional. Las temperaturas, además, bajarán el sábado, aunque distará de ser un ambiente frío. “Estaremos ya ante valores más propios de la época del año, más suaves, después de un mes de abril que ha sido muy cálido en buena parte de España”, indica.

En Canarias, a lo largo del resto de la semana habrá intervalos nubosos, con posibilidad de lluvias débiles y dispersas en el norte de las islas más montañosas, sin descartar alguna lluvia débil en otros puntos del interior y del este de estas islas más montañosas. Las temperaturas serán suaves, sin grandes cambios, con mínimas de entre 17 y 19 grados y máximas de entre 22 y 25 grados en zonas costeras.

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