España Cultura

Brad Pitt se apunta una victoria en su batalla legal contra Angelina Jolie: la actriz deberá entregar a la justicia mensajes privados

La venta del viñedo Château Miravel sigue constituyendo uno de los mayores enfrentamientos entre la ex-pareja de estrellas de Hollywood

Guardar
Brad Pitt y Angelina Jolie
Brad Pitt y Angelina Jolie continúan su batalla legal después de su divorcio por los bienes conjuntos (Europa Press)

El litigio entre Brad Pitt y Angelina Jolie por la propiedad y gestión del viñedo Château Miravel, situado en el sur de Francia, ha experimentado un giro relevante tras la reciente decisión judicial que ha favorecido al actor. Un juez ha ordenado que Jolie entregue correos electrónicos y mensajes privados relacionados con la venta de su parte del viñedo, una medida que, según la documentación judicial, podría arrojar luz sobre las verdaderas intenciones de la actriz en esta operación.

La resolución judicial, que se ha conocido en las últimas horas, obliga a Angelina Jolie a facilitar en un plazo de 45 días las comunicaciones solicitadas.

Al parecer, un informante cercano al caso ha afirmado que estos correos demostrarían que Jolie “ha sido deshonesta desde el principio respecto a sus verdaderas intenciones sobre la venta de su parte del negocio”. El viñedo, adquirido conjuntamente por la pareja en 2008, fue el escenario de su boda en 2014 y estaba destinado, según los documentos judiciales, a convertirse en un proyecto familiar donde criar a sus hijos y desarrollar una empresa conjunta.

La disputa por Château Miravel se remonta a la venta de la participación de Jolie al grupo Stoli en 2021, una operación que Pitt ha calificado de ilegal. El actor sostiene que ambos acordaron no vender sus respectivas participaciones sin consultarse mutuamente, un compromiso que, según su versión, Jolie habría incumplido. En febrero de 2022, Pitt inició acciones legales solicitando la anulación de la venta, así como una compensación económica y el pago de los costes judiciales.

La batalla legal se intensifica

En octubre del año pasado, Brad Pitt, de 62 años, solicitó formalmente que Jolie entregase las comunicaciones mantenidas con su gestor empresarial, Terry Bird, sus publicistas Chloe Dalton y Arminka Helic, así como con dos asesores financieros.

El actor argumenta que estas conversaciones, especialmente las mantenidas con Bird, son fundamentales para esclarecer los términos de la venta al grupo Stoli. Los documentos judiciales recogen que Jolie reconoció que Bird “le ayudó a identificar cuestiones adicionales sobre las que buscar asesoramiento”.

Sin embargo, la defensa de Brad Pitt sostiene que estas reuniones eran “sesiones de intercambio de ideas entre personas que no son abogados” y que, aunque pudieran estar relacionadas con consultas legales, no están protegidas por el privilegio abogado-cliente y, por tanto, deben ser accesibles en el proceso de descubrimiento.

Vistas de la finca que
Vistas de la finca que se ha convertido en una auténtica fuente de disputas entre la ex-pareja

Pitt ha insistido en que las comunicaciones de Jolie con Bird sobre los “términos de la venta” constituyen el núcleo de la controversia judicial. Según el actor, hasta la fecha, Jolie solo ha entregado un correo interno que menciona los términos de la operación, lo que, a su juicio, resulta insuficiente para esclarecer los hechos.

Por su parte, Angelina Jolie ha defendido que no está obligada a entregar los correos y mensajes solicitados, argumentando que se trata de comunicaciones protegidas por el privilegio legal. En respuesta a la decisión judicial, su abogado, Paul Murphy, ha manifestado su desacuerdo con la interpretación de la ley de privilegio de California realizada por el tribunal. “La decisión del tribunal viola esa ley, socava el derecho fundamental de la señora Jolie a un juicio justo y representa una nueva manifestación del esfuerzo de años del señor Pitt por acosarla y controlarla. Vamos a recurrir”, ha declarado Murphy.

El trasfondo de la disputa

La relación entre Brad Pitt y Angelina Jolie, que comenzó en 2004 durante el rodaje de la película Sr. y Sra. Smith, ha estado marcada por una sucesión de litigios desde su separación en 2016. Tras un proceso de divorcio prolongado, ambos fueron declarados legalmente solteros en 2019 y la disolución definitiva de su matrimonio se produjo en 2024. Sin embargo, la venta de la parte de Jolie en Château Miravel ha sido el principal foco de conflicto en los últimos años.

En el correo de noviembre de 2023, los representantes de Jolie respondieron a una demanda por daños presentada por Pitt.

En junio de 2022, Pitt acusó públicamente a Jolie, de 50 años, de intentar “causarle daño” al vender su participación a una empresa propiedad del oligarca ruso Yuri Shefler. La defensa de Jolie, por su parte, ha reiterado que la demanda de Pitt constituye un intento de invadir sus comunicaciones confidenciales y de prolongar el acoso judicial.

La última decisión judicial, que obliga a Angelina Jolie a entregar los mensajes privados, representa un avance significativo en la estrategia legal de Pitt y podría aportar nuevos elementos a un caso que, hasta ahora, ha estado marcado por la opacidad en torno a las negociaciones y la gestión del viñedo.

Temas Relacionados

Brad PittAngelina JolieActoresCineEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

‘El extranjero’, una inteligente adaptación cinematográfica del clásico de Albert Camus: “Al no empezar por la primera frase del libro, ves una película distinta”

François Ozon estrena en la gran pantalla una versión “más actual” del libro con el que el ganador del Nobel de Literatura llevó al terreno de la narrativa sus ideas sobre la absurda condición humana

‘El extranjero’, una inteligente adaptación

Los mejores estrenos de la semana en cines: de ‘Avatar: Fuego y ceniza’ a ‘El extranjero’

La nueva entrega de la ambiciosa saga de James Cameron o la adaptación de la novela de Albert Camus son algunos de los protagonistas destacados

Los mejores estrenos de la

‘La asistenta’, la película del libro más vendido del año, contará con un preestreno en varias ciudades de España: estos son los cines donde se podrá ver

Amanda Seyfried y Sydney Sweeney protagonizan la adaptación del famoso superventas escrito por Freida McFadden, cuyo estreno en España se dará el próximo 1 de enero

‘La asistenta’, la película del

El Gobierno ‘regala’ al Museo de América nueve obras de arte valoradas en 2,2 millones de euros: la mayor compra del Ministerio de Cultura del año

La adquisición del departamento consiste en una serie de ‘enconchados’, pinturas al óleo sobre tablas con incrustaciones de nácar, un peculiar género del que solo existen unos 300 cuadros en todo el mundo

El Gobierno ‘regala’ al Museo

Primer vistazo a KJ Apa como James Stewart en ‘Jimmy’, el biopic sobre el icónico actor del Hollywood clásico

El joven actor de ‘Riverdale’ da vida al legendario intérprete que participó en la Segunda Guerra Mundial antes de protagonizar ‘Qué bello es vivir’

Primer vistazo a KJ Apa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Victoria trampa del PP, Vox

Victoria trampa del PP, Vox decide y el PSOE espera: las elecciones de Extremadura en clave nacional

El Banco de España agasaja a sus trabajadores más veteranos y pagará 90.833 euros por 58 relojes para caballero y 94.000 euros por 60 pulseras para señora

Los ejes del debate electoral en Extremadura sin la candidata del PP

Dos exconcejalas presentan una denuncia contra la alcaldesa socialista de A Coruña por presunto acoso laboral

El caso de los votos robados en Extremadura: 124 papeletas calcinadas, 14.000 euros sustraídos y denuncias de pucherazo por parte del PP

ECONOMÍA

Tipo de cambio: precio del

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 19 de diciembre

El ‘efecto compatriota’ o por qué compramos muchos más boletos en las administraciones donde tocó el Gordo de la Lotería de Navidad

Ni El Gordo alcanza para comprar un piso de 90 m² en Baleares o Madrid, mientras que en Extremadura da para tres

Facilitar la emancipación, priorizar los municipios rurales y construir pisos sociales: las propuestas de vivienda del PP para las elecciones de Extremadura

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 18 diciembre

DEPORTES

Laporta acusa al Real Madrid

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”

Así es el Estadio Lusail donde España y Argentina jugarán la Finalissima: fue sede de la final del Mundial de Qatar 2022

Una leyenda de Marruecos le lanza un dardo a Lamine Yamal: “Juega con España, pero siempre seguirá siendo marroquí”