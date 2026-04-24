Las aves agrarias sufren un declive en Europa y esto podría tener graves efectos para el campo: España es una de las zonas más afectadas

Ejemplar de alcaraván común. (Frank Vassen/Wikimedia Commons)

Las aves agrarias tienen un papel fundamental en los paisajes que habitan: contribuyen al control natural de plagas e insectos, dispersan las semillas y, en general, actúan como indicadores de la salud de los ecosistemas. Su declive o desaparición, por tanto, podrían conllevar graves consecuencias para los cultivos y el campo.

Esto es algo que desgraciadamente ya está ocurriendo. Así lo demuestra una reciente investigación del Consejo Europeo de Censo de Aves (EBCC por sus siglas en inglés), publicada en la revista Conservation Biology y liderada por científicos españoles del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), el Institut Català d’Ornitologia (ICO) y el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC).

Para llevar a cabo el estudio —en el que también ha participado el CSIC y decenas de instituciones científicas, entidades de seguimiento y organizaciones ornitológicas de toda Europa—, los investigadores han analizado 43 especies de aves vinculadas a los paisajes agrarios en todos los países de Europa. El resultado ha sido que el 77 % ha reducido su presencia durante la última década, lo que se relaciona también con un descenso poblacional. La Península Ibérica, Francia e Italia, así como diversos países de Europa central como Polonia o la República Checa, son algunas de las regiones más afectadas.

Un estudio paneuropeo revela una preocupante disminución del 77% de las aves agrarias, afectando gravemente los ecosistemas y la agricultura, con regiones como la Península Ibérica y Francia entre las más afectadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores han desarrollado una herramienta pionera que permite generar mapas de distribución de aves que pueden actualizarse con mucha frecuente y que tienen el objetivo de orientar políticas de conservación y restauración.

“El estudio ha sido fruto de un trabajo de colaboración extraordinario entre diferentes componentes de la comunidad científica, desde los ornitólogos de campo hasta los modelizadores, y con la participación de todas las organizaciones ornitológicas que realizan seguimiento de aves en los países europeos”, ha señalado Sergi Herrando, presidente del EBCC, investigador del CREAF y del ICO, y autor principal del estudio. “Gracias a ello, hemos integrado datos que nos permiten saber con mucho detalle dónde aumentan, disminuyen o se mantienen estables las poblaciones de aves de ambientes agrarios”.

Especies en declive en España

En España y Portugal, algunas especies sufren una clara regresión. Es el caso del alcaraván común (Burhinus oedicnemus), “que muy probablemente está sufriendo los efectos de la intensificación agrícola”, como ocurre con otras aves que habita en estos paisajes.

También es víctima de este declive el alcaudón común (Lanius senator), incluido como “en peligro” en el Libro Rojo de las Aves de España 2021 y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, así como la collalba rubia (Oenanthe hispanica), que “ha sufrido una pérdida general de probabilidad de aparición en toda Europa, de un 3,7 % en solo diez años”, ha señalado Guillem Pocull, investigador del CTFC y uno de los autores principales del estudio.

Ejemplar de carraca europea. (Zeynel Cebeci/Wikimedia Commons)

Sin embargo, no todas las especies se encuentran en declive. Aunque existe una tendencia general negativa, algunas han aumentando en puntos concretos. Es el caso de la carraca europea (Coracias garrulus), incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y también en el Libro Rojo de las Aves de España 2021 como “en peligro”. En sectores del nordeste peninsular, esta especie muestra mejoras significativas posiblemente “gracias a los esfuerzos de conservación realizados”, explica Herrando.

Datos valiosos para evaluar el nivel de amenaza

Tal y como han señalado los autores, estos mapas permitirán guiar medidas de restauración y conservación, así como comprobar si estas funcionan o no. Destacan, por ejemplo, que su información puede ser muy valiosa para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que podrá utilizarla para evaluar el estado de amenaza de algunas especies como el alcaudón real (Lanius meridionalis), que actualmente figura como “vulnerable”.

Esta especie endémica de la península Ibérica y del sur de Francia se encontraría, según los datos, más amenazada. “La información de la que disponemos muestra que no solo no se ha recuperado en los últimos 10 años, sino que hay amplias zonas donde la especie pierde presencia de forma destacada”.

La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) ha confirmado la muerte por electrocución de un ejemplar de quebrantahuesos, ave catalogada en peligro de extinción, en la vertiente leonesa del Parque Nacional de los Picos de Europa, entre las localidades de Caín y Posada de Valdeón.

También ponen como ejemplo a la tórtola europea (Streptopelia turtur), que experimentó una pérdida de presencia entre 2013 y 2022. Sin embargo, gracias a una moratoria de la caza dictaminada desde la Unión Europea, ha mejorado recientemente y hoy puede volverse a cazar. “Con la metodología que hemos desarrollado, podremos vigilar su evolución a corto plazo a una escala local, y alertar si vuelve a disminuir y dónde”, explica Pocull.

Causas del declive

Las causas de este declive no se han analizado de forma directa en este estudio, pero los investigadores señalan que puede deberse a una suma de factores: el uso de productos químicos en la agricultura intensiva; el abandono rural, que hace que los bosques ganen terreno y se desplacen estas aves vinculadas a espacios abiertos; las lluvias torrenciales, que pueden dañar nidos y huevos, y el aumento de las temperaturas, que provoca que algunas aves tengan dificultades para mantener su población en el área mediterránea.

“Esperamos que estos mapas puedan contribuir a la gestión, conservación y restauración de las poblaciones de aves en Europa”, concluye Herrando.